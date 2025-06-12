В результате обстрела села Садовое на Херсонщине погибла женщина, - ОВА

Во время вражеского обстрела села Садовое на Херсонщине погибла 65-летняя местная жительница.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно о гибели жительницы села Садовое из-за вчерашнего российского обстрела", - отметил он.

По данным областной администрации, женщина попала под артиллерийский обстрел и получила ранения, несовместимые с жизнью.

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