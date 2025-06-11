Окупанти вдарили дронами по Херсону: поранено дві жінки

У Херсоні через російські обстріли постраждали дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, близько 04:00 росіяни атакували Шуменський мікрорайон, через що 85-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки. Бригада "швидкої" на місці надала їй допомогу.

Також до лікарні доставили херсонку 1960 року народження, яка орієнтовно о 06:30 потрапила під ворожий удар у мікрорайоні Корабел. Попередньо, вона дістала вибухову травму.

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Обстріли Херсонщини за добу

Загалом, за даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Дудчани, Осокорівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Томарине, Золота Балка, Веселе, Гаврилівка, Кізомис, Монастирське, Одрадокам'янка, Ромашкове, Софіївка та місто Херсон.

Так, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.