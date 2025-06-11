Оккупанты ударили дронами по Херсону: ранены две женщины

В Херсоне из-за российских обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, около 04:00 россияне атаковали Шуменский микрорайон, из-за чего 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки. Бригада "скорой" на месте оказала ей помощь.

Также в больницу доставили херсонку 1960 года рождения, которая ориентировочно в 06:30 попала под вражеский удар в микрорайоне Корабел. Предварительно, она получила взрывную травму.

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Обстрелы Херсонщины за сутки

В целом, по данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Зеленовка, Молодежное, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Станислав, Никольское, Берислав, Томарино, Дудчаны, Осокоровка, Меловое, Казацкое, Бургунка, Томарино, Золотая Балка, Веселое, Гавриловка, Кизомыс, Монастырское, Одрадокаменка, Ромашково, Софиевка и город Херсон.

Так, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты побили хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.