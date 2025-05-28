РФ может получать "Мавки" от Китая, а для Украины такая возможность закрыта, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай продает "Мавики" России, однако закрыл такую возможность для Европы и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за того, что у нас не было такого сильного массового производства, все пользовались соответствующими китайскими дронами. И это было везде. Китайский "Мавик" открыт для "русских" и закрыт для украинцев. Поэтому когда, например, говорят, помогает ли Китай "русским" - а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе. А для "русских" есть такая возможность", - отметил Владимир Зеленский.
По словам президента, есть соответствующие производства и на территории России - там, где есть и представители Китая.
Также, сказал глава государства, Россия имеет немало наработок в сфере производства и применения БПЛА, тогда как в разработках дальнобойных дронов впереди Украина.
"Я считаю, что в этих наработках, этих дронах, которые используют военные, у "русских" их больше. Оптоволокно и так далее. По применению дальнобойных вещей: я думаю, что мы в некоторых вещах лучше. И то, давайте честно, когда начинали, то у них и ракеты, и баллистика - все это у них было. И все эти разработки иранцы им просто отдали. И дроны и так далее. Нам никто ничего просто так не отдавал. Есть такой пример, почему я считаю, что в некоторых вещах мы впереди. Я просто не хочу говорить в каких... Например, они до сих пор передают: "вот что-то было поражено" у них - военный завод или склад - опять "Нептуны". Хотя там давно уже не "Нептуны", - добавил Зеленский.
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"Я просто не хочу говорити в яких… " - іншими словами "я ж така чесна бубока, просто повірте мені на слово". Як є чим похвалитись, так і гівномарафон, і проплачені блогери і політтехнологи сраку вилизують аж бігом, вихваляючи сонцесяйного. Як нема що сказати - не можна, не хочу, секретна інформація.
А санкції на Порошенка не зняло
Одразу видно, що ви у його зборах не берете участі.
" дальність державних скловолоконних в два рази менша ніж у рашистських. Це при тому, що ми перші почали використовувати і розвивати дронове військо"
Оптоволоконні дрони першими почали розвивати саме рашисти. Ми вже підхопили.
І так, це дивно вважати, що ми можемо випереджати рашистів технологічно в усьому.
"закінчуючи фінансуванням не самих ефективних розробок, замість передових."
А по-вашому це дуже легко, визначити одразу, які розробки є передовими, а які не самі ефективні? Кожен розробник вважає свою розробку ефективною. А держава - структура дуже інертна.
Все на фронті, приїзжайте, подивіться.
- росія може закуповувати в Європи і сша під носом - 90% комплектуючих для ракет
- а Україна ні шпаринки не може знайти, як закупати щось в китаї ? І навіть не може найти на весь світ жодну-проксі країну для цього?
Якщо скажуть - нікому не постачати, то й не будуть.
Знайомі стикались з цим, ще до повномасштабки.
Ніякі обіцянки подєліться не діють.
Відповідь проста: нас за це мінімум звільнять, максимум - розстріляють. І все, жодних шпаринок, якщо питання життя і смерті стоїть руба.
Опа! Невже балістика? А де ж відосик переможний?
Знов треба взбісити всіх на світі?
Може вони злякаються і продадуть Мавки
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори