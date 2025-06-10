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РФ скинула ФАБ на Куп’янськ. Загинув чоловік, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янську та селу Вільхуватка, внаслідок чого загинув чоловік, три особи дістали поранення.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Куп'янськ ворог скинув авіаційну бомбу ФАБ-500. Пошкоджено понад 30 приватних будинків. Внаслідок удару загинув 70-річний чоловік. Постраждали двоє цивільних 68 та 38 років.

"У селі Вільхуватка через удар FPV-дрону дістав тілесних ушкоджень чоловік. Його доставили до медичного закладу", - додали правоохоронці.

Дивіться: Воїни підрозділу ГУР "Химера" зірвали наступ на Куп’янському напрямку: знищено понад 30 окупантів, двох взято в полон. ВIДЕО

РФ вдарила по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ вдарила по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ вдарила по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ вдарила по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ вдарила по Куп'янську. Загинув чоловік

Автор: 

обстріл (29234) Харківська область (1111) Куп’янський район (251) Куп’янськ (810) Вільхуватка (1)


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