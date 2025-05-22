РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство работников посольства Израиля в США
8 392 164

Двух сотрудников посольства Израиля застрелили возле Еврейского музея в Вашингтоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вашингтоне возле Еврейского музея, в нескольких шагах от офиса ФБР, застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дэнни Данон назвал нападение "коварным актом антисемитского терроризма", мотив которого остается непонятным.

В США убили двух сотрудников посольства США

"Мы уверены, что власти США примут решительные меры против виновных в этом преступном деянии", - добавил дипломат.

Пока детективы не установили возможный мотив стрельбы.

Читайте также: ХАМАС имеет только одну цель - уничтожить Израиль и убить евреев, - Блинкен

Памела Смит, начальник полиции Вашингтона, округ Колумбия, подтвердила на пресс-конференции, что один подозреваемый сейчас находится под стражей, и во время задержания он выкрикивал "свободу Палестине".

В США убили двух сотрудников посольства США

"Двое погибших были молодой парой, которая собиралась обручиться, и мужчина приобрел обручальное кольцо с намерением сделать предложение на следующей неделе", - пишет издание.

В США убили двух сотрудников посольства США

Дональд Трамп в Truth Socail прокомментировал это преступление: "Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться СЕЙЧАС! Ненависти и радикализму нет места в США. Соболезнования семьям жертв. Так печально, что такие вещи могут происходить! Да благословит вас ВСЕХ Бог!".

Читайте: В нескольких странах Европы усиливают защиту еврейских общин на фоне нападения ХАМАС на Израиль

В США убили двух сотрудников посольства США

Автор: 

евреи (314) стрельба (3294) США (27784) убийство (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Трамп - якщоб я був палестинцем, такого б не трапилось !
показать весь комментарий
22.05.2025 08:18 Ответить
+31
"Палестинці" - союзники кацапів, єслі шо... Козой0бів тих з поясами шахідів не жалко. І так, "палестинців" не існує, це АРАБИ!
показать весь комментарий
22.05.2025 08:20 Ответить
+31
Те, що ХАМАС робить із палестинцями, це злочин. Захоплення влади ХАМАСом у 2007 році відбулося найшвидшим та найефективнішим шляхом - палестинську адміністрацію покидали з дахів висотних будинків.
І голова палестинської автономії Махмуд Аббас ХАМАС проклинає та називає відступниками
Так що запам'ятай - Газа це не Палестина, це ХАМАСстан
А Ізраїль просто звільняє своїх заручників та викорінює причину терору - організацію ХАМАС.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це лише квіточки. Так буває, коли знищуєш власні спецслужби і розганяєш цілі спецпідрозділи і департамент. Поняття "економія" - то облуда. На безпеці, здоров'ї і їді економити може Монголія, яка нікого не цґкаяить і має невеликі фінанси, а не Штати, для яких економія - то гра політиків на еюнастроях ідіотів.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:32 Ответить
Ну да. не удивлюсь , когда и Трампа завалят, из-за нехватки спецохоронцiв
показать весь комментарий
22.05.2025 08:42 Ответить
"росія "припустилася помилки" під час атаки Сум..." (с)

