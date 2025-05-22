УКР
8 392 164

Двох працівників посольства Ізраїлю застрелили біля Єврейського музею у Вашингтоні. ФОТОрепортаж

У Вашингтоні біля Єврейського музею, за кілька кроків від офісу ФБР, застрелили двох працівників посольства Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Денні Данон назвав напад "підступним актом антисемітського тероризму", мотив якого залишається незрозумілим.

У США вбили двох працівників посольства США

"Ми впевнені, що влада США вживе рішучих заходів проти винних у цьому злочинному діянні", - додав дипломат.

Наразі детективи не встановили можливий мотив стрілянини.

Читайте також: ХАМАС має лише одну мету - знищити Ізраїль та вбити євреїв, - Блінкен

Памела Сміт, начальник поліції Вашингтона, округ Колумбія, підтвердила на пресконференції, що один підозрюваний зараз перебуває під вартою, і під час затримання він вигукував "свободу Палестині".

У США вбили двох працівників посольства США

"Двоє загиблих були молодою парою, яка збиралася заручитися, і чоловік придбав обручку з наміром зробити пропозицію наступного тижня", - пише видання.

У США вбили двох працівників посольства США

Дональд Трамп у Truth Socail прокоментував цей злочин: "Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися ЗАРАЗ! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас ВСІХ Бог!".

Читайте: У кількох країнах Європи посилюють захист єврейських громад на тлі нападу ХАМАС на Ізраїль

У США вбили двох працівників посольства США

Автор: 

+44
Трамп - якщоб я був палестинцем, такого б не трапилось !
22.05.2025 08:18 Відповісти
+31
"Палестинці" - союзники кацапів, єслі шо... Козой0бів тих з поясами шахідів не жалко. І так, "палестинців" не існує, це АРАБИ!
22.05.2025 08:20 Відповісти
+31
Те, що ХАМАС робить із палестинцями, це злочин. Захоплення влади ХАМАСом у 2007 році відбулося найшвидшим та найефективнішим шляхом - палестинську адміністрацію покидали з дахів висотних будинків.
І голова палестинської автономії Махмуд Аббас ХАМАС проклинає та називає відступниками
Так що запам'ятай - Газа це не Палестина, це ХАМАСстан
А Ізраїль просто звільняє своїх заручників та викорінює причину терору - організацію ХАМАС.
22.05.2025 08:25 Відповісти
Це лише квіточки. Так буває, коли знищуєш власні спецслужби і розганяєш цілі спецпідрозділи і департамент. Поняття "економія" - то облуда. На безпеці, здоров'ї і їді економити може Монголія, яка нікого не цґкаяить і має невеликі фінанси, а не Штати, для яких економія - то гра політиків на еюнастроях ідіотів.
22.05.2025 08:32 Відповісти
Ну да. не удивлюсь , когда и Трампа завалят, из-за нехватки спецохоронцiв
22.05.2025 08:42 Відповісти
"росія "припустилася помилки" під час атаки Сум..." (с)

