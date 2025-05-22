Двух сотрудников посольства Израиля застрелили возле Еврейского музея в Вашингтоне. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Вашингтоне возле Еврейского музея, в нескольких шагах от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дэнни Данон назвал нападение "коварным актом антисемитского терроризма", мотив которого остается непонятным.
"Мы уверены, что власти США примут решительные меры против виновных в этом преступном деянии", - добавил дипломат.
Пока детективы не установили возможный мотив стрельбы.
Памела Смит, начальник полиции Вашингтона, округ Колумбия, подтвердила на пресс-конференции, что один подозреваемый сейчас находится под стражей, и во время задержания он выкрикивал "свободу Палестине".
"Двое погибших были молодой парой, которая собиралась обручиться, и мужчина приобрел обручальное кольцо с намерением сделать предложение на следующей неделе", - пишет издание.
Дональд Трамп в Truth Socail прокомментировал это преступление: "Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так печально, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас ВСЕХ Бог!".
"росія "припустилася помилки" під час атаки Сум..." (с)
- Арабські терористи припустились помики під час стрілянини біля музею...
Перед нападом на радіостанцію за особистим телефонним наказом Гайнріха Гіммлера охорону радіостанції усунули й направили туди двох поліціянтів, один із яких впустив нападників на територію. А що ж відбулось на фестивалі в Реїмі?
- Майданчик фестивалю знаходився лише за 5,5 км від кордону з Газою та входив до зони відповідальності ЦАХАЛу. Один із поліцейських зазначив, що армія не хотіла відволікати сили від охорони святкових заходів, зокрема щорічного ********* маршу в Єрусалимі, який мав відбутися 4 жовтня.Проте саме 4 жовтня військове керівництво неочікувано дало дозвіл на фестиваль. Як з'ясувала Haaretz, Південне командування та дивізія «Газа» були категорично проти, але на офіцерів натиснули з Генштабу.
На поліцейському засіданні обговорювався план видати всім силовикам, які охоронятимуть фестиваль, довгоствольну зброю. Однак це так і не було зроблено.
«Там були звичайні поліцейські, відповідальні за охорону громадського порядку, а не сили безпеки, як це визначила сама ж поліція. Не було затверджених планів командування, і це була просто імпровізація», - заявив колишній високопоставлений поліцейський в анонімному коментарі Шомрім - Спочатку фестиваль охороняв спецпідрозділ ЯСАМ, але після прориву терористів його перекинули на інший напрямок.Коли бойовики ХАМАСу дісталися до Nova, захищати людей було нікому.
Не занадто багато співпадінь і випадковостей? Сам ти кончений тупак.
Палестинці=араби! Араби прийшли туди в ранньому Середньовіччі, тобто десь 1500 років тому.
І ПАЛЕСТИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НЕ БУЛО НІКОЛИ! Був великий Арабський Халіфат, потім Аббасидський Халіфат, потім він розпався і ці землі захопили Аюбіди (курди), а пізніше вони увійшли до Османської імперії.
Де тут Палестинська держава? Ти що уроки історії в школі пробухав???