- Арабські терористи припустились помики під час стрілянини біля музею...
показать весь комментарий
22.05.2025 08:31 Ответить
ЦАХАЛ припустився помилки бомбардуючи сектор Газа.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:39 Ответить
Ізраїлю співчуття. 😞 Ми з ними в одному човні, хоча вони стараються цього не помічати. І вороги в нас одні, иільки маскуються за різними ширмами. І США, яких пред тавляє Трамп після арабського літака, отриманого як хабар не є союзником як нам, так і євреям.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:37 Ответить
У якому "одному човні"? Вони гребуть разом з кацапами - вирішили, що краще долучитись до кетаю та расєї і під шумок і собі земельки прихопити. Як власне і трумп
показать весь комментарий
22.05.2025 08:45 Ответить
яке ж ти тупориле
показать весь комментарий
22.05.2025 08:50 Ответить
Для нетупорилих рекомендую нагуглити і почитати про Гливіцьку провокацію. Радіостанцію замінили фестивалем біля кібуцу Реїм. Згадок, що такий фестиваль проводився десь раніше, в неті нема. тобто дуже схоже, що організували його ніби спеціально. Теракт чужими руками на замовлення? Не доведено - не факт, але прокурорів МКС влада Ізраїлю не допустила до розслідування і присховала відеозаписи з камер спостереження за парканом.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:53 Ответить
що таке Гливіцька операція знав коли ще гугла й в зародку не було! а що там тобі схоже будеш розповідати своєму психіатру Оркім Реїму чорти дісталися таких міст як Сдерот, Нетівот, Офакім, мовчу вже про купу інших менших населених пунктів та кібуців! це по твоєму така ідея була у Ізраїля, ледве не дісталися 200 тисячної Беер-Шеви
показать весь комментарий
22.05.2025 13:11 Ответить
Бісить? Нічо попустить. А шо армія Ізраїлю, яка завжди погоджує і бере під конроль всі масові заходи в країні, про цей фестиваль за пару кілометрів від паркану з терористами "забула" не бісить?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:38 Ответить
бачу бісить як раз тебе! бісить тебе існування Ізраїлю і єврейського народу, але євреям та Ізраїлю насрати на тебе жалюгідного, як і на те що ти навигадувало у своїй хворій макітрі
показать весь комментарий
22.05.2025 14:24 Ответить
Ось через таких серунів, як ти, цілий народ втрачає повагу - ти ж продукуєш стереотип сприйняття та й ще й не десь наодинці чи у вузькому колі, а в ЗМІ з щоденною кількістю читачів під 500 тис. Ідіот. Не ганьби націю, яка дала світу Ейнштейна, своїм тупим хамством. Між єврейським народом і урядом Нетаньяху, який втягує євреїв у війну з арабським світом, така ж прірва, як між українським і зешоблою.
показать весь комментарий
23.05.2025 01:53 Ответить
то Нетаньяху влаштував різанину 7 жовтня 2023 року? чи мабуть Нетаньяху починаючи з 1948 року намагається знищитии Ізраїль? ну ти ж кончене
показать весь комментарий
23.05.2025 08:28 Ответить
Ордер МКС не на мене виписали. Правда про Гливіцьку провокацію стала відомою лише під час Нюрнбергського процесу, а відразу після нападу (цитата з Вікіпедії) - "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Американських кореспондентів викликали на місце події наступного дня, але жодним нейтральним сторонам не було дозволено детально розслідувати інцидент." Точно це ми бачимо у виконанні уряду Нетаньяху. Чому не дозволили розслідування і навіть унеможливили? Може щоб через найманців на самих себе не вийти?
Перед нападом на радіостанцію за особистим телефонним наказом Гайнріха Гіммлера охорону радіостанції усунули й направили туди двох поліціянтів, один із яких впустив нападників на територію. А що ж відбулось на фестивалі в Реїмі?
- Майданчик фестивалю знаходився лише за 5,5 км від кордону з Газою та входив до зони відповідальності ЦАХАЛу. Один із поліцейських зазначив, що армія не хотіла відволікати сили від охорони святкових заходів, зокрема щорічного ********* маршу в Єрусалимі, який мав відбутися 4 жовтня.Проте саме 4 жовтня військове керівництво неочікувано дало дозвіл на фестиваль. Як з'ясувала Haaretz, Південне командування та дивізія «Газа» були категорично проти, але на офіцерів натиснули з Генштабу.

На поліцейському засіданні обговорювався план видати всім силовикам, які охоронятимуть фестиваль, довгоствольну зброю. Однак це так і не було зроблено.

«Там були звичайні поліцейські, відповідальні за охорону громадського порядку, а не сили безпеки, як це визначила сама ж поліція. Не було затверджених планів командування, і це була просто імпровізація», - заявив колишній високопоставлений поліцейський в анонімному коментарі Шомрім - Спочатку фестиваль охороняв спецпідрозділ ЯСАМ, але після прориву терористів його перекинули на інший напрямок.Коли бойовики ХАМАСу дісталися до Nova, захищати людей було нікому.

