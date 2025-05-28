Русские пока не чувствуют войны. Для симметричного ответа на ракетные атаки Украине нужно финансирование, - Зеленский
Украина сможет эффективно ответить на вражеские ракетные атаки, если будет иметь надлежащее финансирование своей программы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Правда. Все эти их ракеты - мы найдем ответ. Если у нас будет финансирование за определенный промежуток времени. Может ли это приблизить нас к миру? Да. Поскольку я думаю, что россияне пока не чувствуют войны. Мы чувствуем. А они не чувствуют", - сказал Зеленский.
Он также сообщил, что РФ мобилизует 50 тыс. военнослужащих в месяц, в мае - 40 тыс.
"Они платят им более 10 тыс. долларов. Я имею в виду различные бюджеты: местные, правительство, органы власти. То есть там много всего. Они делают выплаты, чтобы подписать контракт и так далее", - рассказал Зеленский.
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Руські і русскіє, це як ADIDAS і ABIEBAS.
А хто ж ще в 19-му, одразу ж після виборів закрив нах ВСІ оборонні програми та зупинив закупки ***********?? "Ой, щось стара стала - не чую"!
"Ми здивуємо Росію... якщо нам дадуть гроші."
Це вже не державне управління, це стендап тур на тему "дай-дай-дай 2025":
- Дай зброю.
- Дай гроші.
- Дай ще грошей.
- Ну хоч трішечки, ну будь ласка... на перемогу ж!
З такою методикою управління - наступна офіційна програма називатиметься "Армія, мова, PayPal".
Вы можете только удивить скоростью, с которой эти деньги разворуют "эффективные менеджеры"...
"За двома зайцями". Старицький.
З якого дива Бубочка так наполегливо робить кацапів нащадками Русі?
А потім, воно гузно вилизувало та цюцюрку смоктало, у куйла...
А з Вами, я повністю згоден!
PS: Так як він писав я також вважаю, але тварин не треба ображати!
Пане Президенте: вони не «руські», а «руССкіє»
Руські і русскіє, це як ADIDAS і ABIEBAS.
правління , що можна було випустити хоть одну ракету !!
Жодноі немає , а він все бреше і бреше народу нашої краіни і збирається
Йти на другий термін президента !
Тікай Зе , поки ще є Украіна !
Де воно ????
І таких новин -- майже щодня.
Нема на озброєння фінансів...
А на газони в Покровську є? А на дороги є? А на хвойдомарафон є? А на зарплатню депутатам, суддям, прокурорам є?
Ти де живеш, преЗЕдент?
В якому світі?