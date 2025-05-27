Доба на Донеччині: росіяни вдарили по 9 населених пунктах, загинула людина. ФОТОрепортаж

На Донеччині внаслідок російських обстрілів є один загиблий і двоє поранених за добу. Ворог здійснив 2 381 обстріл по лінії фронту та житловому сектору області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області

Покровський район

Зранку 26 травня ворог обстріляв мікрорайон "Шахтарський" у Покровську. В результаті ворожої атаки множинні осколкові поранення та відкритий уламковий перелом гомілки зазначала місцева жителька 1978 року народження.

У Криворіжжі Покровського району ворожі БПЛА атакували нежитлове приміщення.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено лінію електропередач, у Зарічному - 2 приватні будинки.

По Краматорську ворог вдарив трьома бомбами "КАБ-250" і дроном – пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, три господарських споруди, 4 автомобілі, об’єкт критичної інфраструктури.

У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено склад.

У Костянтинівці через атаки бомбою та БПЛА пошкоджено нежитлове приміщення, автомобіль, критичну інфраструктуру.

На Іванопілля Костянтинівської громади окупанти скинули три КАБи – пошкодили 9 приватних будинків і дитячий майданчик. У Лимані пошкоджено лінію електропередач.

У Розкішному Іллінівської громади росіяни поцілили FPV-дроном по цивільному авто – вбили людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 8 приватних будинків.

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 149 людей, зокрема 32 дитини.

Обстріли 27 травня

Після опівночі Росія обстріляла Добропілля, Костянтинівку та село Весела Гора. Інформації про постраждалих не надходило.

У Добропіллі пошкоджено приватні будинки, нежитлове приміщення, транспорт; у Костянтинівці – АЗС.

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