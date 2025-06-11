УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11049 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Куп’янська
911 9

Війська РФ завдали авіаударів по Куп’янську: пошкоджено понад 80 будинків і дитсадок. ФОТОрепортаж

11 червня 2025 року орієнтовно о 3:30 ночі збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по м. Купʼянськ на Харківщині. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 та 1500 з УМПК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Як зазначається, пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ скинула ФАБ на Куп’янськ. Загинув чоловік, є поранені. ФОТОрепортаж

Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу
Купʼянськ після обстрілу

Минулося без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Автор: 

обстріл (29262) Харківська область (1121) Куп’янський район (251) Куп’янськ (811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як там з ударами у відповідь по ворогу? По факту нічого не буде. Не покаране зло буде завжди повертатись.
показати весь коментар
11.06.2025 11:28 Відповісти
Ворог отримує відповідь на фронті. Чи якої відповіді ви чекаєте ?
показати весь коментар
11.06.2025 12:08 Відповісти
Саме вразлиіе місце у рассєйських нацистів це їх тил. Удари по містах россії дуже швидко завершать цю війну.
показати весь коментар
11.06.2025 12:43 Відповісти
Куди наші дотягуються до їх тилу-там палають заводи, аеродроми, командні пункти, рлс, рсзв, усякі сонцепєкі та інші іскандери. Чи ні-не бачили ?
показати весь коментар
11.06.2025 12:46 Відповісти
Треба ще, що би трупи "дарагіх рассіан" валялися на вулицях россійських міст. Треба , що би регулярно знищувалися житлові будинки цих азійських вилупків. Що би кожне россійське місто нагадувало сьогодняшній Маріуполь.
показати весь коментар
11.06.2025 13:26 Відповісти
Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 та 1500 з УМПК.

Мгм.
А коли тебе пиззять ногами, дуже важливо запам'ятати розміри взуття нападників.
показати весь коментар
11.06.2025 11:37 Відповісти
Ось так варварська здичавіла орда знищує міста ,відповіді немає ,світового розголосу про злочини рашистів теж немає ,влада бездіяльна.
показати весь коментар
11.06.2025 11:45 Відповісти
Світ усе регулярно бачить, наслідки кожного ракетно-дронового удару йому доносяться. Світ щоразу вислювлює стурбованість та занепокоєність, а отже про усе чудово знає. Багато лідерів ще з 2022 особисто відвідували зруйновані квартали Бучі, Ірпіня, Бородянки ті інших міст. Влада постійно закликає світ допомогти нам системами ппо та зброєю для фронту. Ваша версія того, що ще має робитися в цьому напрямку ?
показати весь коментар
11.06.2025 12:07 Відповісти
В нас є власні чотири зенітно ракетні комплекси. Скільки їх виробили починаючи з 2019 р?
Правильна відповідь - жодного!!!
показати весь коментар
11.06.2025 12:45 Відповісти
 
 