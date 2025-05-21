3 255 8
Безпілотники атакували завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ: є пошкодження. ФОТО
Завод напівпровідникових приладів пошкоджено внаслідок атаки безплотників на Болхів Орловської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив губернатор Андрій Кличков.
"За уточненою інформацією, внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА у місті Болхові пошкоджено кілька приватних житлових будинків та будівлю Болхівського заводу напівпровідникових приладів. Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки. Постраждалих немає", - запевняє він.
У соцмережах публікують кадри, на яких зафіксовано масштаби враження.
Раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА.
