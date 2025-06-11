Війська РФ завдали авіаударів по Куп’янську: пошкоджено понад 80 будинків і дитсадок. ФОТОрепортаж
11 червня 2025 року орієнтовно о 3:30 ночі збройні сили РФ завдали серію авіаційних ударів по м. Купʼянськ на Харківщині. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 та 1500 з УМПК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.
Як зазначається, пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.
Минулося без постраждалих.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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Мгм.
А коли тебе пиззять ногами, дуже важливо запам'ятати розміри взуття нападників.
Правильна відповідь - жодного!!!