Росіяни поки не відчувають війни. Для симетричної відповіді на ракетні атаки Україні потрібне фінансування, - Зеленський

Україна зможе ефективно відповісти на ворожі ракетні атаки, якщо матиме належне фінансування на свою програму.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді. Усі ці їхні ракети - ми знайдемо відповідь. Якщо у нас буде фінансування за певний проміжок часу. Чи може це наблизити нас до миру? Так. Оскільки я думаю, що руські поки не відчувають війни. Ми відчуваємо. А вони не відчувають", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що РФ мобілізує 50 тис. військовослужбовців на місяць, у травні - 40 тис.

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"Вони платять їм більше 10 тис. доларів. Я маю на увазі різні бюджети: місцеві, уряд, органи влади. Тобто там багато всього. Вони роблять виплати, щоб підписати контракт і так далі", - розповів Зеленський.