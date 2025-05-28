Неповнолітній палицею побив безхатька на Оболоні: потерпілий помер, - прокуратура. ФОТО

У Києві на Оболоні підліток дерев’яною палицею забив безхатька до смерті. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній познайомився з безпритульним чоловіком біля супермаркету, а згодом вони почали разом вживати алкоголь. У нетверезого підлітка з новим знайомим виник конфлікт, внаслідок чого він завдав чоловіку дерев’яною палицею понад 40 ударів по голові та тілу.

Потерпілого доставили до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з численними травмами, де він помер через 2 дні, не приходячи до свідомості.

Наразі, судом до неповнолітнього застосовано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі Оболонського УП ГУНП у м. Києві.