РФ может получать "Мавки" от Китая, а для Украины такая возможность закрыта, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай продает "Мавики" России, однако закрыл такую возможность для Европы и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за того, что у нас не было такого сильного массового производства, все пользовались соответствующими китайскими дронами. И это было везде. Китайский "Мавик" открыт для "русских" и закрыт для украинцев. Поэтому когда, например, говорят, помогает ли Китай "русским" - а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе. А для "русских" есть такая возможность", - отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, есть соответствующие производства и на территории России - там, где есть и представители Китая.

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Также, сказал глава государства, Россия имеет немало наработок в сфере производства и применения БПЛА, тогда как в разработках дальнобойных дронов впереди Украина.

"Я считаю, что в этих наработках, этих дронах, которые используют военные, у "русских" их больше. Оптоволокно и так далее. По применению дальнобойных вещей: я думаю, что мы в некоторых вещах лучше. И то, давайте честно, когда начинали, то у них и ракеты, и баллистика - все это у них было. И все эти разработки иранцы им просто отдали. И дроны и так далее. Нам никто ничего просто так не отдавал. Есть такой пример, почему я считаю, что в некоторых вещах мы впереди. Я просто не хочу говорить в каких... Например, они до сих пор передают: "вот что-то было поражено" у них - военный завод или склад - опять "Нептуны". Хотя там давно уже не "Нептуны", - добавил Зеленский.

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