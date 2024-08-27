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Новости Война
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В Чернигове может не быть света по 12-15 часов в сутки, - "Черниговоблэнерго"

У Чернігові світла може не бути до 15 годин

Продолжительность отключений одной очереди в Чернигове будет доходить до 6 часов, всего одновременно будут выключать свет в 4 очередях.

Об этом заявил старший диспетчер городской оперативно-диспетчерской службы "Черниговоблэнерго" Александр Ленько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он отметил, что ситуация с электроэнергией в городе сложная, но контролируемая.

Также Ленько добавил, что некоторых абонентов продолжительность отключения света может доходить до 12-15 часов в сутки.

Также читайте: Отключения во вторник запланированы в течение всех суток, без света будет до двух третей потребителей, – ДТЭК

Автор: 

Чернигов (884) Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422)


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Вава не винен, а причина у 73% клінічних ідіотів, що проживають в Україні.
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27.08.2024 09:24 Ответить
Клінічні ідіоти - це лайно, яке пише такі коментарі.
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27.08.2024 09:42 Ответить
От молодці зебіли, поченає до вас доходити, що ви лайно.
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27.08.2024 10:40 Ответить
А якже

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аааа це ж "москальське іпсо"
Непогано так - "освоїли".....
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27.08.2024 09:27 Ответить
В Чернігові і без війни виключали освітлення в місті після 12 ночі. Аля привіт 90-ті. Уявляю скільки вони вкрали на цьому за ці десятиліття
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27.08.2024 13:12 Ответить
В Вінниці 9 годин на добу тільки є, це потужно..... ((((((
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27.08.2024 09:34 Ответить
Зато є у Донецьку й Луганську.
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27.08.2024 09:42 Ответить
ну и? вперед в Донецк или Луганск
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27.08.2024 10:06 Ответить
Йди в зад.Кобилі.
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27.08.2024 13:57 Ответить
 
 