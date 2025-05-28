Зеленський прибув до Німеччини: зустрінеться з Мерцом та Штайнмаєром. ВІДЕО+ФОТО
Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, відвідав Німеччину.
Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні він зустрінеться з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Головна тема перемовин - підтримка України та зусилля щодо припинення вогню.
Також у планах українського президента зустрічі з представниками німецького бізнесу та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Топ коментарі
+4 Тиха Вода #607592
показати весь коментар28.05.2025 12:33 Посилання
+3 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар28.05.2025 12:34 Посилання
+1 G.I. Jane 777
показати весь коментар28.05.2025 12:41 Посилання
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Каву в Криму попив.
Парад на 9 травня в Мацкві "налякав".
Тепер можна і Німеччину відвідати.
Але у випадку міжнародного візиту зеленський не представляє себе. В таких випадках Зеленський - представляє український народ і Україну!