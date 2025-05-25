Посольство РФ в Швеции сообщило о "нападении неизвестного дрона с банкой краски" на здание ведомства.

На посольство РФ в Швеции неизвестные сбросили стеклянную банку краски с беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба российского ведомства.

Россияне утверждают, что в 03:40 пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.

"Особого цинизма инциденту добавляет то, что операторы дрона использовали стеклянную емкость, которая при сбрасывании с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ говорят, что такие нападения "продолжаются регулярно в течение года".

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"Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами прекратить подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, однако, нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", - заявляют россияне.