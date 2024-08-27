У Чернігові може не бути світла по 12-15 годин на добу, - "Чернігівобленерго"
Тривалість відключень однієї черги у Чернігові доходитиме до 6 годин, всього одночасно вимикатимуть світло у 4 чергах.
Про це заявив старший диспетчер міської оперативно-диспетчерської служби "Чернігівобленерго" Олександр Ленько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Він наголосив, що ситуація з електроенергією в місті складна, але контрольована.
Також Ленько додав, що деяких абонентів тривалість відключення світла може доходити до 12-15 годин на добу.
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аааа це ж "москальське іпсо"
Непогано так - "освоїли".....