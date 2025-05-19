Збір допомоги для родини військовослужбовця. ФОТО
18 травня 2025 року внаслідок масованої атаки ворожими БпЛА Shahed-136 сталася трагедія, яка назавжди змінила життя родини захисника України.
Внаслідок влучання:
- Загинула донька військовослужбовця
- 4-річний син отримав тяжкі осколкові поранення обличчя. Наразі дитина перебуває в реанімації
- дідусь дитини отримав відкритий перелом лівої кінцівки.
- повністю знищено сімейний будинок.
Ця трагедія стала не лише особистою бідою однієї родини, а й болем для всіх, хто цінує життя, мир та справедливість. Сьогодні родина потребує термінової фінансової допомоги — на лікування дитини, операції, реабілітацію та відновлення елементарних умов для життя.
Закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору. Кожна гривня — це підтримка в скруті, крок до відновлення та символ єдності нашого народу.
🎯Ціль: 11 000 000.00 ₴
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/4ApUozwzTx
💳Номер картки банки
4441 1111 2452 6462
