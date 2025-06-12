Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула та 14 поранено, серед постраждалих – дитина, поліцейські та комунальники. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти з артилерії та БпЛА били по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів. Під ворожим вогнем опинилися 19 населених пунктів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

У Садовому внаслідок артобстрілу загинула 65-річна жінка.

У Білозерці російський FPV-дрон атакував дитину, яка перебувала на подвір’ї. 11-річного хлопчика доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, уламковими пораненнями грудної клітини й ноги. Лікарі оцінюють його стан, як тяжкий.

Через скид з БпЛА у селищі пошкоджено приватний будинок. Ще один житловий будинок пошкоджено в результаті артобстрілу.

У Наддніпрянському біля блокпоста росіяни здійснили атаку дроном типу "FPV" по цивільному автомобілю. Постраждали 61-річний водій та 63-річна пасажирка. В обох контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. У жінки також було уламкове поранення ноги, тож поліцейські наклали їй турнікет до прибуття медиків. Транспортний засіб родини пошкоджено. Після чергового удару FPV-дроном пошкоджено ще один автомобіль.

У Дудчанах внаслідок атаки російським FPV-дроном тяжко поранена 70-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузію, уламковими пораненнями обличчя, грудної клітини та травматичною ампутацією передпліччя.

З небезпечної зони постраждалу вивозили працівники поліції. Під час евакуації росіяни цілеспрямовано вдарили по спецтранспорту FPV-дроном. Внаслідок підступної атаки постраждали троє поліцейських, у них мінно-вибухові травми й контузії. Автомобіль зазнав пошкоджень.

У Новоолександрівській громаді російські окупанти вдарили дроном типу "FPV" по будівлі, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. В результаті атаки приміщення пошкоджене. Люди, на щастя, не постраждали.

Вночі у Гаврилівці через скид з БпЛА поранена 59-річна жінка. Її ушпиталили з вибуховою травмою, уламковим пораненням стегна та відкритим переломом ноги.

Через удар ворожим FPV-дроном виникла пожежа сухої рослинності у Нововоронцовці.

Артобстріл спричинив пожежу на території парку "Кам’янська Січ" поблизу Милового.

Біля Черешеньок окупанти скинули вибухівку з БпЛА на поле з пшеницею, виникла пожежа.

У Бериславі через удар ворожого безпілотника поранений 70-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма, рвана рана стегна та уламкове поранення ноги.

Удари по Херсону

Ввечері окупанти вдарили дроном типу "FPV" по адміністративній будівлі у Дніпровському району Херсону. Вночі били по житлових кварталах з артилерії. Дістала поранення 55-річна жінка. її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та переломом руки. Зазнали пошкоджень чотири приватні будинки й газопровід.

На світанку в Херсоні війська РФ завдавали артилерійських ударів по мікрорайону "Шуменський". Пошкоджено три багатоквартирні будинки. У власній квартирі постраждала 85-річна жінка, вона дістала вибухову травму й уламкове поранення руки.

Вранці у мікрорайоні "Корабел" в результаті атаки FPV-дроном зазнала поранень 64-річна жінка. У неї вибухова травма й контузія. Зазнав пошкоджень автомобіль. Також військові РФ здійснили скид із безпілотника на автомобіль-хлібовоз, внаслідок чого транспортний засіб пошкоджено.

Вдень у іншій частині Корабельного району окупаційні війська спрямували FPV-дрон на територію комунального підприємства. Внаслідок удару постраждали двоє комунальників віком 32 і 43 роки, в обох опіки обличчя і рук. До медзакладу поранених доправили працівники поліції. Пошкоджено екскаватор, два службові автомобілі підприємства та три цивільні автівки.

В результаті чергових атак дронами типу "FPV" виникла пожежа сухого очерету біля річки та пошкоджено автомобіль. У прибережній зоні артобстрілом пошкоджено приватний будинок. У Центральному районі міста артобстрілом пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки.

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