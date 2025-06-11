Росіяни атакували з дрона комунальників у Херсоні: двоє поранених

У Херсоні російські війська атакували з безпілотника працівників міського комунального підприємства, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстріл стався близько 12:20 у Корабельному районі міста. Двоє комунальників, віком 32 та 43 роки, зазнали вибухових травм. Постраждалих госпіталізували, медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу.

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