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Новости Китай поставляет оружие России
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РФ может получать "Мавки" от Китая, а для Украины такая возможность закрыта, - Зеленский

Как Китай помогает России в войне. Зеленский объяснил

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай продает "Мавики" России, однако закрыл такую возможность для Европы и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за того, что у нас не было такого сильного массового производства, все пользовались соответствующими китайскими дронами. И это было везде. Китайский "Мавик" открыт для "русских" и закрыт для украинцев. Поэтому когда, например, говорят, помогает ли Китай "русским" - а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе. А для "русских" есть такая возможность", - отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, есть соответствующие производства и на территории России - там, где есть и представители Китая.

Читайте также: ВСУ будут на Курщине, пока россияне не захотят закончить войну, - Зеленский

Также, сказал глава государства, Россия имеет немало наработок в сфере производства и применения БПЛА, тогда как в разработках дальнобойных дронов впереди Украина.

"Я считаю, что в этих наработках, этих дронах, которые используют военные, у "русских" их больше. Оптоволокно и так далее. По применению дальнобойных вещей: я думаю, что мы в некоторых вещах лучше. И то, давайте честно, когда начинали, то у них и ракеты, и баллистика - все это у них было. И все эти разработки иранцы им просто отдали. И дроны и так далее. Нам никто ничего просто так не отдавал. Есть такой пример, почему я считаю, что в некоторых вещах мы впереди. Я просто не хочу говорить в каких... Например, они до сих пор передают: "вот что-то было поражено" у них - военный завод или склад - опять "Нептуны". Хотя там давно уже не "Нептуны", - добавил Зеленский.

Читайте: Русские пока не чувствуют войны. Для симметричного ответа на ракетные атаки Украине нужно финансирование, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Китай (3028) россия (96038)


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Топ комментарии
+13
А деякі небриті чмошники ще й ******** тих, хто намагається допомагати ЗСУ, наприклад Пороху та іншим волонтерам тільки палиці в колеса замість сприяння та подяки (не на словах).
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28.05.2025 11:46
+10
ти як було пі.дливим чмом так і залишилось.

А санкції на Порошенка не зняло
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28.05.2025 11:48
+8
Бачу державі взагалі війна побарабану, люди скидаються на дрони, автомобілі та інще для військових, а держава купує новесенькі авто та дрони ТЦКашникам, поліціянтам та бравим прикордонникам західного кордону.
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28.05.2025 11:48
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"Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у "рускіх" їх більше" - це можна рахувати, як чистосердечне зізнання верховного головкома для майбутніх кримінальних справ (сподіваюсь вони будуть)

"Я просто не хочу говорити в яких… " - іншими словами "я ж така чесна бубока, просто повірте мені на слово". Як є чим похвалитись, так і гівномарафон, і проплачені блогери і політтехнологи сраку вилизують аж бігом, вихваляючи сонцесяйного. Як нема що сказати - не можна, не хочу, секретна інформація.
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28.05.2025 11:45 Ответить
А деякі небриті чмошники ще й ******** тих, хто намагається допомагати ЗСУ, наприклад Пороху та іншим волонтерам тільки палиці в колеса замість сприяння та подяки (не на словах).
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28.05.2025 11:46 Ответить
Ти зовсім........
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28.05.2025 12:32 Ответить
ти як було пі.дливим чмом так і залишилось.

А санкції на Порошенка не зняло
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28.05.2025 11:48 Ответить
Бачу державі взагалі війна побарабану, люди скидаються на дрони, автомобілі та інще для військових, а держава купує новесенькі авто та дрони ТЦКашникам, поліціянтам та бравим прикордонникам західного кордону.
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28.05.2025 11:48 Ответить
Ви погано бачите - вам би під'їхати поближче до фронту подивитися - хоч поспілкуйтеся з тими, хто воює. Та хоча б Мадяра послухайте. Абсолютну більшість дронів і іншого озброєння на фронт постачає держава - але дронів ніколи не буває достатньо.
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28.05.2025 12:51 Ответить
Угу-угу - держава. Три роки ти не бачив Мадяра, коли він звітує про закупівлю дронів перед народом, що надонатив на на ті дрони в той час, як один державник мільйоном по вухах їздив. Хочеш номер рахунку скину? Мабуть сьогодні вже десь і держава. але кілька днів тому спілкувався з військовими - пасемо задніх, наприклад дальність державних скловолоконних в два рази менша ніж у рашистських. Це при тому, що ми перші почали використовувати і розвивати дронове військо. Та не держава це зробила, а кулібіни підтримані народом - держава лише палки в колеса розвитку вставляє, починаючи від таможні і закінчуючи фінансуванням не самих ефективних розробок, замість передових.
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28.05.2025 14:08 Ответить
Мадяр вже багато місяців не збирає на ФПВ дрони, стверджуючи, що всі проблеми його підрозділу в ФПВ закриває держава. Він збирає на інші речі.
Одразу видно, що ви у його зборах не берете участі.

