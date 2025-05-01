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Новини Фото Катування полонених у в’язницях РФ
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Катували українських полонених на Луганщині: викрито чотирьох катів РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом колишнім працівникам виправної колонії в Суходільську, які після окупації Луганщини співпрацювали з ворогом і брали участь у катуваннях українських військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ викрила чотирьох катів ЗСУ на Луганщині

Встановлено, що зловмисники - Кирило Долгополов, який очолив так званий "оперативний відділ" колонії, а також його підлеглі Леонід Руденко, Микола Цвєтков і Роман Занков - катували полонених бійців ЗСУ гумовими кийками та електричним струмом, намагаючись змусити їх до співпраці.

"Як встановило розслідування, на базі захопленої установи рашисти облаштували катівню, куди звозили українських воїнів, що потрапили у полон під час боїв на сході України", - йдеться у повідомленні. 

Слідчі СБУ заочно оголосили фігурантам підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб.

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полон (1566) катування (602) СБУ (12837) Луганська область (4881)


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Самокати стоять на підзарядці уже?
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01.05.2025 13:19 Відповісти
Самокати ? Після перемир'я такі паскуди переїдуть в Україну і стануть елітою МВС Єрмака - зеленського .
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01.05.2025 13:26 Відповісти
Не принижуй українців, може ти і терпітимеш, але не воїни. Повернутися переглянуть усе і усіх.
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01.05.2025 13:34 Відповісти
Їбанько , українці в Україні а там хитрожопі лугандони які чекали руській мір а зараз не знають як звідти з'їбатися .
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01.05.2025 14:34 Відповісти
Там у ху... лостанівській банді 99% катів, яки ради цього і поїхали грабувати, насилувати, вбивати
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01.05.2025 13:29 Відповісти
Скільки таких в Києві, на низькому старті, мені просто страшно уявити
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01.05.2025 13:39 Відповісти
Де фото? Чому пики заблюрені? 🤬
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01.05.2025 14:05 Відповісти
 
 