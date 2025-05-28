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Новини Китай постачає зброю Росії
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РФ може отримувати "мавіки" від Китаю, а для України така можливість закрита, - Зеленський

Як Китай допомагає Росії у війні. Зеленський пояснив

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай продає "Мавіки" Росії, проте закрив таку можливість для Європи та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Через те, що у нас не було такого сильного масового виробництва всі користувалися відповідними китайськими дронами. І це було всюди. Китайський "Мавік" відкритий для "рускіх", і закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай "рускім" – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для "рускіх" є така можливість

За словами президента, є відповідні виробництва і на території Росії - там, де є і представники Китаю.

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Також, сказав глава держави, Росія має чимало напрацювань у сфері виробництва і застосування БПЛА, тоді як у розробках далекобійних дронів попереду Україна.

"Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у "рускіх" їх більше. Оптоволокно і так далі. Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них і ракети, і балістика – все це у них було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони, тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав. Є такий приклад, чому я вважаю, що в деяких речах ми попереду. Я просто не хочу говорити в яких… Наприклад, вони досі передають "ось щось було уражене" у них – військовий завод або склад – знову "Нептуни". Хоча там давно вже не "Нептуни", - додав Зеленський.

Читайте: Руські поки не відчувають війни. Для симетричної відповіді на ракетні атаки Україні потрібне фінансування, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Китай (4678) росія (65856)


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Топ коментарі
+13
А деякі небриті чмошники ще й ******** тих, хто намагається допомагати ЗСУ, наприклад Пороху та іншим волонтерам тільки палиці в колеса замість сприяння та подяки (не на словах).
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28.05.2025 11:46
+10
ти як було пі.дливим чмом так і залишилось.

А санкції на Порошенка не зняло
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28.05.2025 11:48
+8
Бачу державі взагалі війна побарабану, люди скидаються на дрони, автомобілі та інще для військових, а держава купує новесенькі авто та дрони ТЦКашникам, поліціянтам та бравим прикордонникам західного кордону.
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28.05.2025 11:48
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"Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у "рускіх" їх більше" - це можна рахувати, як чистосердечне зізнання верховного головкома для майбутніх кримінальних справ (сподіваюсь вони будуть)

"Я просто не хочу говорити в яких… " - іншими словами "я ж така чесна бубока, просто повірте мені на слово". Як є чим похвалитись, так і гівномарафон, і проплачені блогери і політтехнологи сраку вилизують аж бігом, вихваляючи сонцесяйного. Як нема що сказати - не можна, не хочу, секретна інформація.
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28.05.2025 11:45 Відповісти
А деякі небриті чмошники ще й ******** тих, хто намагається допомагати ЗСУ, наприклад Пороху та іншим волонтерам тільки палиці в колеса замість сприяння та подяки (не на словах).
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28.05.2025 11:46 Відповісти
Ти зовсім........
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28.05.2025 12:32 Відповісти
ти як було пі.дливим чмом так і залишилось.

А санкції на Порошенка не зняло
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28.05.2025 11:48 Відповісти
Бачу державі взагалі війна побарабану, люди скидаються на дрони, автомобілі та інще для військових, а держава купує новесенькі авто та дрони ТЦКашникам, поліціянтам та бравим прикордонникам західного кордону.
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28.05.2025 11:48 Відповісти
Ви погано бачите - вам би під'їхати поближче до фронту подивитися - хоч поспілкуйтеся з тими, хто воює. Та хоча б Мадяра послухайте. Абсолютну більшість дронів і іншого озброєння на фронт постачає держава - але дронів ніколи не буває достатньо.
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28.05.2025 12:51 Відповісти
Угу-угу - держава. Три роки ти не бачив Мадяра, коли він звітує про закупівлю дронів перед народом, що надонатив на на ті дрони в той час, як один державник мільйоном по вухах їздив. Хочеш номер рахунку скину? Мабуть сьогодні вже десь і держава. але кілька днів тому спілкувався з військовими - пасемо задніх, наприклад дальність державних скловолоконних в два рази менша ніж у рашистських. Це при тому, що ми перші почали використовувати і розвивати дронове військо. Та не держава це зробила, а кулібіни підтримані народом - держава лише палки в колеса розвитку вставляє, починаючи від таможні і закінчуючи фінансуванням не самих ефективних розробок, замість передових.
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28.05.2025 14:08 Відповісти
Мадяр вже багато місяців не збирає на ФПВ дрони, стверджуючи, що всі проблеми його підрозділу в ФПВ закриває держава. Він збирає на інші речі.
Одразу видно, що ви у його зборах не берете участі.