- Арабські терористи припустились помики під час стрілянини біля музею...
22.05.2025 08:31 Відповісти
ЦАХАЛ припустився помилки бомбардуючи сектор Газа.
22.05.2025 12:39 Відповісти
Ізраїлю співчуття. 😞 Ми з ними в одному човні, хоча вони стараються цього не помічати. І вороги в нас одні, иільки маскуються за різними ширмами. І США, яких пред тавляє Трамп після арабського літака, отриманого як хабар не є союзником як нам, так і євреям.
22.05.2025 08:37 Відповісти
У якому "одному човні"? Вони гребуть разом з кацапами - вирішили, що краще долучитись до кетаю та расєї і під шумок і собі земельки прихопити. Як власне і трумп
22.05.2025 08:45 Відповісти
яке ж ти тупориле
22.05.2025 08:50 Відповісти
Для нетупорилих рекомендую нагуглити і почитати про Гливіцьку провокацію. Радіостанцію замінили фестивалем біля кібуцу Реїм. Згадок, що такий фестиваль проводився десь раніше, в неті нема. тобто дуже схоже, що організували його ніби спеціально. Теракт чужими руками на замовлення? Не доведено - не факт, але прокурорів МКС влада Ізраїлю не допустила до розслідування і присховала відеозаписи з камер спостереження за парканом.
22.05.2025 12:53 Відповісти
що таке Гливіцька операція знав коли ще гугла й в зародку не було! а що там тобі схоже будеш розповідати своєму психіатру Оркім Реїму чорти дісталися таких міст як Сдерот, Нетівот, Офакім, мовчу вже про купу інших менших населених пунктів та кібуців! це по твоєму така ідея була у Ізраїля, ледве не дісталися 200 тисячної Беер-Шеви
22.05.2025 13:11 Відповісти
Бісить? Нічо попустить. А шо армія Ізраїлю, яка завжди погоджує і бере під конроль всі масові заходи в країні, про цей фестиваль за пару кілометрів від паркану з терористами "забула" не бісить?
22.05.2025 13:38 Відповісти
бачу бісить як раз тебе! бісить тебе існування Ізраїлю і єврейського народу, але євреям та Ізраїлю насрати на тебе жалюгідного, як і на те що ти навигадувало у своїй хворій макітрі
22.05.2025 14:24 Відповісти
Ось через таких серунів, як ти, цілий народ втрачає повагу - ти ж продукуєш стереотип сприйняття та й ще й не десь наодинці чи у вузькому колі, а в ЗМІ з щоденною кількістю читачів під 500 тис. Ідіот. Не ганьби націю, яка дала світу Ейнштейна, своїм тупим хамством. Між єврейським народом і урядом Нетаньяху, який втягує євреїв у війну з арабським світом, така ж прірва, як між українським і зешоблою.
23.05.2025 01:53 Відповісти
то Нетаньяху влаштував різанину 7 жовтня 2023 року? чи мабуть Нетаньяху починаючи з 1948 року намагається знищитии Ізраїль? ну ти ж кончене
23.05.2025 08:28 Відповісти
Ордер МКС не на мене виписали. Правда про Гливіцьку провокацію стала відомою лише під час Нюрнбергського процесу, а відразу після нападу (цитата з Вікіпедії) - "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Американських кореспондентів викликали на місце події наступного дня, але жодним нейтральним сторонам не було дозволено детально розслідувати інцидент." Точно це ми бачимо у виконанні уряду Нетаньяху. Чому не дозволили розслідування і навіть унеможливили? Може щоб через найманців на самих себе не вийти?
Перед нападом на радіостанцію за особистим телефонним наказом Гайнріха Гіммлера охорону радіостанції усунули й направили туди двох поліціянтів, один із яких впустив нападників на територію. А що ж відбулось на фестивалі в Реїмі?
- Майданчик фестивалю знаходився лише за 5,5 км від кордону з Газою та входив до зони відповідальності ЦАХАЛу. Один із поліцейських зазначив, що армія не хотіла відволікати сили від охорони святкових заходів, зокрема щорічного ********* маршу в Єрусалимі, який мав відбутися 4 жовтня.Проте саме 4 жовтня військове керівництво неочікувано дало дозвіл на фестиваль. Як з'ясувала Haaretz, Південне командування та дивізія «Газа» були категорично проти, але на офіцерів натиснули з Генштабу.

На поліцейському засіданні обговорювався план видати всім силовикам, які охоронятимуть фестиваль, довгоствольну зброю. Однак це так і не було зроблено.

«Там були звичайні поліцейські, відповідальні за охорону громадського порядку, а не сили безпеки, як це визначила сама ж поліція. Не було затверджених планів командування, і це була просто імпровізація», - заявив колишній високопоставлений поліцейський в анонімному коментарі Шомрім - Спочатку фестиваль охороняв спецпідрозділ ЯСАМ, але після прориву терористів його перекинули на інший напрямок.Коли бойовики ХАМАСу дісталися до Nova, захищати людей було нікому.

