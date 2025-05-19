Сбор помощи для семьи военнослужащего. ФОТО

18 мая 2025 года вследствие массированной атаки вражескими БпЛА Shahed-136 произошла трагедия, которая навсегда изменила жизнь семьи защитника Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие попадания:

- Погибла дочь военнослужащего.

- 4-летний сын получил тяжелые осколочные ранения лица. Сейчас ребенок находится в реанимации.

- Дедушка ребенка получил открытый перелом левой конечности.

- Полностью уничтожен семейный дом.

Эта трагедия стала не только личной бедой одной семьи, но и болью для всех, кто ценит жизнь, мир и справедливость. Сегодня семья нуждается в срочной финансовой помощи - на лечение ребенка, операции, реабилитацию и восстановление элементарных условий для жизни.





Призываем всех неравнодушных присоединиться к сбору. Каждая гривна - это поддержка в трудной ситуации, шаг к восстановлению и символ единства нашего народа.

🎯Цель: 11 000 000.00 ₴

🔗Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/4ApUozwzTx

💳Номер карты банка

4441 1111 2452 6462