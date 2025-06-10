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РФ сбросила ФАБ на Купянск. Погиб мужчина, есть раненые. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску и селу Ольховатка, в результате чего погиб человек, три человека получили ранения.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Купянск враг сбросил авиационную бомбу ФАБ-500. Повреждено более 30 частных домов. В результате удара погиб 70-летний мужчина. Пострадали двое гражданских 68 и 38 лет.

"В селе Ольховатка из-за удара FPV-дрона получил телесные повреждения мужчина. Его доставили в медицинское учреждение", - добавили правоохранители.

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РФ нанесла удар по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ нанесла удар по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ нанесла удар по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ нанесла удар по Куп'янську. Загинув чоловік
РФ нанесла удар по Куп'янську. Загинув чоловік

Автор: 

обстрел (27913) Харьковская область (1103) Купянский район (250) Купянск (683) Ольховатка (1)


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