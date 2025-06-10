РФ сбросила ФАБ на Купянск. Погиб мужчина, есть раненые. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску и селу Ольховатка, в результате чего погиб человек, три человека получили ранения.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Купянск враг сбросил авиационную бомбу ФАБ-500. Повреждено более 30 частных домов. В результате удара погиб 70-летний мужчина. Пострадали двое гражданских 68 и 38 лет.
"В селе Ольховатка из-за удара FPV-дрона получил телесные повреждения мужчина. Его доставили в медицинское учреждение", - добавили правоохранители.
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