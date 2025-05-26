За неделю из Покровска эвакуировали более 70 человек, еще 1843 человека остаются

За неделю из Покровска вывезли более 70 жителей. По состоянию на сейчас в городе остаются 1843 человека.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявки на эвакуацию поступают ежедневно. Чтобы забрать всех желающих, в городе работают сразу несколько совместных экипажей полиции и волонтеров. Риск попасть под огонь модернизированных вражеских дронов большой, поэтому людей подхватывают на борт буквально "на лету"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз эвакуировали мужчину, женщину и кота из квартала, который накануне ночью разрушили российские снаряды. В дальнейшем люди отправились в Киев и Ривне.

"Россияне убивают город, который уже потерял знакомый вид, везде - обожженные руины. И хотя путь из города - крайне опасен, полицейским удается спасти всех, кто стремится уехать", - добавили правоохранители.

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