РФ може отримувати "мавіки" від Китаю, а для України така можливість закрита, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай продає "Мавіки" Росії, проте закрив таку можливість для Європи та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Через те, що у нас не було такого сильного масового виробництва всі користувалися відповідними китайськими дронами. І це було всюди. Китайський "Мавік" відкритий для "рускіх", і закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай "рускім" – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для "рускіх" є така можливість
За словами президента, є відповідні виробництва і на території Росії - там, де є і представники Китаю.
Також, сказав глава держави, Росія має чимало напрацювань у сфері виробництва і застосування БПЛА, тоді як у розробках далекобійних дронів попереду Україна.
"Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у "рускіх" їх більше. Оптоволокно і так далі. Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них і ракети, і балістика – все це у них було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони, тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав. Є такий приклад, чому я вважаю, що в деяких речах ми попереду. Я просто не хочу говорити в яких… Наприклад, вони досі передають "ось щось було уражене" у них – військовий завод або склад – знову "Нептуни". Хоча там давно вже не "Нептуни", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Я просто не хочу говорити в яких… " - іншими словами "я ж така чесна бубока, просто повірте мені на слово". Як є чим похвалитись, так і гівномарафон, і проплачені блогери і політтехнологи сраку вилизують аж бігом, вихваляючи сонцесяйного. Як нема що сказати - не можна, не хочу, секретна інформація.
А санкції на Порошенка не зняло
Одразу видно, що ви у його зборах не берете участі.
" дальність державних скловолоконних в два рази менша ніж у рашистських. Це при тому, що ми перші почали використовувати і розвивати дронове військо"
Оптоволоконні дрони першими почали розвивати саме рашисти. Ми вже підхопили.
І так, це дивно вважати, що ми можемо випереджати рашистів технологічно в усьому.
"закінчуючи фінансуванням не самих ефективних розробок, замість передових."
А по-вашому це дуже легко, визначити одразу, які розробки є передовими, а які не самі ефективні? Кожен розробник вважає свою розробку ефективною. А держава - структура дуже інертна.
Все на фронті, приїзжайте, подивіться.
- росія може закуповувати в Європи і сша під носом - 90% комплектуючих для ракет
- а Україна ні шпаринки не може знайти, як закупати щось в китаї ? І навіть не може найти на весь світ жодну-проксі країну для цього?
Якщо скажуть - нікому не постачати, то й не будуть.
Знайомі стикались з цим, ще до повномасштабки.
Ніякі обіцянки подєліться не діють.
Відповідь проста: нас за це мінімум звільнять, максимум - розстріляють. І все, жодних шпаринок, якщо питання життя і смерті стоїть руба.
Опа! Невже балістика? А де ж відосик переможний?
Знов треба взбісити всіх на світі?
Може вони злякаються і продадуть Мавки
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори