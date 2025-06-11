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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Россияне атаковали с дрона коммунальщиков в Херсоне: двое раненых

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В Херсоне российские войска атаковали с беспилотника работников городского коммунального предприятия, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрел произошел около 12:20 в Корабельном районе города. Двое коммунальщиков, в возрасте 32 и 43 года, получили взрывные травмы. Пострадавших госпитализировали, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

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Херсон (2900) дроны (4127) Херсонская область (4899) Херсонский район (362)


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