Не занадто багато співпадінь і випадковостей? Сам ти кончений тупак.
23.05.2025 15:30 Відповісти
"Майданчик фестивалю знаходився лише за 5,5 км від кордону з Газою" - ******, місто Сдерот 31,5 тис. населення) знаходиться на відстані від Гази всього 1 км! От **** жиди як провокують...
23.05.2025 15:54 Відповісти
Між заходами на Цензор сидиш на кацапських сайтах у Телеграмі?
22.05.2025 08:52 Відповісти
А чого ти тут, а не в землі обітованній? Бздиш, що доведеться за бібіні хотєлки повоювати? Бо навряд чи ти в окопі під Покровськом
22.05.2025 10:10 Відповісти
Та да, и на парад ходят в Мацкве . дедов на палочках носят. Там пол Израиля хароших руских.
22.05.2025 10:26 Відповісти
"вони стараються цього не помічати" бо гроші не пахнуть, а з кацапами у них ґешефт, тож жодного засудження рашки, жодних санкцій, жодної офіційної держпідтримки ми не побачимо. Навіть попри те, що хамас, хезболла, та інші виродки фінансуються і озброюються прямо чи опосередковано в тому числі рашкою. Не пам'ятаю хто з політоглядачів сказав, що Ізраїль стане на бік України, лише коли Україна стане за крок від перемоги. Такі реалії. На жаль.
22.05.2025 08:56 Відповісти
😊 Ви еапевнп або забули, або не знали, за кого і за які резолюції голосувала Україна в ООН. До того ж разом з кацапами проти Ізраїлю. На місці євреєв я б ображався довго.
22.05.2025 09:00 Відповісти
Так і таке було, але часто разом з Європою, а також зі Штатами.
22.05.2025 09:07 Відповісти
Ну і? Лк тепер ті Штати? Треба керуватися власним інтересом. А який інтерес міг бути в України з Палестиною, яку представляв той же ХАМАС?
22.05.2025 09:13 Відповісти
То ми повинні відмовляти палестинцям на існування? І це по твоєму не те ж саме, що робить расєя по відношенню до нас? Ну-ну...
22.05.2025 10:15 Відповісти
а ще крім цього всього, нинішня влада Ізраїлю просила американців, щоб ті вплинули на нову вирійську владу, щоб нова сирійська влада дозволила кацапам залишити у Сирії їхні військові бази. це ж ***********. нова сирійська влада зараз мочить хезболу, головного ворога Ізраїлю і замість того, щоб подякувати сирійцям за цю роботу, то Ізраїль хоче навпаки, залишити у Сирії кацапський гнійний чиряк..
23.05.2025 00:29 Відповісти
все дуже просто =дайте Палестині створити свою Державу яка була 3000 років
22.05.2025 08:37 Відповісти
Проснись и пой... Когда рождался Израиль, такой же шанс был предоставлен и палестинцам, но палестинцы тогда отказались от создания своего государства. Так шо не впиху й не впих уемое.
22.05.2025 08:45 Відповісти
Мало того, даже свою автономную власть палестинцы прогавили хамасу.
22.05.2025 08:46 Відповісти
MORE... ЗЫ... 14 мая 1948 года было провозглашено образование государства Израиль. На следующий день семь арабских государств (Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну.
22.05.2025 09:05 Відповісти
Але їхні танки застрягли в багнюці під Тель-Авівом.
22.05.2025 09:18 Відповісти
Тобі пуцин історію викладав за підручником мединського? Тобі щось відомо, коли араби заселили Палестину і які держави і в якому порядку були на цій території?
22.05.2025 08:55 Відповісти
Ізраїльтяни і павлестинці хіба не один народ - симіти? Палестинці відійшли від іудаїзму, а за іудейськіми писаннями таких потрібно вбити разом з дітьми і жінками. Біда Ізраїля в релігійних мракобісах, які захватили владу і які керуються сатанинськими писаннями, які вважають Божими.
22.05.2025 10:26 Відповісти
Не один народ. Більшість палестинців - араби. До речі, серед арабів не всі мусульмани, є християни, наприклад. Так, генотип євреїв і палестинцвв схожий, але з деякими не палестинськими арабами від схожий ще більше. Те ж можна сказати і про кацапів і українців, але ж ми розуміємо, що ми не один народ. Чи не так?
