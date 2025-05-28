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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Русские пока не чувствуют войны. Для симметричного ответа на ракетные атаки Украине нужно финансирование, - Зеленский

Зеленский наградил военных

Украина сможет эффективно ответить на вражеские ракетные атаки, если будет иметь надлежащее финансирование своей программы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы можем удивить Россию, если у нас будут средства. Правда. Все эти их ракеты - мы найдем ответ. Если у нас будет финансирование за определенный промежуток времени. Может ли это приблизить нас к миру? Да. Поскольку я думаю, что россияне пока не чувствуют войны. Мы чувствуем. А они не чувствуют", - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что РФ мобилизует 50 тыс. военнослужащих в месяц, в мае - 40 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну, - Зеленский

"Они платят им более 10 тыс. долларов. Я имею в виду различные бюджеты: местные, правительство, органы власти. То есть там много всего. Они делают выплаты, чтобы подписать контракт и так далее", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) ракеты (3596) финансирование (1804) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+15
Да вони не руські , вони московити , поясніть вже хто може ....
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28.05.2025 11:35
+14
Руські?
З якого дива Бубочка так наполегливо робить кацапів нащадками Русі?
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28.05.2025 11:39
+11
Ти хоч зрозумів, що ти щойно бовкнув? Наслідки оцінити здатен?
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28.05.2025 11:35
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Ти хоч зрозумів, що ти щойно бовкнув? Наслідки оцінити здатен?
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28.05.2025 11:35 Ответить
красти більше і наполегливіше. Щоб не тільки внукам, а і правнукам вистачило на багами і мальдіви
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28.05.2025 11:43 Ответить
Дайтє Вавє дєнюх, тоді Вава зможе підвищити потужність і обіцятиме у два рази більше...
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28.05.2025 12:16 Ответить
Наш дучє
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28.05.2025 11:35 Ответить
Найдучніший!!!
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28.05.2025 11:39 Ответить
Да вони не руські , вони московити , поясніть вже хто може ....
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28.05.2025 11:35 Ответить
Пояснення:
Руські і русскіє, це як ADIDAS і ABIEBAS.
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28.05.2025 12:00 Ответить
продай асфальт і будуть гроші!
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28.05.2025 11:35 Ответить
Ага, точно! Як сп*здити мільярди - так все путьом, а як на ракетні програми - дайте фінансування!
А хто ж ще в 19-му, одразу ж після виборів закрив нах ВСІ оборонні програми та зупинив закупки ***********?? "Ой, щось стара стала - не чую"!
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28.05.2025 11:53 Ответить
В Україні будуть кошти лише тоді,коли високопосадовці навіть під час жахливої війни за існування країни припинять за різними схемами їх красти...
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28.05.2025 11:36 Ответить
Десь написано у Сенкевича, як польський король звернувся до багатіїв з закликом зібрати гроші на війну. Зібрали.
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28.05.2025 12:09 Ответить
О, як же ж елегантно і стратегічно вивірено:
"Ми здивуємо Росію... якщо нам дадуть гроші."

Це вже не державне управління, це стендап тур на тему "дай-дай-дай 2025":
- Дай зброю.
- Дай гроші.
- Дай ще грошей.
- Ну хоч трішечки, ну будь ласка... на перемогу ж!

З такою методикою управління - наступна офіційна програма називатиметься "Армія, мова, PayPal".
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28.05.2025 11:36 Ответить
Так они уже задвигают, что пусть ВСУ оплачивает европа начиная с 26 года, а мы типа будем потужно бюджет на убитой экономике грабить
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28.05.2025 11:43 Ответить
"А если бы на моем месте был какой-нибудь дурачок..." (с)
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28.05.2025 11:47 Ответить
Руські поки не відчувають війни. як вони можуть відчувати війни із "зеленим своїм слугою в Україені і з цілим ОП (офісом "прутеня(куйла))???
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28.05.2025 11:37 Ответить
Зе мабуть натякав на те що дайте гроші ми зробимо ракети та ми також будемо обстрілювати рашистські міста щоб русня відчула війну. Дурню говорить. Русня відчує війну коли з фронту похоронки отримувати будуть та кладовища будуть невпинно рости.
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28.05.2025 13:08 Ответить
Ми можемо здивувати Росію, якщо у нас будуть кошти. Справді.

Вы можете только удивить скоростью, с которой эти деньги разворуют "эффективные менеджеры"...
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28.05.2025 11:38 Ответить
"Так він банкрот!!!"©
"За двома зайцями". Старицький.
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28.05.2025 11:40 Ответить
Руські?
З якого дива Бубочка так наполегливо робить кацапів нащадками Русі?
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28.05.2025 11:39 Ответить
Каюсь, не дивилась жодного відосіка, як і жодної серії "слуги наріТу".
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28.05.2025 12:31 Ответить
відомий в узьких колах неголений "під чоловіка" папкін йурист не в курсі, що "руські" - це не зовсім кацап, навіть - зовсім НЕкацап..
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28.05.2025 11:41 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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28.05.2025 11:42 Ответить
Нажаль, але воно (солженіцин) у той час, був у своєму розумі.
А потім, воно гузно вилизувало та цюцюрку смоктало, у куйла...
А з Вами, я повністю згоден!
PS: Так як він писав я також вважаю, але тварин не треба ображати!
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28.05.2025 14:08 Ответить
«Руські поки не відчувають війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3554784»
Пане Президенте: вони не «руські», а «руССкіє»
Руські і русскіє, це як ADIDAS і ABIEBAS.
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28.05.2025 11:46 Ответить
Як гонорар і гонорея
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28.05.2025 12:01 Ответить
Скільки було вкрадено грошей зеленими покидьками за ці роки його
правління , що можна було випустити хоть одну ракету !!
Жодноі немає , а він все бреше і бреше народу нашої краіни і збирається
Йти на другий термін президента !
Тікай Зе , поки ще є Украіна !
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28.05.2025 11:46 Ответить
По-перше, вони не руські. По-друге, їм ***** від наслідків. ГОТУВАТИСЯ треба було до війни, а не на Буковелі бухати і красти на дорогах.
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28.05.2025 11:48 Ответить
А де ж фінансування ракетної програми,клован? А в кишенях дружбанів. І що ж тепер робити?🤔
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28.05.2025 11:48 Ответить
він же 10 раз анонсовував випуск найпотужніших ракет і мільярд дронів
Де воно ????
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28.05.2025 11:55 Ответить
Називати кацапів руськими може або ідіот , або ворог. У випадку Зеленського - обидва варіанти для одного обличча ...
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28.05.2025 11:57 Ответить
Не розумію в чому проблема з фінансуванням для виробництва ракет. В нас же при владі молода команда - не корупціонери, не бариги, працюють в турборежимі, зламали стару систему, он реформ вагон і тєлєжку настругали, не те що той шоколадний Вальцман творив з Україною. Де гроші, Вова?
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28.05.2025 12:02 Ответить
+100500!!!
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28.05.2025 12:10 Ответить
Антикорупція відсутня як клас але смарагдовому ворішкє все дай та дай грошей. Якби була антикорупція то Україна була б іншою країною і Зе не був би її президентом.
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28.05.2025 13:12 Ответить
...здабол,ти вже 7рік дивуєш.Гроші шукає? Меньше крадіть,голова селищної ради((проживає 2000 осіб) на благоустрій спрямовує 167тис.грн.,а на придбання 4 смартфонів 175 тис.грн,при тому що навіть заступників немає.Це приклад - село.А що говорити про міста,обласні,центри,райони,області?А захмарні зарплати суддів,прокурорів,а ще держпідприємства,фонди,агенції,комісії.А ще Охвіс твій де керманичі Єрмак-Татаров-не то керманять,не то керманять?А ще марафон дибільний.Кажеш грошей нема.
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28.05.2025 12:10 Ответить
Так ось же такі начебто потрібні тобі гроші! -- " Закупили 2 тис. планшетів за завищеними цінами: судитимуть посадовців ДСНС. ФОТО"
І таких новин -- майже щодня.
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28.05.2025 12:15 Ответить
Плокулоли судді та інші топможновладці звістно на мінімалках свою бронь відпрацьовують. Там і не тільки там грощі треба брати
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28.05.2025 12:28 Ответить
Як же це жлобьо кварталівське достало...
Нема на озброєння фінансів...
А на газони в Покровську є? А на дороги є? А на хвойдомарафон є? А на зарплатню депутатам, суддям, прокурорам є?
Ти де живеш, преЗЕдент?
В якому світі?
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28.05.2025 12:30 Ответить
ЦЕ не його країна, він тут на гастролях (ЗАБУЖКО). А роздавати по 1000 аж 14ти мільйонам "ураїнцям" з бюджету це що???
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28.05.2025 20:59 Ответить
Для симетричної відповіді на ракетні атаки Україні потрібен Порох, Кривавий Пастор, Залужний.
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28.05.2025 12:31 Ответить
Потрібно скоротити жирування, де податок на розкіш, надприбутки, і що там з офшорами?
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28.05.2025 12:39 Ответить
Фінансування?Почни з себе,віддай в бюджет весь свій бізнес.Гроші - це не життя,справа набувна.Потім попроси взяти з себе приклад всіх українських олігархів...Оце було б радикально,потрібно і в дусі часу...А оте все базікання,оці ролики...воно ж скоро надоїсть,воно вже остогидло і не сприймається...
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28.05.2025 12:46 Ответить
Так это же твой кореш-менеджер кричал что финансирование армии это популизм,когда ты его арестуешь?
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28.05.2025 12:48 Ответить
То середня зарплата держчиновників 50000грн. не вирішує проблему?!?! А велике будівництво разом з великим відновленням з переплатою в 4 рази?!?!
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28.05.2025 13:00 Ответить
Мародеры просят деньги.
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28.05.2025 13:07 Ответить
Що і чим воно відчуває і так зрозуміло, а от красти і брехати перестати вони неспроможні!
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28.05.2025 13:09 Ответить
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28.05.2025 13:30 Ответить
Треба просто менше 3.14здити, і буде фінансування, а тих кого піймали до гілляки...
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28.05.2025 13:36 Ответить
 
 