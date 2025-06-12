В результате обстрела села Садовое на Херсонщине погибла женщина, - ОВА
Во время вражеского обстрела села Садовое на Херсонщине погибла 65-летняя местная жительница.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Стало известно о гибели жительницы села Садовое из-за вчерашнего российского обстрела", - отметил он.
По данным областной администрации, женщина попала под артиллерийский обстрел и получила ранения, несовместимые с жизнью.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль