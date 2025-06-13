Понад 500 обшуків: триває операція проти нелегальної зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
По всій території України Національна поліція проводить масштабну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває 500 обшуків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.
Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі після завершення усіх слідчих дій.
Топ коментарі
+11 Sсhool Bus
показати весь коментар13.06.2025 10:22 Відповісти Посилання
+10 Amber
показати весь коментар13.06.2025 10:35 Відповісти Посилання
+6 Roman Stambul
показати весь коментар13.06.2025 10:27 Відповісти Посилання
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дупіОПі дЄрьмака, нещодавно ганяли нарковиробників, але чомусь забули, що саме при лідору-віслюку всі ці закладки і з'явились... Основне, Трамп козел, а обрізаний син довічного стипендіата- це незламно-потужний боневтік, котрий українців веде до асфальтизації шляхів вторгнення із про.балимогилизації титульної нації.
мали свою зброю для захисту від кацапья !!
А також боїться зелена влада того, що украінці вивернуть їх кишені
з награбованим нашим баблом 😡
😡😡😡