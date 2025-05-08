Окупанти атакували дроном авто на Харківщини, постраждало троє жінок. ФОТО

Зранку 8 травня, близько 7:05, російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю "Renault Sandero", який рухався дорогою біля с. Великі Проходи Харківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх ушпиталено.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин РФ", - зазначили у прокуратурі.

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