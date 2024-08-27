В Чернигове может не быть света по 12-15 часов в сутки, - "Черниговоблэнерго"

Продолжительность отключений одной очереди в Чернигове будет доходить до 6 часов, всего одновременно будут выключать свет в 4 очередях.

Об этом заявил старший диспетчер городской оперативно-диспетчерской службы "Черниговоблэнерго" Александр Ленько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он отметил, что ситуация с электроэнергией в городе сложная, но контролируемая.

Также Ленько добавил, что некоторых абонентов продолжительность отключения света может доходить до 12-15 часов в сутки.

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