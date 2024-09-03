Ночью над Черниговом сбивали "Шахеды": объекты критической инфраструктуры работают штатно, 2 человека пострадали
В ночь на вторник, 3 сентября силами ПВО над Черниговом было сбито несколько вражеских беспилотников.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Чернигова Александр Ломако, информирует Цензор.НЕТ.
"Из соображений безопасности не разглашаем места приземления обезвреженных дронов. Что важно знать черниговцам - все объекты критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города, работают в штатном режиме", - отмечает он.
Два человека получили незначительные повреждения, за помощью медиков не обращались.
Как сообщалось, по данным Воздушных сил, всего над Украиной было уничтожено 27 из 35 "Шахедов". 6 - локально потеряны.
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Виталий #548501
показать весь комментарий03.09.2024 09:37 Ответить Мне нравится 1
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