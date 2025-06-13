Понад 500 обшуків: триває операція проти нелегальної зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

По всій території України Національна поліція проводить масштабну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває 500 обшуків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.

Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі після завершення усіх слідчих дій.

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