Не занадто багато співпадінь і випадковостей? Сам ти кончений тупак.
показать весь комментарий
23.05.2025 15:30 Ответить
"Майданчик фестивалю знаходився лише за 5,5 км від кордону з Газою" - ******, місто Сдерот 31,5 тис. населення) знаходиться на відстані від Гази всього 1 км! От **** жиди як провокують...
показать весь комментарий
23.05.2025 15:54 Ответить
Між заходами на Цензор сидиш на кацапських сайтах у Телеграмі?
показать весь комментарий
22.05.2025 08:52 Ответить
А чого ти тут, а не в землі обітованній? Бздиш, що доведеться за бібіні хотєлки повоювати? Бо навряд чи ти в окопі під Покровськом
показать весь комментарий
22.05.2025 10:10 Ответить
Та да, и на парад ходят в Мацкве . дедов на палочках носят. Там пол Израиля хароших руских.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:26 Ответить
"вони стараються цього не помічати" бо гроші не пахнуть, а з кацапами у них ґешефт, тож жодного засудження рашки, жодних санкцій, жодної офіційної держпідтримки ми не побачимо. Навіть попри те, що хамас, хезболла, та інші виродки фінансуються і озброюються прямо чи опосередковано в тому числі рашкою. Не пам'ятаю хто з політоглядачів сказав, що Ізраїль стане на бік України, лише коли Україна стане за крок від перемоги. Такі реалії. На жаль.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:56 Ответить
😊 Ви еапевнп або забули, або не знали, за кого і за які резолюції голосувала Україна в ООН. До того ж разом з кацапами проти Ізраїлю. На місці євреєв я б ображався довго.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:00 Ответить
Так і таке було, але часто разом з Європою, а також зі Штатами.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:07 Ответить
Ну і? Лк тепер ті Штати? Треба керуватися власним інтересом. А який інтерес міг бути в України з Палестиною, яку представляв той же ХАМАС?
показать весь комментарий
22.05.2025 09:13 Ответить
То ми повинні відмовляти палестинцям на існування? І це по твоєму не те ж саме, що робить расєя по відношенню до нас? Ну-ну...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:15 Ответить
а ще крім цього всього, нинішня влада Ізраїлю просила американців, щоб ті вплинули на нову вирійську владу, щоб нова сирійська влада дозволила кацапам залишити у Сирії їхні військові бази. це ж ***********. нова сирійська влада зараз мочить хезболу, головного ворога Ізраїлю і замість того, щоб подякувати сирійцям за цю роботу, то Ізраїль хоче навпаки, залишити у Сирії кацапський гнійний чиряк..
показать весь комментарий
23.05.2025 00:29 Ответить
все дуже просто =дайте Палестині створити свою Державу яка була 3000 років
показать весь комментарий
22.05.2025 08:37 Ответить
Проснись и пой... Когда рождался Израиль, такой же шанс был предоставлен и палестинцам, но палестинцы тогда отказались от создания своего государства. Так шо не впиху й не впих уемое.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:45 Ответить
Мало того, даже свою автономную власть палестинцы прогавили хамасу.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:46 Ответить
MORE... ЗЫ... 14 мая 1948 года было провозглашено образование государства Израиль. На следующий день семь арабских государств (Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен) напали на новую страну, начав тем самым Первую арабо-израильскую войну.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:05 Ответить
Але їхні танки застрягли в багнюці під Тель-Авівом.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:18 Ответить
Тобі пуцин історію викладав за підручником мединського? Тобі щось відомо, коли араби заселили Палестину і які держави і в якому порядку були на цій території?
показать весь комментарий
22.05.2025 08:55 Ответить
Ізраїльтяни і павлестинці хіба не один народ - симіти? Палестинці відійшли від іудаїзму, а за іудейськіми писаннями таких потрібно вбити разом з дітьми і жінками. Біда Ізраїля в релігійних мракобісах, які захватили владу і які керуються сатанинськими писаннями, які вважають Божими.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:26 Ответить
