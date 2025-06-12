Унаслідок обстрілу села Садове на Херсонщині загинула жінка, - ОВА
Під час ворожого обстрілу села Садове на Херсонщині загинула 65-річна місцева жителька.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Стало відомо про загибель жительки села Садове через учорашній російський обстріл", - зазначив він.
За даними обласної адміністрації, жінка потрапила під артилерійський обстріл та отримала поранення, несумісні з життям.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Чайка Київ
показати весь коментар12.06.2025 13:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль