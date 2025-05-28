Росіяни поки не відчувають війни. Для симетричної відповіді на ракетні атаки Україні потрібне фінансування, - Зеленський
Україна зможе ефективно відповісти на ворожі ракетні атаки, якщо матиме належне фінансування на свою програму.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді. Усі ці їхні ракети - ми знайдемо відповідь. Якщо у нас буде фінансування за певний проміжок часу. Чи може це наблизити нас до миру? Так. Оскільки я думаю, що руські поки не відчувають війни. Ми відчуваємо. А вони не відчувають", - сказав Зеленський.
Він також повідомив, що РФ мобілізує 50 тис. військовослужбовців на місяць, у травні - 40 тис.
"Вони платять їм більше 10 тис. доларів. Я маю на увазі різні бюджети: місцеві, уряд, органи влади. Тобто там багато всього. Вони роблять виплати, щоб підписати контракт і так далі", - розповів Зеленський.
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Руські і русскіє, це як ADIDAS і ABIEBAS.
А хто ж ще в 19-му, одразу ж після виборів закрив нах ВСІ оборонні програми та зупинив закупки ***********?? "Ой, щось стара стала - не чую"!
"Ми здивуємо Росію... якщо нам дадуть гроші."
Це вже не державне управління, це стендап тур на тему "дай-дай-дай 2025":
- Дай зброю.
- Дай гроші.
- Дай ще грошей.
- Ну хоч трішечки, ну будь ласка... на перемогу ж!
З такою методикою управління - наступна офіційна програма називатиметься "Армія, мова, PayPal".
Вы можете только удивить скоростью, с которой эти деньги разворуют "эффективные менеджеры"...
"За двома зайцями". Старицький.
З якого дива Бубочка так наполегливо робить кацапів нащадками Русі?
А потім, воно гузно вилизувало та цюцюрку смоктало, у куйла...
А з Вами, я повністю згоден!
PS: Так як він писав я також вважаю, але тварин не треба ображати!
Пане Президенте: вони не «руські», а «руССкіє»
Руські і русскіє, це як ADIDAS і ABIEBAS.
правління , що можна було випустити хоть одну ракету !!
Жодноі немає , а він все бреше і бреше народу нашої краіни і збирається
Йти на другий термін президента !
Тікай Зе , поки ще є Украіна !
Де воно ????
І таких новин -- майже щодня.
Нема на озброєння фінансів...
А на газони в Покровську є? А на дороги є? А на хвойдомарафон є? А на зарплатню депутатам, суддям, прокурорам є?
Ти де живеш, преЗЕдент?
В якому світі?