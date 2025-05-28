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Несовершеннолетний палкой избил бездомного на Оболони: пострадавший умер, - прокуратура. ФОТО

На Оболони подросток деревянной палкой забил бездомного до смерти. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетний познакомился с бездомным мужчиной возле супермаркета, а впоследствии они начали вместе употреблять алкоголь. У нетрезвого подростка с новым знакомым возник конфликт, в результате чего он нанес мужчине деревянной палкой более 40 ударов по голове и телу.

Пострадавшего доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными травмами, где он умер через 2 дня, не приходя в сознание.

несовершеннолетний избил бездомного

В данное время судом к несовершеннолетнему применена исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Досудебное расследование осуществляют ювенальные следователи Оболонского УП ГУНП в г. Киеве.

Автор: 

избиение (9810) Киев (25659) прокуратура (5029) убийство (6504)


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Топ комментарии
+25
Бити його тією ж палицею. Довести до такого ж стану.
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28.05.2025 17:21
+22
гарний хлопчик..., скотина. С такого вже нормальної людини ніколи не вийде.
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28.05.2025 17:27
+22
а безхатько це якийсь інший сорт людей? що це бляха за новина? - підліток побив палкою людину! й людина померла і цій людині було нема де жити й вона ніде, напевне, не працювала...
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28.05.2025 17:28
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Бити його тією ж палицею. Довести до такого ж стану.
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28.05.2025 17:21 Ответить
гарний хлопчик..., скотина. С такого вже нормальної людини ніколи не вийде.
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28.05.2025 17:27 Ответить
Для армії згодиться…
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28.05.2025 17:51 Ответить
Тобто в армії ненормальні люди?
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28.05.2025 17:54 Ответить
дегенерате, що ти мелеш?
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28.05.2025 18:11 Ответить
Ну навіщо ви ображаєте золотий генофонд нації...
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28.05.2025 23:48 Ответить
Смертна кара потрібна.
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28.05.2025 17:27 Ответить
Бажано без суда і слідства. Еге ж? Як смертна кара може вплинути на злочинність в банановому Сомалі? Вас і мене першого розстріляють. Під улюлюкання місцевих дідів
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28.05.2025 17:56 Ответить
виродків стає фізично менше. І це краще ніж нічого
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28.05.2025 18:32 Ответить
Є краща ідея. Позбавити громадянства і після війни відправити в російський світ, к братьям
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28.05.2025 19:15 Ответить
а безхатько це якийсь інший сорт людей? що це бляха за новина? - підліток побив палкою людину! й людина померла і цій людині було нема де жити й вона ніде, напевне, не працювала...
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28.05.2025 17:28 Ответить
В Украине официально трудоустроены 8,8 млн. То есть большинство не працюе.
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28.05.2025 17:43 Ответить
багато хто працює неофіційно
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28.05.2025 18:19 Ответить
так, це інший сорт людей.
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28.05.2025 17:45 Ответить
Більше того, слово "безхатько" належить до базарної лексики і часто використовується у формі стигматизації. Дивно, що воно взагалі використовується журналістських текстах, якщо є більш нейтральні і коректні терміни як "особа без постійного місця проживання" або "соціально вразлива людина"
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28.05.2025 19:06 Ответить
Цінний кадр для русні, за родіну поб'є та обісцить.
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28.05.2025 17:41 Ответить
Ми не так далеко від РФ відійшли.
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28.05.2025 17:42 Ответить
"адін наротт", а ці підлітки то генофонд нації, як неодноразово заявляв Президент
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28.05.2025 17:44 Ответить
наш генофонд по-россійські майже весь спілкується київ+область
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28.05.2025 17:45 Ответить
чому тільки Київ і область? вся Україна. А у дівчат підлітків саме популярне слово "бл...дь", повторюється щосекундно
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28.05.2025 18:43 Ответить
Скоріше гамнофонд!
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28.05.2025 17:46 Ответить
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28.05.2025 17:44 Ответить
Щось всякого біосміття до Києва налізло! Пам'ятаю, що на Оболоні бомжі, вдягаючись з мусорних баків виглядали краще за наукового співробітника.
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28.05.2025 17:48 Ответить
За таке присипляти треба. З нього вже людини не буде. Після відсидки буде бити і вбивати жінок, калік, старих, слабких...
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28.05.2025 18:11 Ответить
Неповнолітній - то скільки йому років ? Раз може забити людину то його місце в батальйоні "алькантранс "
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28.05.2025 18:14 Ответить
Обидва варті одне одного, та підліток мабуть ще більше кончене...
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28.05.2025 18:49 Ответить
Так, безхатьки загалом це ледарі, що ні працювати, ні облаштовувати свій дім не хочуть. Оселяються на смітнику і ще й дружбаніав своїх туди запрошують. Дивно, що ТЦК цього безхатька першим не захапало...
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28.05.2025 18:58 Ответить
Різне бува. Скільки зараз людей втратили житло в окупації. А скільки по, іншим причинам. Випивших в шелтер не пускають. На роботу не беруть, бо здоров'я, вік, нема документів... Шкода цих людей. Це ще живий, а вже мертвий, без всякої надії на майбутнє
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28.05.2025 19:09 Ответить
Э приказка:"Від тюрми та суми не зарікайся". Ні хто не знає що очікує його в переді...
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28.05.2025 22:51 Ответить
Це можуть бути й літні люди, чи з інвалідністю яких обманом позбавили майна, біженці, залежні, хворі чи соціально дезадаптовані через кризові особисті життєві обставини
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28.05.2025 19:28 Ответить
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм На одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
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28.05.2025 19:30 Ответить
 
 