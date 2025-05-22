Двух сотрудников посольства Израиля застрелили возле Еврейского музея в Вашингтоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вашингтоне возле Еврейского музея, в нескольких шагах от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дэнни Данон назвал нападение "коварным актом антисемитского терроризма", мотив которого остается непонятным.

"Мы уверены, что власти США примут решительные меры против виновных в этом преступном деянии", - добавил дипломат.

Пока детективы не установили возможный мотив стрельбы.

Памела Смит, начальник полиции Вашингтона, округ Колумбия, подтвердила на пресс-конференции, что один подозреваемый сейчас находится под стражей, и во время задержания он выкрикивал "свободу Палестине".

"Двое погибших были молодой парой, которая собиралась обручиться, и мужчина приобрел обручальное кольцо с намерением сделать предложение на следующей неделе", - пишет издание.

Дональд Трамп в Truth Socail прокомментировал это преступление: "Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так печально, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас ВСЕХ Бог!".

