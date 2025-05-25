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Посольство РФ у Швеції повідомило про "напад невідомого дрона з банкою фарби" на будівлю відомства

На посольство РФ у Швеції невідомі скинули скляну банку фарби з безпілотника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба російського відомства.

Росіяни стверджують, що о 03:40 пролетівши над територією диппредставництва, безпілотник скинув ємність із фарбою на майданчик перед головним входом. 

"Особливого цинізму інциденту додає те, що оператори дрона використали скляну ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям", - йдеться в повідомленні.

У посольстві РФ кажуть, що такі напади "тривають регулярно протягом року". 

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"Посольство неодноразово зверталося до шведської поліції і до МЗС Швеції з наполегливими закликами припинити подібні атаки і виконувати в повному обсязі зобов'язання шведської держави за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. щодо забезпечення безпеки і недоторканності іноземних дипломатичних місій. Результатів, одначе, немає. Це наочно свідчить про ігнорування Стокгольмом основоположних норм міжнародного права. Відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі", - заявляють росіяни.

Повідомлення російського посольства

Автор: 

безпілотник (4288) посольство рф (332) росія (65829) Швеція (965)


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Топ коментарі
+19
Жаль що не шАХЕДОМ.
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25.05.2025 20:01
+7
Звірячий напад - геж, панове еуропейці?
Тра засудити, висловити занепокоєння, подлубатись в носі, почухатись у дупі абощо.
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25.05.2025 20:03
+6
,,Нелюди використали скляну пляшку яка, нажаль, розбилася,, - продовжили працівники посольства. А так хотілося на неї присісти. Да, гаспада!?
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25.05.2025 20:09
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Жаль що не шАХЕДОМ.
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25.05.2025 20:01 Відповісти
Звірячий напад - геж, панове еуропейці?
Тра засудити, висловити занепокоєння, подлубатись в носі, почухатись у дупі абощо.
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25.05.2025 20:03 Відповісти
це ти посольству рф рекомендуєш?
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25.05.2025 20:07 Відповісти
,,Нелюди використали скляну пляшку яка, нажаль, розбилася,, - продовжили працівники посольства. А так хотілося на неї присісти. Да, гаспада!?
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25.05.2025 20:09 Відповісти
навіть коли зрозуміли, що це банка фарби
посли зупинитися срати вже не могли...
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25.05.2025 20:14 Відповісти
Яка цікава ідея...
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25.05.2025 20:23 Відповісти
Кацапам прийдеться перекидати частину РЕБів з України на Скандинавський фронт
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25.05.2025 20:26 Відповісти
Та фарба то таке, треба хоча б гівном))
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25.05.2025 20:28 Відповісти
в посольсті свого вистачає
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25.05.2025 21:14 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а фарба була часом не жовто-блакитного кольору ?
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25.05.2025 20:33 Відповісти
"...оператори дрона використали скляну ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям..."
Одразу просте питання:
А звідки у кацапському посольстві люди? Сарана що, себе вже людьми оголосила?
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25.05.2025 20:36 Відповісти
Добре що в пляшці була фарба. А якби бойові комарі?
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25.05.2025 20:39 Відповісти
Шведы гоните это логово!
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25.05.2025 20:43 Відповісти
Они сами себя бомбят, чипы с унитазов глючат.
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25.05.2025 20:50 Відповісти
Дорогенькі шведи, як вам звідси переслати декілька ПГ-7ВЛ для скидів?
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25.05.2025 20:54 Відповісти
нада було скинуть на голову шахеда - і усі були довольні. руські б мовчали бо він їхній, а шведи шукали б 5 статю Нато.
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25.05.2025 21:26 Відповісти
"... ігнорування Стокгольмом основоположних норм міжнародного права." Чиє б нявчало ...
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25.05.2025 22:10 Відповісти
І шо,кацаби не можуть собі РЕБ поставити..?!😁
Або просто провокують...-" на протязі року"...нещасні...😁
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25.05.2025 22:31 Відповісти
То кацапи самі на себе скинули, бо українці використовуют банки з огірками, а не з краскою.
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25.05.2025 23:22 Відповісти
Це не ми!
Наша банка булаб з гівном...
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26.05.2025 08:28 Відповісти
 
 