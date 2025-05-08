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Новини Фото Атака дронів на Харківщину
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Окупанти атакували дроном авто на Харківщини, постраждало троє жінок. ФОТО

Зранку 8 травня, близько 7:05, російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю "Renault Sandero", який рухався дорогою біля с. Великі Проходи Харківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин РФ", - зазначили у прокуратурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака цивільного авто FPV-дроном на Харківщині: поранені двоє чоловіків

Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28700) дрони (4765) Харківська область (904) Харківський район (282) Великі Проходи (1)


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кроваве свиносабаче перемирае
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08.05.2025 09:30 Відповісти
То млять яке це найух перемир'я? Рашисти як били по наших містах і вбивали мирних людей так і вбивають а ми як ідіоти будемо дотримуватись перемир'я щоб рашистам не зірвати побєдобесіє
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08.05.2025 09:30 Відповісти
Це ще раз доводить що рашиським терористам не можна вірити це варвари ,ці виродки розуміють тільки мову сили.
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08.05.2025 09:37 Відповісти
Пісюаністе, не сси, скажи, ти оголосив з Путінин перміріє? Чи будем морозиться, як падло?
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08.05.2025 09:37 Відповісти
Руки в ЗСУ розв'язані.
В благородство можна гратися з
адекватним противником.
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08.05.2025 09:58 Відповісти
Те, що ***** не дотримуватиметься оголошеного ним мораторія на атаки України - було відомо давно. І в цій темі мене цікавить - а чого зранку нема інф, як падають українські обломкі на скупчення живої сили та техніки касапів, на їхні заводи?
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08.05.2025 10:13 Відповісти
в рено напевно були солдати нати?
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08.05.2025 12:27 Відповісти
 
 