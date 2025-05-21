УКР
Безпілотники атакували завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ: є пошкодження. ФОТО

Завод напівпровідникових приладів пошкоджено внаслідок атаки безплотників на Болхів Орловської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив губернатор Андрій Кличков.

"За уточненою інформацією, внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА у місті Болхові пошкоджено кілька приватних житлових будинків та будівлю Болхівського заводу напівпровідникових приладів. Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки. Постраждалих немає", - запевняє він.

У соцмережах публікують кадри, на яких зафіксовано масштаби враження.

уражений завод рф
уражений завод рф
уражений завод рф

Раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА.

безпілотник (4756) Удари по РФ (501)
трєвожна...
показати весь коментар
21.05.2025 10:09 Відповісти
Зараз почнуть звіздюки писати, що Україна запускає дрони з 3 кг вибухівки.
показати весь коментар
21.05.2025 10:21 Відповісти
А скільки там вибухівки?
показати весь коментар
21.05.2025 10:27 Відповісти
а в RD-2 і є 3кг.
показати весь коментар
21.05.2025 10:30 Відповісти
Жутка...
показати весь коментар
21.05.2025 11:37 Відповісти
Класно! Напівпровідникові прилади стали непровідниковими.
показати весь коментар
21.05.2025 10:27 Відповісти
Нам потрібні знищення військових заводів а не пошкодження.-////У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2#cite_note-22 [22] У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BC-2) Зеля,ти вже 6 років жуєш соплі і не можеш на основі тих 12 двигунів зробити ракети.
показати весь коментар
21.05.2025 10:29 Відповісти
Путіна лякали тількі удари нашими дрончиками по НПЗ, бо горить харашо, ущерб є. Тому він наказав потужному пісюаністу так більше не робити. Вибиті шибки на якомусь заводі йому до жопи.
показати весь коментар
21.05.2025 10:32 Відповісти
 
 