Війська РФ завдали авіаударів по Куп’янську: пошкоджено понад 80 будинків і дитсадок. ФОТОрепортаж

11 червня 2025 року орієнтовно о 3:30 ночі збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по м. Купʼянськ на Харківщині. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 та 1500 з УМПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Як зазначається, пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

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Минулося без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.