Не один народ. Більшість палестинців - араби. До речі, серед арабів не всі мусульмани, є християни, наприклад. Так, генотип євреїв і палестинцвв схожий, але з деякими не палестинськими арабами від схожий ще більше. Те ж можна сказати і про кацапів і українців, але ж ми розуміємо, що ми не один народ. Чи не так?
показать весь комментарий
22.05.2025 10:35 Ответить
Гугл в поміч - генотип українців і кацапів вже давно дослідили і порівняли, нічого спільного з фіно-унграми крім мутацій в слов'ян немає. А от євреї і палестинці ніби двоюрідні брати.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:06 Ответить
Ті самі мутації. 😊
показать весь комментарий
22.05.2025 13:19 Ответить
Пи.Си. Ясен пень, що українці і угро-фіни не мають нічого спільного окрім гібридних зв'язків між собою. Те саме і євреї з арабами. Тільки тут тісніше, менша площа і зв'язків більше.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:24 Ответить
не один народ! по твоєму тоді українці з поляками, чехами, словаками, хорватами, сербами, бульбашами, частково з кацапами теж один народ?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:06 Ответить
кончене, яка деражава "палестина була 3000 років"? не ганьбись так, ніколи в історії не існувало держави Палестина! 3000 років тому там були Юдейське та Ізраїльске царства, потім прийшли римляни та захопили цю землю, Юдея опинилась під риською окупацією, у 70-му році н.е. римляни зруйнували 2-й храм та перейменували Єрусалим на Еліна Капітоліна, потім вже у 2-му ст. н.е., після повстання Бар-Кохби перейменували Юдею в Сирію Палестинську (на честь філистимлян, яких вже на той час не існувало), щоб стерти пам'ять про єврейську присутність на цій місцевості, але не вийшло на щастя! далі вже у 4-му ст. н.е. імператор Константин повернув назву Єрусалим, потім ця земля була у складі Візантійської імперії, потім у 7-му ст. приперлися араби, за ними хрестоносці, знову араби, потім Османська імперія аж до 20-го ст., потім Британський ******! так яка НАХЕР держава "Палестина", дура ти нагуляна! перед тим як щось настукати своїми грабельками по клавіатурі, треба мати хоч якусь базу!
показать весь комментарий
22.05.2025 09:00 Ответить
Пропустив цивілізацію фінікійців-ханан
показать весь комментарий
22.05.2025 09:14 Ответить
ханаанців євреї як раз звідти й вибили та асимілювали, засновуючи державу, а фінікійці були на узбережжі трошки північніше (******** Ліван на піночі, а на півдні межували з Ізраїльським царством)
показать весь комментарий
22.05.2025 09:21 Ответить
Міста були і на південь..потім коли їх витіснили вони зробили нову цивілізацію що стала могутньою імперією з нуля в іншому місці (карфаген)..але це вже інша історія
показать весь комментарий
22.05.2025 11:28 Ответить
на півдні були філистимляни, а Карфаген це дійсно ті самі фінікійці...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:03 Ответить
" ... Навин за шість років завоював усю землю обітовану і розділив її за жеребом між дванадцятьма колінами народу єврейського (ізраїльського).Замість Левія та Йосифа отримали ділянки два Йосифові сини: Манасія і Єфрем. Левіїне коліно служило при скинії та утримувалось збиранням десятини (десятої частини) з прибутків усього народу..." отже геноцидом віддячили євреї народу, який зустрів їх - багатостраждальних, голодуючих мандрівників пустелею (40 років брели), фініками, оливками і виноградом. Так що Єрусалим був побудований і оточений квітучими садами задовго до того, як євреї вийшли з пустелі, якщо шо.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:24 Ответить
дебіле, де я написав що євреї не захоплювали Ханаан? до чого тут взагалі ханаанці, яких як народу не існує з прадавніх часів, коли мова йде про арабів?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:20 Ответить
Дебіле, а де поділись ханаанці? Вимерли з динозаврами? Українці теж колись були деревлянами, тиверцями, дулібами, волинянами. Спілкуватись навчись.
показать весь комментарий
23.05.2025 02:09 Ответить
ханаанці були здебільшого були асимільовані євреями, араби (так звані сьогоднішні "палестинці") до ханаанців жодного відношення не мають!
показать весь комментарий
23.05.2025 08:26 Ответить
Які 3000 років? Якраз 3000 років тому там єврейська держава була...
Палестинці=араби! Араби прийшли туди в ранньому Середньовіччі, тобто десь 1500 років тому.

І ПАЛЕСТИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НЕ БУЛО НІКОЛИ! Був великий Арабський Халіфат, потім Аббасидський Халіфат, потім він розпався і ці землі захопили Аюбіди (курди), а пізніше вони увійшли до Османської імперії.

Де тут Палестинська держава? Ти що уроки історії в школі пробухав???
показать весь комментарий
22.05.2025 09:47 Ответить
трампон хоче переселити палистинців в Україну
показать весь комментарий
22.05.2025 08:39 Ответить
Кацапа, окстись. Там договоренность с пыней , про Биробиджан.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:47 Ответить
Одарченко - мабуть, байстрюк.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:50 Ответить
йолопе, тобі на кухню!
показать весь комментарий
22.05.2025 09:09 Ответить
Так ніби вже не має терористів і бандитів,всіх вислав до Сальвадору .А тут така засада.Маск вже має потроху розпускати поліцію,все ,люди мають зброю .Хай захищаються самі.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:46 Ответить
Ось наслідки " рехворм" Трампа в ЦРУ та ФБР..
показать весь комментарий
22.05.2025 08:50 Ответить
Вони могли бути непростими співробітниками посольства, але про це не скажуть, а будуть вирішувати питання тихо або, можливо, скоро дізнаємося про подібний випадок з іранцями чи хамасівцями.
показать весь комментарий
22.05.2025 09:09 Ответить
Позавчора ізраїльські солдати стріляли по групі дипломатів різних країн. Серед дипломатів були і представники європейських країн. Ці країни викликали ізраїльських послів своїх країн для пояснень
показать весь комментарий
22.05.2025 09:09 Ответить
У середу ізраїльські солдати помилково зробили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляли Європейський Союз, Великобританію, Китай, Росію та інші країни.

Які інформує Цензор.НЕТ, про https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/israel-fired-warning-shots-by-mistake-at-europe-china-diplomats пише Bloomberg.

"Дипломати - ніхто з них не постраждав - відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан і, за даними Армії оборони Ізраїлю, відхилилися від затвердженого маршруту в зоні, яку вона назвала зоною активних бойових дій", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3553578
показать весь комментарий
22.05.2025 10:02 Ответить
якби стріляли по групі дипломатів, то і наслідки були б інші - вели попереджувальний вогонь, щоб не заходили в неузгоджену зону, куди їх вели місцеві
показать весь комментарий
22.05.2025 10:10 Ответить
ага, негайно ж мають припинитися. нада ж токо пєрєстать стрєлять
показать весь комментарий
22.05.2025 09:23 Ответить
Уже написали, що вбивця був відкритим комунякою і маоістом - активно пропагував радикальні ліві ідеї...
показать весь комментарий
22.05.2025 10:18 Ответить
Мир становится исламским ,и никто этого не остановит.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:27 Ответить
БАЙДЕН ТРАМПОНУ-"коли я був президентом США, євреїв під носом ФБР не вбивали.У їх смерті винен президент дурень "трамбон" ,який посіяв хаос в цілому світі ,і тепер починає збирати його урожай
показать весь комментарий
22.05.2025 10:30 Ответить
ще одна нагода
трампону
образити Байдена
та заявити про свою велічь
показать весь комментарий
22.05.2025 10:42 Ответить
ну как тут не вспомнить вчерашнего товарища из сша IDFDavid #601622 21.05.2025 22:04:
"В Европе всех убивают. Никаких спецслужб, полиция сборище ряженых клоунов. В Южной Америке и то безопаснее"
показать весь комментарий
22.05.2025 10:43 Ответить
Хамас це Моссад.повод для винищення палестинцiв.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:47 Ответить
А может у них дуэль была?
Пушкинович и Дантесберг
показать весь комментарий
22.05.2025 12:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 