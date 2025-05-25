Посольство РФ в Швеции сообщило о "нападении неизвестного дрона с банкой краски" на здание ведомства.
На посольство РФ в Швеции неизвестные сбросили стеклянную банку краски с беспилотника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба российского ведомства.
Россияне утверждают, что в 03:40 пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.
"Особого цинизма инциденту добавляет то, что операторы дрона использовали стеклянную емкость, которая при сбрасывании с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", - говорится в сообщении.
В посольстве РФ говорят, что такие нападения "продолжаются регулярно в течение года".
"Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами прекратить подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, однако, нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", - заявляют россияне.
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Тра засудити, висловити занепокоєння, подлубатись в носі, почухатись у дупі абощо.
посли зупинитися срати вже не могли...
Одразу просте питання:
А звідки у кацапському посольстві люди? Сарана що, себе вже людьми оголосила?
Або просто провокують...-" на протязі року"...нещасні...😁
Наша банка булаб з гівном...