УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11189 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 227 9

У Чернігові може не бути світла по 12-15 годин на добу, - "Чернігівобленерго"

У Чернігові світла може не бути до 15 годин

Тривалість відключень однієї черги у Чернігові доходитиме до 6 годин, всього одночасно вимикатимуть світло у 4 чергах.

Про це заявив старший диспетчер міської оперативно-диспетчерської служби "Чернігівобленерго" Олександр Ленько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він наголосив, що ситуація з електроенергією в місті складна, але контрольована.

Також Ленько додав, що деяких абонентів тривалість відключення світла може доходити до 12-15 годин на добу.

Читайте: Відключення у вівторок заплановані протягом всієї доби, без світла буде до двох третин споживачів, – ДТЕК

Автор: 

Чернігів (787) електроенергія (6182) відключення світла (1086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вава не винен, а причина у 73% клінічних ідіотів, що проживають в Україні.
показати весь коментар
27.08.2024 09:24 Відповісти
Клінічні ідіоти - це лайно, яке пише такі коментарі.
показати весь коментар
27.08.2024 09:42 Відповісти
От молодці зебіли, поченає до вас доходити, що ви лайно.
показати весь коментар
27.08.2024 10:40 Відповісти
А якже

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&sca_esv=c7a0e9feb6fce5cb&biw=1920&bih=959&sxsrf=ADLYWIKMqdHTo0s9Awvz1Nq_N5Mrjp9pZA%3A1724739971098&ei=g3HNZoPhBd2Xxc8PmPWp2Qo&ved=0ahUKEwjDrrqKxZSIAxXdS_EDHZh6KqsQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMdC60L7RiNGC0Lgg0L3QsCDQt9Cw0YXQuNGB0YIg0LXQvdC10YDQs9C10YLQuNC60LgyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEjJDlAAWI8KcAB4AJABAJgBlgGgAakCqgEDMC4yuAEDyAEA-AEC-******************************&sclient=gws-wiz-serp кошти на захист енергетики

аааа це ж "москальське іпсо"
Непогано так - "освоїли".....
показати весь коментар
27.08.2024 09:27 Відповісти
В Чернігові і без війни виключали освітлення в місті після 12 ночі. Аля привіт 90-ті. Уявляю скільки вони вкрали на цьому за ці десятиліття
показати весь коментар
27.08.2024 13:12 Відповісти
В Вінниці 9 годин на добу тільки є, це потужно..... ((((((
показати весь коментар
27.08.2024 09:34 Відповісти
Зато є у Донецьку й Луганську.
показати весь коментар
27.08.2024 09:42 Відповісти
ну и? вперед в Донецк или Луганск
показати весь коментар
27.08.2024 10:06 Відповісти
Йди в зад.Кобилі.
показати весь коментар
27.08.2024 13:57 Відповісти
 
 