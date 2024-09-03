Вночі над Черніговом збивали "Шахеди": об’єкти критичної інфраструктури працюють штатно, 2 людини постраждали

У ніч проти вівторка, 3 вересня силами ППО над Черніговом було збито кілька ворожих безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Чернігова Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів. Що важливо знати чернігівцям - всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі", - зазначає він.

Двоє осіб отримали незначні пошкодження, за допомогою медиків не зверталися.

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Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, загалом над Україною було знищено 27 із 35 "Шахедів". 6 - локаційно втрачені.