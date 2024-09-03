На Киевщине работала ПВО: из-за падения обломков дронов повреждена кровля многоэтажки.
В ночь на 3 сентября войска РФ снова атаковали Киевскую область с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Вследствие падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки. В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли", - уточнил Кравченко.
Сейчас оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки.
Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего над Украиной было уничтожено 27 из 35 "Шахедов". 6 - локально потеряны. Также несколько "Шахедов" сбили над Черниговом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль