Безпілотники атакували завод напівпровідникових приладів в Орловській області РФ: є пошкодження. ФОТО

Завод напівпровідникових приладів пошкоджено внаслідок атаки безплотників на Болхів Орловської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив губернатор Андрій Кличков.

"За уточненою інформацією, внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА у місті Болхові пошкоджено кілька приватних житлових будинків та будівлю Болхівського заводу напівпровідникових приладів. Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки. Постраждалих немає", - запевняє він.

У соцмережах публікують кадри, на яких зафіксовано масштаби враження.







Раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 127 українських БпЛА.