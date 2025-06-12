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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та 14 поранено, серед постраждалих – дитина, поліцейські та комунальники. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти з артилерії та БпЛА  били по  цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів. Під ворожим вогнем опинилися 19 населених пунктів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

У Садовому внаслідок артобстрілу загинула 65-річна жінка.

У Білозерці російський FPV-дрон атакував дитину, яка перебувала на подвір’ї. 11-річного хлопчика доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, уламковими пораненнями грудної клітини й ноги. Лікарі оцінюють його стан, як тяжкий.

Через скид з БпЛА у селищі пошкоджено приватний будинок. Ще один житловий будинок пошкоджено в результаті артобстрілу.

У Наддніпрянському біля блокпоста росіяни здійснили атаку дроном типу "FPV" по цивільному автомобілю. Постраждали 61-річний водій та 63-річна пасажирка. В обох контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. У жінки також було уламкове поранення ноги, тож поліцейські наклали їй турнікет до прибуття медиків. Транспортний засіб родини пошкоджено. Після чергового удару FPV-дроном пошкоджено ще один автомобіль.

У Дудчанах внаслідок атаки російським FPV-дроном тяжко поранена 70-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузію, уламковими пораненнями обличчя, грудної клітини та травматичною ампутацією передпліччя.

З небезпечної зони постраждалу вивозили працівники поліції. Під час евакуації росіяни цілеспрямовано вдарили по спецтранспорту FPV-дроном. Внаслідок підступної атаки постраждали троє поліцейських, у них мінно-вибухові травми й контузії. Автомобіль зазнав пошкоджень.

У Новоолександрівській громаді російські окупанти вдарили дроном типу "FPV" по будівлі, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. В результаті атаки приміщення пошкоджене. Люди, на щастя, не постраждали.

Вночі у Гаврилівці через скид з БпЛА поранена 59-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою травмою, уламковим пораненням стегна та відкритим переломом ноги.

Через удар ворожим FPV-дроном виникла пожежа сухої рослинності у Нововоронцовці.

Артобстріл спричинив пожежу на території парку "Кам’янська Січ" поблизу Милового.

Біля Черешеньок окупанти скинули вибухівку з БпЛА на поле з пшеницею, виникла пожежа.

У Бериславі через удар ворожого безпілотника поранений 70-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма, рвана рана стегна та уламкове поранення ноги.

Удари по Херсону

Ввечері окупанти вдарили дроном типу "FPV" по адміністративній будівлі у Дніпровському району Херсону. Вночі били по житлових кварталах з артилерії. Дістала поранення 55-річна жінка. її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та переломом руки. Зазнали пошкоджень чотири приватні будинки й газопровід.

На світанку в Херсоні війська РФ завдавали артилерійських ударів по мікрорайону "Шуменський". Пошкоджено три багатоквартирні будинки. У власній квартирі постраждала 85-річна жінка, вона дістала вибухову травму й уламкове поранення руки.

Вранці у мікрорайоні "Корабел" в результаті атаки FPV-дроном зазнала поранень 64-річна жінка. У неї вибухова травма й контузія. Зазнав пошкоджень автомобіль. Також військові РФ здійснили скид із безпілотника на автомобіль-хлібовоз, внаслідок чого транспортний засіб пошкоджено.

Вдень у іншій частині Корабельного району окупаційні війська спрямували FPV-дрон на територію комунального підприємства. Внаслідок удару постраждали двоє комунальників віком 32 і 43 роки, в обох опіки обличчя і рук. До медзакладу поранених доправили працівники поліції. Пошкоджено екскаватор, два службові автомобілі підприємства та три цивільні автівки.

В результаті чергових атак дронами типу "FPV" виникла пожежа сухого очерету біля річки та пошкоджено автомобіль. У прибережній зоні артобстрілом пошкоджено приватний будинок. У Центральному районі міста артобстрілом пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.

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Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина
Херсонщина

Автор: 

обстріл (29282) Херсон (3448) Берислав (194) Херсонська область (5894) Бериславський район (89) Херсонський район (373) Милове (3) Нововоронцовка (1) Білозерка (48) Наддніпрянське (3) Садове (4) Дудчани (11) Гаврилівка (7) Черешеньки (2)


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