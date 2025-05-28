Русские пока не чувствуют войны. Для симметричного ответа на ракетные атаки Украине нужно финансирование, - Зеленский

Украина сможет эффективно ответить на вражеские ракетные атаки, если будет иметь надлежащее финансирование своей программы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Правда. Все эти их ракеты - мы найдем ответ. Если у нас будет финансирование за определенный промежуток времени. Может ли это приблизить нас к миру? Да. Поскольку я думаю, что россияне пока не чувствуют войны. Мы чувствуем. А они не чувствуют", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что РФ мобилизует 50 тыс. военнослужащих в месяц, в мае - 40 тыс.

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"Они платят им более 10 тыс. долларов. Я имею в виду различные бюджеты: местные, правительство, органы власти. То есть там много всего. Они делают выплаты, чтобы подписать контракт и так далее", - рассказал Зеленский.