" дальність державних скловолоконних в два рази менша ніж у рашистських. Це при тому, що ми перші почали використовувати і розвивати дронове військо"

Оптоволоконні дрони першими почали розвивати саме рашисти. Ми вже підхопили.
І так, це дивно вважати, що ми можемо випереджати рашистів технологічно в усьому.

"закінчуючи фінансуванням не самих ефективних розробок, замість передових."
А по-вашому це дуже легко, визначити одразу, які розробки є передовими, а які не самі ефективні? Кожен розробник вважає свою розробку ефективною. А держава - структура дуже інертна.
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28.05.2025 14:31 Відповісти
Багато місяців не збирає на дрони, після як багато років збирав. В нас не держава інертна, а паскуди у державних кабінетах. Скоро рік, як військові підняли питання про необхідність виробництва оптоволоконних дронів і тільки сьогодні розродились https://censor.net/biz/news/3554789/komitet-rady-pidtrymav-podatkovi-pilgy-na-import-optovolokna-dlya-droniv. Це ж було не терміново, так?, поспішати посадовцям нікуди. Це саботаж чистої води, як з волонтерськими мавіками, які два роки не пропускали на митниці, мотивуючи подвійним призначенням. Хочеш повідаю, як мій родич в 22-му броніки, шоломи, натівські аптечки і багато іншого добра (на мільйони дол скупляв по всьому світу у найкращих виробників, броніки з Бразилії в Європу доставляв літаками, щоб швидше) не міг ввезти в Україну для передачі ЗСУ? Банально митниця не пропускала. Йому довелось виходити на міністра закордонних справ Швейцарії і той вирішував проблему з нашими рєзніковими і шмигалями. Сором і ганьба такій державі.
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28.05.2025 15:16 Відповісти
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28.05.2025 11:48 Відповісти
А де обіцяні мільйони зелених дронів, паляниць, трембіт, окрім бракованих мін?
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28.05.2025 11:50 Відповісти
А їх мали вам до Великобританії прислати показати?
Все на фронті, приїзжайте, подивіться.
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28.05.2025 12:53 Відповісти
Да зачем нам нужны, эти "свадебные дроны"...Резников не даст соврать)
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28.05.2025 11:50 Відповісти
тобто зе хоче сказати, що:

- росія може закуповувати в Європи і сша під носом - 90% комплектуючих для ракет

- а Україна ні шпаринки не може знайти, як закупати щось в китаї ? І навіть не може найти на весь світ жодну-проксі країну для цього?
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28.05.2025 11:50 Відповісти
Китай в цьому питанні - специфічна країна.
Якщо скажуть - нікому не постачати, то й не будуть.
Знайомі стикались з цим, ще до повномасштабки.
Ніякі обіцянки подєліться не діють.
Відповідь проста: нас за це мінімум звільнять, максимум - розстріляють. І все, жодних шпаринок, якщо питання життя і смерті стоїть руба.
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28.05.2025 12:21 Відповісти
Може й закупає, але напряму можна закупити набагато легше і дешевше, ніж через купу посередників.
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28.05.2025 12:54 Відповісти
не нужно было обсираться со всеми- наполеон недоделанный
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28.05.2025 11:57 Відповісти
Я просто не хочу говорити в яких… Наприклад, вони досі передають "ось щось було уражене" у них - військовий завод або склад - знову "Нептуни". Хоча там давно вже не "Нептуни", - додав Зеленський.

Опа! Невже балістика? А де ж відосик переможний?
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28.05.2025 12:10 Відповісти
А що сьогодні за день, що стільки надихаючої інформації?
Знов треба взбісити всіх на світі?
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28.05.2025 12:23 Відповісти
Мабудь треба не OLX обкладати 10 відсотковим податком а TEMU
Може вони злякаються і продадуть Мавки
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28.05.2025 12:36 Відповісти
Брехня. Китай продасть будьщо кому завгодно, аби платили. Інша справа, що зєля платити не хоче, бо там не вкрадеш.
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:42 Відповісти
А що ж тепер жалітись на китайців...Треба було дев"ятого травня не йти на умовляння Сі не бити по москві.а вжарити по красній площі кількома сотнями дронів...Так би до них скоріше дійшло...
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28.05.2025 12:51 Відповісти
 
 