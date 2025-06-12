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Новини обстріли Херсонщини
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Унаслідок обстрілу села Садове на Херсонщині загинула жінка, - ОВА

швидка

Під час ворожого обстрілу села Садове на Херсонщині загинула 65-річна місцева жителька.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо про загибель жительки села Садове через учорашній російський обстріл", - зазначив він.

За даними обласної адміністрації, жінка потрапила під артилерійський обстріл та отримала поранення, несумісні з життям.

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Автор: 

обстріл (29282) Херсонська область (5894) Херсонський район (373) Садове (4)


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12.06.2025 13:20 Відповісти
 
 