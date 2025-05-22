Двох працівників посольства Ізраїлю застрелили біля Єврейського музею у Вашингтоні. ФОТОрепортаж
У Вашингтоні біля Єврейського музею, за кілька кроків від офісу ФБР, застрелили двох працівників посольства Ізраїлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Денні Данон назвав напад "підступним актом антисемітського тероризму", мотив якого залишається незрозумілим.
"Ми впевнені, що влада США вживе рішучих заходів проти винних у цьому злочинному діянні", - додав дипломат.
Наразі детективи не встановили можливий мотив стрілянини.
Памела Сміт, начальник поліції Вашингтона, округ Колумбія, підтвердила на пресконференції, що один підозрюваний зараз перебуває під вартою, і під час затримання він вигукував "свободу Палестині".
"Двоє загиблих були молодою парою, яка збиралася заручитися, і чоловік придбав обручку з наміром зробити пропозицію наступного тижня", - пише видання.
Дональд Трамп у Truth Socail прокоментував цей злочин: "Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися ЗАРАЗ! Ненависті та радикалізму немає місця в США. Співчуття родинам жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас ВСІХ Бог!".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"росія "припустилася помилки" під час атаки Сум..." (с)
- Арабські терористи припустились помики під час стрілянини біля музею...
Перед нападом на радіостанцію за особистим телефонним наказом Гайнріха Гіммлера охорону радіостанції усунули й направили туди двох поліціянтів, один із яких впустив нападників на територію. А що ж відбулось на фестивалі в Реїмі?
- Майданчик фестивалю знаходився лише за 5,5 км від кордону з Газою та входив до зони відповідальності ЦАХАЛу. Один із поліцейських зазначив, що армія не хотіла відволікати сили від охорони святкових заходів, зокрема щорічного ********* маршу в Єрусалимі, який мав відбутися 4 жовтня.Проте саме 4 жовтня військове керівництво неочікувано дало дозвіл на фестиваль. Як з'ясувала Haaretz, Південне командування та дивізія «Газа» були категорично проти, але на офіцерів натиснули з Генштабу.
На поліцейському засіданні обговорювався план видати всім силовикам, які охоронятимуть фестиваль, довгоствольну зброю. Однак це так і не було зроблено.
«Там були звичайні поліцейські, відповідальні за охорону громадського порядку, а не сили безпеки, як це визначила сама ж поліція. Не було затверджених планів командування, і це була просто імпровізація», - заявив колишній високопоставлений поліцейський в анонімному коментарі Шомрім - Спочатку фестиваль охороняв спецпідрозділ ЯСАМ, але після прориву терористів його перекинули на інший напрямок.Коли бойовики ХАМАСу дісталися до Nova, захищати людей було нікому.
Не занадто багато співпадінь і випадковостей? Сам ти кончений тупак.
Палестинці=араби! Араби прийшли туди в ранньому Середньовіччі, тобто десь 1500 років тому.
І ПАЛЕСТИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НЕ БУЛО НІКОЛИ! Був великий Арабський Халіфат, потім Аббасидський Халіфат, потім він розпався і ці землі захопили Аюбіди (курди), а пізніше вони увійшли до Османської імперії.
Де тут Палестинська держава? Ти що уроки історії в школі пробухав???
Які інформує Цензор.НЕТ, про https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/israel-fired-warning-shots-by-mistake-at-europe-china-diplomats пише Bloomberg.
"Дипломати - ніхто з них не постраждав - відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні, яку вона назвала зоною активних бойових дій", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3553578
трампону
образити Байдена
та заявити про свою велічь
"В Европе всех убивают. Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов. В Южной Америке и то безопаснее"
Пушкинович и Дантесберг