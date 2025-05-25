Посольство РФ у Швеції повідомило про "напад невідомого дрона з банкою фарби" на будівлю відомства
На посольство РФ у Швеції невідомі скинули скляну банку фарби з безпілотника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба російського відомства.
Росіяни стверджують, що о 03:40 пролетівши над територією диппредставництва, безпілотник скинув ємність із фарбою на майданчик перед головним входом.
"Особливого цинізму інциденту додає те, що оператори дрона використали скляну ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям", - йдеться в повідомленні.
У посольстві РФ кажуть, що такі напади "тривають регулярно протягом року".
"Посольство неодноразово зверталося до шведської поліції і до МЗС Швеції з наполегливими закликами припинити подібні атаки і виконувати в повному обсязі зобов'язання шведської держави за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. щодо забезпечення безпеки і недоторканності іноземних дипломатичних місій. Результатів, одначе, немає. Це наочно свідчить про ігнорування Стокгольмом основоположних норм міжнародного права. Відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі", - заявляють росіяни.
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посли зупинитися срати вже не могли...
Одразу просте питання:
А звідки у кацапському посольстві люди? Сарана що, себе вже людьми оголосила?
Або просто провокують...-" на протязі року"...нещасні...😁
Наша банка булаб з гівном...