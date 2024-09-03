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Новости Война
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Ночью над Черниговом сбивали "Шахеды": объекты критической инфраструктуры работают штатно, 2 человека пострадали

Шахед над Черніговом

В ночь на вторник, 3 сентября силами ПВО над Черниговом было сбито несколько вражеских беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Чернигова Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.

"Из соображений безопасности не разглашаем места приземления обезвреженных дронов. Что важно знать черниговцам - все объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме", - отмечает он.

Два человека получили незначительные повреждения, за помощью медиков не обращались.

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Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего над Украиной было уничтожено 27 из 35 "Шахедов". 6 - локально потеряны.

Автор: 

Чернигов (884) дроны (3887)


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Чернігів - у ніч на 03.09.24 р. над Чернігівською областю збито 5 БПЛа ймовірно типу "Shahed", 2 з яких - над містом Чернігів, внаслідок падіння уламків отримали поранення легкого ступеня 2 цивільні особи, пошкоджено об'єкт інфраструктури, зруйновано 1 та пошкоджено 20 гаражів. (ОК Північ)
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03.09.2024 09:37 Ответить
 
 