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Зеленський прибув до Німеччини: зустрінеться з Мерцом та Штайнмаєром. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, відвідав Німеччину.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський прибув до Німеччини

Сьогодні він зустрінеться з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Головна тема перемовин - підтримка України та зусилля щодо припинення вогню.

Також у планах українського президента зустрічі з представниками німецького бізнесу та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+4
Шашличку на травневі свята поїв.
Каву в Криму попив.
Парад на 9 травня в Мацкві "налякав".
Тепер можна і Німеччину відвідати.
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28.05.2025 12:33
+3
Дай гроші дай дай…. Грошиків дайте. Бо вже немає шо ******* .
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28.05.2025 12:34
+1
Хоч би не наляпав дурні .. тут немає телемарафону, ніхто вову вже облизувати не буде.
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28.05.2025 12:41
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Шашличку на травневі свята поїв.
Каву в Криму попив.
Парад на 9 травня в Мацкві "налякав".
Тепер можна і Німеччину відвідати.
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28.05.2025 12:33 Відповісти
Дай гроші дай дай…. Грошиків дайте. Бо вже немає шо ******* .
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28.05.2025 12:34 Відповісти
Йди на рашен паблік, там твій висір зайде
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28.05.2025 12:46 Відповісти
Можеш аргументувати обратне тому що написала ця людина,чи тобі аби гавкнути?
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28.05.2025 17:43 Відповісти
Він вже сьогодні про 30 міліардів для запуску оборонної програми згадував,напевне буде у німців просити.
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28.05.2025 17:41 Відповісти
Хоч би не наляпав дурні .. тут немає телемарафону, ніхто вову вже облизувати не буде.
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28.05.2025 12:41 Відповісти
Штайнмаєйр - еталонна кацапська шлюха..
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28.05.2025 12:46 Відповісти
Фрау шмеркель не забудь відвідати та ще якусь медальку дати.
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28.05.2025 12:47 Відповісти
Запрошення на концерт кобзона
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28.05.2025 13:51 Відповісти
Недолідор устроїв собі відпочинок
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28.05.2025 14:27 Відповісти
Тоді треба чекати ракетного та шахедного удару по Україні,так завжди,як клоун на гастролях за кордоном, відразу удари по Україні.
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Пояснення для марґіналів. Зеленський - це рідкісна гнида!!!
Але у випадку міжнародного візиту зеленський не представляє себе. В таких випадках Зеленський - представляє український народ і Україну!
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28.05.2025 17:55 Відповісти
 
 