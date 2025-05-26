За тиждень з Покровська евакуювали понад 70 людей, ще 1843 особи залишаються

За тиждень з Покровська вивезли більш як 70 жителів. Станом на зараз у місті залишаються 1843 людини.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Заявки на евакуацію надходять щодня. Щоб забрати всіх охочих, в місті працюють одразу декілька спільних екіпажів поліції та волонтерів. Ризик потрапити під вогонь модернізованих ворожих дронів великий, тому людей підхоплюють на борт буквально "на льоту"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу евакуювали чоловіка, жінку та кота з кварталу, який напередодні вночі зруйнували російські снаряди. Надалі люди вирушили до Києва та Рівного.

"Росіяни вбивають місто, яке вже втратило знайомий вигляд, скрізь – обпалені руїни. І хоча шлях з міста – украй небезпечний, поліцейським вдається врятувати всіх, хто прагне виїхати", - додали правоохоронці.

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