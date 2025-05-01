Катували українських полонених на Луганщині: викрито чотирьох катів РФ, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом колишнім працівникам виправної колонії в Суходільську, які після окупації Луганщини співпрацювали з ворогом і брали участь у катуваннях українських військових.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що зловмисники - Кирило Долгополов, який очолив так званий "оперативний відділ" колонії, а також його підлеглі Леонід Руденко, Микола Цвєтков і Роман Занков - катували полонених бійців ЗСУ гумовими кийками та електричним струмом, намагаючись змусити їх до співпраці.
"Як встановило розслідування, на базі захопленої установи рашисти облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України", - йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ заочно оголосили фігурантам підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб.
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