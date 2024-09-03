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На Киевщине работала ПВО: из-за падения обломков дронов повреждена кровля многоэтажки.

Шахед над Київщиною

В ночь на 3 сентября войска РФ снова атаковали Киевскую область с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки. В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли", - уточнил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетная атака врага: на Киевщине повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля

Сейчас оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего над Украиной было уничтожено 27 из 35 "Шахедов". 6 - локально потеряны. Также несколько "Шахедов" сбили над Черниговом.

Автор: 

Киевская область (4124) дроны (3887)


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