Двох працівників посольства Ізраїлю застрелили біля Єврейського музею у Вашингтоні. ФОТОрепортаж

У Вашингтоні біля Єврейського музею, за кілька кроків від офісу ФБР, застрелили двох працівників посольства Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Денні Данон назвав напад "підступним актом антисемітського тероризму", мотив якого залишається незрозумілим.

"Ми впевнені, що влада США вживе рішучих заходів проти винних у цьому злочинному діянні", - додав дипломат.

Наразі детективи не встановили можливий мотив стрілянини.

Памела Сміт, начальник поліції Вашингтона, округ Колумбія, підтвердила на пресконференції, що один підозрюваний зараз перебуває під вартою, і під час затримання він вигукував "свободу Палестині".

"Двоє загиблих були молодою парою, яка збиралася заручитися, і чоловік придбав обручку з наміром зробити пропозицію наступного тижня", - пише видання.

Дональд Трамп у Truth Socail прокоментував цей злочин: "Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися ЗАРАЗ! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас ВСІХ Бог!".