22.05.2025 10:35 Відповісти
Гугл в поміч - генотип українців і кацапів вже давно дослідили і порівняли, нічого спільного з фіно-унграми крім мутацій в слов'ян немає. А от євреї і палестинці ніби двоюрідні брати.
22.05.2025 13:06 Відповісти
Ті самі мутації. 😊
22.05.2025 13:19 Відповісти
Пи.Си. Ясен пень, що українці і угро-фіни не мають нічого спільного окрім гібридних зв'язків між собою. Те саме і євреї з арабами. Тільки тут тісніше, менша площа і зв'язків більше.
22.05.2025 13:24 Відповісти
не один народ! по твоєму тоді українці з поляками, чехами, словаками, хорватами, сербами, бульбашами, частково з кацапами теж один народ?
22.05.2025 12:06 Відповісти
кончене, яка деражава "палестина була 3000 років"? не ганьбись так, ніколи в історії не існувало держави Палестина! 3000 років тому там були Юдейське та Ізраїльске царства, потім прийшли римляни та захопили цю землю, Юдея опинилась під риською окупацією, у 70-му році н.е. римляни зруйнували 2-й храм та перейменували Єрусалим на Еліна Капітоліна, потім вже у 2-му ст. н.е., після повстання Бар-Кохби перейменували Юдею в Сирію Палестинську (на честь філистимлян, яких вже на той час не існувало), щоб стерти пам'ять про єврейську присутність на цій місцевості, але не вийшло на щастя! далі вже у 4-му ст. н.е. імператор Константин повернув назву Єрусалим, потім ця земля була у складі Візантійської імперії, потім у 7-му ст. приперлися араби, за ними хрестоносці, знову араби, потім Османська імперія аж до 20-го ст., потім Британський ******! так яка НАХЕР держава "Палестина", дура ти нагуляна! перед тим як щось настукати своїми грабельками по клавіатурі, треба мати хоч якусь базу!
22.05.2025 09:00 Відповісти
Пропустив цивілізацію фінікійців-ханан
22.05.2025 09:14 Відповісти
ханаанців євреї як раз звідти й вибили та асимілювали, засновуючи державу, а фінікійці були на узбережжі трошки північніше (******** Ліван на піночі, а на півдні межували з Ізраїльським царством)
22.05.2025 09:21 Відповісти
Міста були і на південь..потім коли їх витіснили вони зробили нову цивілізацію що стала могутньою імперією з нуля в іншому місці (карфаген)..але це вже інша історія
22.05.2025 11:28 Відповісти
на півдні були філистимляни, а Карфаген це дійсно ті самі фінікійці...
22.05.2025 12:03 Відповісти
" ... Навин за шість років завоював усю землю обітовану і розділив її за жеребом між дванадцятьма колінами народу єврейського (ізраїльського).Замість Левія та Йосифа отримали ділянки два Йосифові сини: Манасія і Єфрем. Левіїне коліно служило при скинії та утримувалось збиранням десятини (десятої частини) з прибутків усього народу..." отже геноцидом віддячили євреї народу, який зустрів їх - багатостраждальних, голодуючих мандрівників пустелею (40 років брели), фініками, оливками і виноградом. Так що Єрусалим був побудований і оточений квітучими садами задовго до того, як євреї вийшли з пустелі, якщо шо.
22.05.2025 13:24 Відповісти
дебіле, де я написав що євреї не захоплювали Ханаан? до чого тут взагалі ханаанці, яких як народу не існує з прадавніх часів, коли мова йде про арабів?
22.05.2025 14:20 Відповісти
Дебіле, а де поділись ханаанці? Вимерли з динозаврами? Українці теж колись були деревлянами, тиверцями, дулібами, волинянами. Спілкуватись навчись.
23.05.2025 02:09 Відповісти
ханаанці були здебільшого були асимільовані євреями, араби (так звані сьогоднішні "палестинці") до ханаанців жодного відношення не мають!
23.05.2025 08:26 Відповісти
Які 3000 років? Якраз 3000 років тому там єврейська держава була...
Палестинці=араби! Араби прийшли туди в ранньому Середньовіччі, тобто десь 1500 років тому.

І ПАЛЕСТИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НЕ БУЛО НІКОЛИ! Був великий Арабський Халіфат, потім Аббасидський Халіфат, потім він розпався і ці землі захопили Аюбіди (курди), а пізніше вони увійшли до Османської імперії.

Де тут Палестинська держава? Ти що уроки історії в школі пробухав???
22.05.2025 09:47 Відповісти
трампон хоче переселити палистинців в Україну
22.05.2025 08:39 Відповісти
Кацапа, окстись. Там договоренность с пыней , про Биробиджан.
22.05.2025 08:47 Відповісти
Одарченко - мабуть, байстрюк.
22.05.2025 08:50 Відповісти
йолопе, тобі на кухню!
22.05.2025 09:09 Відповісти
Так ніби вже не має терористів і бандитів,всіх вислав до Сальвадору .А тут така засада.Маск вже має потроху розпускати поліцію,все ,люди мають зброю .Хай захищаються самі.
22.05.2025 08:46 Відповісти
Ось наслідки " рехворм" Трампа в ЦРУ та ФБР..
22.05.2025 08:50 Відповісти
Вони могли бути непростими співробітниками посольства, але про це не скажуть, а будуть вирішувати питання тихо або, можливо, скоро дізнаємося про подібний випадок з іранцями чи хамасівцями.
22.05.2025 09:09 Відповісти
Позавчора ізраїльські солдати стріляли по групі дипломатів різних країн. Серед дипломатів були і представники європейських країн. Ці країни викликали ізраїльських послів своїх країн для пояснень
22.05.2025 09:09 Відповісти
У середу ізраїльські солдати помилково зробили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляли Європейський Союз, Великобританію, Китай, Росію та інші країни.

Які інформує Цензор.НЕТ, про https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/israel-fired-warning-shots-by-mistake-at-europe-china-diplomats пише Bloomberg.

"Дипломати - ніхто з них не постраждав - відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні, яку вона назвала зоною активних бойових дій", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3553578
22.05.2025 10:02 Відповісти
якби стріляли по групі дипломатів, то і наслідки були б інші - вели попереджувальний вогонь, щоб не заходили в неузгоджену зону, куди їх вели місцеві
22.05.2025 10:10 Відповісти
ага, негайно ж мають припинитися. нада ж токо пєрєстать стрєлять
22.05.2025 09:23 Відповісти
Уже написали, що вбивця був відкритим комунякою і маоістом - активно пропагував радикальні ліві ідеї...
22.05.2025 10:18 Відповісти
Мир становится исламским ,и никто этого не остановит.
22.05.2025 10:27 Відповісти
БАЙДЕН ТРАМПОНУ-"коли я був президентом США, євреїв під носом ФБР не вбивали.У їх смерті винен президент дурень "трамбон" ,який посіяв хаос в цілому світі ,і тепер починає збирати його урожай
22.05.2025 10:30 Відповісти
ще одна нагода
трампону
образити Байдена
та заявити про свою велічь
22.05.2025 10:42 Відповісти
ну как тут не вспомнить вчерашнего товарища из сша IDFDavid #601622 21.05.2025 22:04:
"В Европе всех убивают. Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов. В Южной Америке и то безопаснее"
22.05.2025 10:43 Відповісти
Хамас це Моссад.повод для винищення палестинцiв.
22.05.2025 11:47 Відповісти
А может у них дуэль была?
Пушкинович и Дантесберг
22.05.2025 12:55 Відповісти
