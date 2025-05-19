Збір допомоги для родини військовослужбовця. ФОТО

18 травня 2025 року внаслідок масованої атаки ворожими БпЛА Shahed-136 сталася трагедія, яка назавжди змінила життя родини захисника України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучання:

- Загинула донька військовослужбовця

- 4-річний син отримав тяжкі осколкові поранення обличчя. Наразі дитина перебуває в реанімації

- дідусь дитини отримав відкритий перелом лівої кінцівки.

- повністю знищено сімейний будинок.

Ця трагедія стала не лише особистою бідою однієї родини, а й болем для всіх, хто цінує життя, мир та справедливість. Сьогодні родина потребує термінової фінансової допомоги — на лікування дитини, операції, реабілітацію та відновлення елементарних умов для життя.





Закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору. Кожна гривня — це підтримка в скруті, крок до відновлення та символ єдності нашого народу.

🎯Ціль: 11 000 000.00 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/4ApUozwzTx

💳Номер картки банки

4441 1111 2452 6462