Вночі над Черніговом збивали "Шахеди": об’єкти критичної інфраструктури працюють штатно, 2 людини постраждали
У ніч проти вівторка, 3 вересня силами ППО над Черніговом було збито кілька ворожих безпілотників.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Чернігова Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.
"З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів. Що важливо знати чернігівцям - всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі", - зазначає він.
Двоє осіб отримали незначні пошкодження, за допомогою медиків не зверталися.
Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, загалом над Україною було знищено 27 із 35 "Шахедів". 6 - локаційно втрачені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виталий #548501
показати весь коментар03.09.2024 09:37 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль