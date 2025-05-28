Несовершеннолетний палкой избил бездомного на Оболони: пострадавший умер, - прокуратура. ФОТО

На Оболони подросток деревянной палкой забил бездомного до смерти. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетний познакомился с бездомным мужчиной возле супермаркета, а впоследствии они начали вместе употреблять алкоголь. У нетрезвого подростка с новым знакомым возник конфликт, в результате чего он нанес мужчине деревянной палкой более 40 ударов по голове и телу.

Пострадавшего доставили в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными травмами, где он умер через 2 дня, не приходя в сознание.

В данное время судом к несовершеннолетнему применена исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Досудебное расследование осуществляют ювенальные следователи Оболонского УП ГУНП в г. Киеве.