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На Київщині працювала ППО: через падіння уламків дронів пошкоджено покрівлю багатоповерхівки

Шахед над Київщиною

У ніч на 3 вересня війська РФ знову атакували Київську область за допомогою ударних дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. 

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки. В одній із житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі", - уточнив Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака ворога: на Київщині пошкоджені 3 приватні будинки та 2 автомобілі

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, загалом над Україною було знищено 27 із 35 "Шахедів". 6 - локаційно втрачені. Також кілька "Шахедів" збили над Черніговом.

Автор: 

Київська область (4013) дрони (4668)


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