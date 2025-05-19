РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости Фото
1 889 4

Сбор помощи для семьи военнослужащего. ФОТО

18 мая 2025 года вследствие массированной атаки вражескими БпЛА Shahed-136 произошла трагедия, которая навсегда изменила жизнь семьи защитника Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

разрушен дом военного

Вследствие попадания:

- Погибла дочь военнослужащего.
- 4-летний сын получил тяжелые осколочные ранения лица. Сейчас ребенок находится в реанимации.
- Дедушка ребенка получил открытый перелом левой конечности.
- Полностью уничтожен семейный дом.

погибла дочь военного

Эта трагедия стала не только личной бедой одной семьи, но и болью для всех, кто ценит жизнь, мир и справедливость. Сегодня семья нуждается в срочной финансовой помощи - на лечение ребенка, операции, реабилитацию и восстановление элементарных условий для жизни.

удар шахеда по дому военного
удар шахеда по дому военного

Призываем всех неравнодушных присоединиться к сбору. Каждая гривна - это поддержка в трудной ситуации, шаг к восстановлению и символ единства нашего народа.

🎯Цель: 11 000 000.00 ₴

🔗Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/4ApUozwzTx

💳Номер карты банка
4441 1111 2452 6462

Автор: 

помощь (8065) сбор (313) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А держава якось відреагує? Чи нема грошей? Все пішло на підвищення зарплат чиновникам?
показать весь комментарий
19.05.2025 18:00 Ответить
Державі по цимбалах.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:48 Ответить
Обмеження є?
показать весь комментарий
19.05.2025 18:08 Ответить
Відправив 500. Долучайтесь. Дякую
показать весь комментарий
19.05.2025 19:19 Ответить
 
 