У Чернігові може не бути світла по 12-15 годин на добу, - "Чернігівобленерго"

Тривалість відключень однієї черги у Чернігові доходитиме до 6 годин, всього одночасно вимикатимуть світло у 4 чергах.

Про це заявив старший диспетчер міської оперативно-диспетчерської служби "Чернігівобленерго" Олександр Ленько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він наголосив, що ситуація з електроенергією в місті складна, але контрольована.

Також Ленько додав, що деяких абонентів тривалість відключення світла може доходити до 12-15 годин на добу.

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