" дальність державних скловолоконних в два рази менша ніж у рашистських. Це при тому, що ми перші почали використовувати і розвивати дронове військо"

Оптоволоконні дрони першими почали розвивати саме рашисти. Ми вже підхопили.
І так, це дивно вважати, що ми можемо випереджати рашистів технологічно в усьому.

"закінчуючи фінансуванням не самих ефективних розробок, замість передових."
А по-вашому це дуже легко, визначити одразу, які розробки є передовими, а які не самі ефективні? Кожен розробник вважає свою розробку ефективною. А держава - структура дуже інертна.
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28.05.2025 14:31 Ответить
Багато місяців не збирає на дрони, після як багато років збирав. В нас не держава інертна, а паскуди у державних кабінетах. Скоро рік, як військові підняли питання про необхідність виробництва оптоволоконних дронів і тільки сьогодні розродились https://censor.net/biz/news/3554789/komitet-rady-pidtrymav-podatkovi-pilgy-na-import-optovolokna-dlya-droniv. Це ж було не терміново, так?, поспішати посадовцям нікуди. Це саботаж чистої води, як з волонтерськими мавіками, які два роки не пропускали на митниці, мотивуючи подвійним призначенням. Хочеш повідаю, як мій родич в 22-му броніки, шоломи, натівські аптечки і багато іншого добра (на мільйони дол скупляв по всьому світу у найкращих виробників, броніки з Бразилії в Європу доставляв літаками, щоб швидше) не міг ввезти в Україну для передачі ЗСУ? Банально митниця не пропускала. Йому довелось виходити на міністра закордонних справ Швейцарії і той вирішував проблему з нашими рєзніковими і шмигалями. Сором і ганьба такій державі.
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28.05.2025 15:16 Ответить
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28.05.2025 11:48 Ответить
А де обіцяні мільйони зелених дронів, паляниць, трембіт, окрім бракованих мін?
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28.05.2025 11:50 Ответить
А їх мали вам до Великобританії прислати показати?
Все на фронті, приїзжайте, подивіться.
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28.05.2025 12:53 Ответить
Да зачем нам нужны, эти "свадебные дроны"...Резников не даст соврать)
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28.05.2025 11:50 Ответить
тобто зе хоче сказати, що:

- росія може закуповувати в Європи і сша під носом - 90% комплектуючих для ракет

- а Україна ні шпаринки не може знайти, як закупати щось в китаї ? І навіть не може найти на весь світ жодну-проксі країну для цього?
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28.05.2025 11:50 Ответить
Китай в цьому питанні - специфічна країна.
Якщо скажуть - нікому не постачати, то й не будуть.
Знайомі стикались з цим, ще до повномасштабки.
Ніякі обіцянки подєліться не діють.
Відповідь проста: нас за це мінімум звільнять, максимум - розстріляють. І все, жодних шпаринок, якщо питання життя і смерті стоїть руба.
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28.05.2025 12:21 Ответить
Може й закупає, але напряму можна закупити набагато легше і дешевше, ніж через купу посередників.
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28.05.2025 12:54 Ответить
не нужно было обсираться со всеми- наполеон недоделанный
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28.05.2025 11:57 Ответить
Я просто не хочу говорити в яких… Наприклад, вони досі передають "ось щось було уражене" у них - військовий завод або склад - знову "Нептуни". Хоча там давно вже не "Нептуни", - додав Зеленський.

Опа! Невже балістика? А де ж відосик переможний?
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28.05.2025 12:10 Ответить
А що сьогодні за день, що стільки надихаючої інформації?
Знов треба взбісити всіх на світі?
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28.05.2025 12:23 Ответить
Мабудь треба не OLX обкладати 10 відсотковим податком а TEMU
Може вони злякаються і продадуть Мавки
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28.05.2025 12:36 Ответить
Брехня. Китай продасть будьщо кому завгодно, аби платили. Інша справа, що зєля платити не хоче, бо там не вкрадеш.
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:42 Ответить
А що ж тепер жалітись на китайців...Треба було дев"ятого травня не йти на умовляння Сі не бити по москві.а вжарити по красній площі кількома сотнями дронів...Так би до них скоріше дійшло...
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28.05.2025 12:51 Ответить
 
 