Зеленський прибув до Німеччини: зустрінеться з Мерцом та Штайнмаєром. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, відвідав Німеччину.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні він зустрінеться з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Головна тема перемовин - підтримка України та зусилля щодо припинення вогню.

Також у планах українського президента зустрічі з представниками німецького бізнесу та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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