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Неповнолітній палицею побив безхатька на Оболоні: потерпілий помер, - прокуратура. ФОТО

У Києві на Оболоні підліток дерев’яною палицею забив безхатька до смерті. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету, а згодом вони почали разом вживати алкоголь. У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт, внаслідок чого він завдав чоловіку дерев’яною палицею понад 40 ударів по голові та тілу.

Потерпілого доставили до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з численними травмами, де він помер через 2 дні, не приходячи до свідомості.

неповнолітній побив безхатька

Наразі, судом до неповнолітнього застосовано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Автор: 

побиття (947) Київ (19632) прокуратура (3696) вбивство (3108)


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Топ коментарі
+25
Бити його тією ж палицею. Довести до такого ж стану.
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28.05.2025 17:21
+22
гарний хлопчик..., скотина. С такого вже нормальної людини ніколи не вийде.
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28.05.2025 17:27
+22
а безхатько це якийсь інший сорт людей? що це бляха за новина? - підліток побив палкою людину! й людина померла і цій людині було нема де жити й вона ніде, напевне, не працювала...
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28.05.2025 17:28
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Бити його тією ж палицею. Довести до такого ж стану.
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28.05.2025 17:21 Відповісти
гарний хлопчик..., скотина. С такого вже нормальної людини ніколи не вийде.
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28.05.2025 17:27 Відповісти
Для армії згодиться…
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28.05.2025 17:51 Відповісти
Тобто в армії ненормальні люди?
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28.05.2025 17:54 Відповісти
дегенерате, що ти мелеш?
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28.05.2025 18:11 Відповісти
Ну навіщо ви ображаєте золотий генофонд нації...
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28.05.2025 23:48 Відповісти
Смертна кара потрібна.
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28.05.2025 17:27 Відповісти
Бажано без суда і слідства. Еге ж? Як смертна кара може вплинути на злочинність в банановому Сомалі? Вас і мене першого розстріляють. Під улюлюкання місцевих дідів
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28.05.2025 17:56 Відповісти
виродків стає фізично менше. І це краще ніж нічого
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28.05.2025 18:32 Відповісти
Є краща ідея. Позбавити громадянства і після війни відправити в російський світ, к братьям
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28.05.2025 19:15 Відповісти
а безхатько це якийсь інший сорт людей? що це бляха за новина? - підліток побив палкою людину! й людина померла і цій людині було нема де жити й вона ніде, напевне, не працювала...
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28.05.2025 17:28 Відповісти
В Украине официально трудоустроены 8,8 млн. То есть большинство не працюе.
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28.05.2025 17:43 Відповісти
багато хто працює неофіційно
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28.05.2025 18:19 Відповісти
так, це інший сорт людей.
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28.05.2025 17:45 Відповісти
Більше того, слово "безхатько" належить до базарної лексики і часто використовується у формі стигматизації. Дивно, що воно взагалі використовується журналістських текстах, якщо є більш нейтральні і коректні терміни як "особа без постійного місця проживання" або "соціально вразлива людина"
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28.05.2025 19:06 Відповісти
Цінний кадр для русні, за родіну поб'є та обісцить.
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28.05.2025 17:41 Відповісти
Ми не так далеко від РФ відійшли.
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28.05.2025 17:42 Відповісти
"адін наротт", а ці підлітки то генофонд нації, як неодноразово заявляв Президент
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28.05.2025 17:44 Відповісти
наш генофонд по-россійські майже весь спілкується київ+область
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28.05.2025 17:45 Відповісти
чому тільки Київ і область? вся Україна. А у дівчат підлітків саме популярне слово "бл...дь", повторюється щосекундно
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28.05.2025 18:43 Відповісти
Скоріше гамнофонд!
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28.05.2025 17:46 Відповісти
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Щось всякого біосміття до Києва налізло! Пам'ятаю, що на Оболоні бомжі, вдягаючись з мусорних баків виглядали краще за наукового співробітника.
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28.05.2025 17:48 Відповісти
За таке присипляти треба. З нього вже людини не буде. Після відсидки буде бити і вбивати жінок, калік, старих, слабких...
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28.05.2025 18:11 Відповісти
Неповнолітній - то скільки йому років ? Раз може забити людину то його місце в батальйоні "алькантранс "
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28.05.2025 18:14 Відповісти
Обидва варті одне одного, та підліток мабуть ще більше кончене...
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28.05.2025 18:49 Відповісти
Так, безхатьки загалом це ледарі, що ні працювати, ні облаштовувати свій дім не хочуть. Оселяються на смітнику і ще й дружбаніав своїх туди запрошують. Дивно, що ТЦК цього безхатька першим не захапало...
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28.05.2025 18:58 Відповісти
Різне бува. Скільки зараз людей втратили житло в окупації. А скільки по, іншим причинам. Випивших в шелтер не пускають. На роботу не беруть, бо здоров'я, вік, нема документів... Шкода цих людей. Це ще живий, а вже мертвий, без всякої надії на майбутнє
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28.05.2025 19:09 Відповісти
Э приказка:"Від тюрми та суми не зарікайся". Ні хто не знає що очікує його в переді...
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28.05.2025 22:51 Відповісти
Це можуть бути й літні люди, чи з інвалідністю яких обманом позбавили майна, біженці, залежні, хворі чи соціально дезадаптовані через кризові особисті життєві обставини
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28.05.2025 19:28 Відповісти
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм На одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
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28.05.2025 19:30 Відповісти
 
 