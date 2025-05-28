РФ може отримувати "мавіки" від Китаю, а для України така можливість закрита, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай продає "Мавіки" Росії, проте закрив таку можливість для Європи та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Через те, що у нас не було такого сильного масового виробництва всі користувалися відповідними китайськими дронами. І це було всюди. Китайський "Мавік" відкритий для "рускіх", і закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай "рускім" – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для "рускіх" є така можливість

За словами президента, є відповідні виробництва і на території Росії - там, де є і представники Китаю.

Читайте також: ЗСУ будуть на Курщині, поки росіяни не захочуть закінчити війну, - Зеленський

Також, сказав глава держави, Росія має чимало напрацювань у сфері виробництва і застосування БПЛА, тоді як у розробках далекобійних дронів попереду Україна.

"Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у "рускіх" їх більше. Оптоволокно і так далі. Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них і ракети, і балістика – все це у них було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони, тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав. Є такий приклад, чому я вважаю, що в деяких речах ми попереду. Я просто не хочу говорити в яких… Наприклад, вони досі передають "ось щось було уражене" у них – військовий завод або склад – знову "Нептуни". Хоча там давно вже не "Нептуни", - додав Зеленський.

Читайте: Руські поки не відчувають війни. Для симетричної відповіді на ракетні атаки Україні потрібне фінансування, - Зеленський