Окупанти атакували дроном авто на Харківщини, постраждало троє жінок. ФОТО
Зранку 8 травня, близько 7:05, російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю "Renault Sandero", який рухався дорогою біля с. Великі Проходи Харківського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин РФ", - зазначили у прокуратурі.
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В благородство можна гратися з
адекватним противником.