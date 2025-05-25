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Посольство РФ в Швеции сообщило о "нападении неизвестного дрона с банкой краски" на здание ведомства.

На посольство РФ в Швеции неизвестные сбросили стеклянную банку краски с беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба российского ведомства.

Россияне утверждают, что в 03:40 пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.

"Особого цинизма инциденту добавляет то, что операторы дрона использовали стеклянную емкость, которая при сбрасывании с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ говорят, что такие нападения "продолжаются регулярно в течение года".

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"Посольство неоднократно обращалось к шведской полиции и в МИД Швеции с настоятельными призывами прекратить подобные атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. Результатов, однако, нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", - заявляют россияне.

Сообщение российского посольства

Автор: 

беспилотник (3723) посольство РФ (452) россия (96018) Швеция (1010)


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Топ комментарии
+19
Жаль що не шАХЕДОМ.
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25.05.2025 20:01
+7
Звірячий напад - геж, панове еуропейці?
Тра засудити, висловити занепокоєння, подлубатись в носі, почухатись у дупі абощо.
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25.05.2025 20:03
+6
,,Нелюди використали скляну пляшку яка, нажаль, розбилася,, - продовжили працівники посольства. А так хотілося на неї присісти. Да, гаспада!?
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25.05.2025 20:09
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Жаль що не шАХЕДОМ.
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25.05.2025 20:01 Ответить
Звірячий напад - геж, панове еуропейці?
Тра засудити, висловити занепокоєння, подлубатись в носі, почухатись у дупі абощо.
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25.05.2025 20:03 Ответить
це ти посольству рф рекомендуєш?
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25.05.2025 20:07 Ответить
,,Нелюди використали скляну пляшку яка, нажаль, розбилася,, - продовжили працівники посольства. А так хотілося на неї присісти. Да, гаспада!?
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25.05.2025 20:09 Ответить
навіть коли зрозуміли, що це банка фарби
посли зупинитися срати вже не могли...
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25.05.2025 20:14 Ответить
Яка цікава ідея...
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25.05.2025 20:23 Ответить
Кацапам прийдеться перекидати частину РЕБів з України на Скандинавський фронт
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25.05.2025 20:26 Ответить
Та фарба то таке, треба хоча б гівном))
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25.05.2025 20:28 Ответить
в посольсті свого вистачає
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25.05.2025 21:14 Ответить
Стєсняюсь спрасіть, а фарба була часом не жовто-блакитного кольору ?
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25.05.2025 20:33 Ответить
"...оператори дрона використали скляну ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям..."
Одразу просте питання:
А звідки у кацапському посольстві люди? Сарана що, себе вже людьми оголосила?
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25.05.2025 20:36 Ответить
Добре що в пляшці була фарба. А якби бойові комарі?
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25.05.2025 20:39 Ответить
Шведы гоните это логово!
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25.05.2025 20:43 Ответить
Они сами себя бомбят, чипы с унитазов глючат.
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25.05.2025 20:50 Ответить
Дорогенькі шведи, як вам звідси переслати декілька ПГ-7ВЛ для скидів?
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25.05.2025 20:54 Ответить
нада було скинуть на голову шахеда - і усі були довольні. руські б мовчали бо він їхній, а шведи шукали б 5 статю Нато.
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25.05.2025 21:26 Ответить
"... ігнорування Стокгольмом основоположних норм міжнародного права." Чиє б нявчало ...
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25.05.2025 22:10 Ответить
І шо,кацаби не можуть собі РЕБ поставити..?!😁
Або просто провокують...-" на протязі року"...нещасні...😁
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25.05.2025 22:31 Ответить
То кацапи самі на себе скинули, бо українці використовуют банки з огірками, а не з краскою.
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25.05.2025 23:22 Ответить
Це не ми!
Наша банка булаб з гівном...
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26.05.2025 08:28 Ответить
 
 