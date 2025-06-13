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Понад 500 обшуків: триває операція проти нелегальної зброї, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

По всій території України Національна поліція проводить масштабну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває 500 обшуків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.

Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі після завершення усіх слідчих дій.

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Операція проти нелегальної зброї
Операція проти нелегальної зброї
Операція проти нелегальної зброї
Операція проти нелегальної зброї
Операція проти нелегальної зброї
Операція проти нелегальної зброї

Автор: 

обшук (1983) зброя (7543) Нацполіція (15287)


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Топ коментарі
+11
Під час війни населення не повинно мати зброю?
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13.06.2025 10:22 Відповісти
+10
Зеленська шобла страшенно боїться того , щоби украінці
мали свою зброю для захисту від кацапья !!
А також боїться зелена влада того, що украінці вивернуть їх кишені
з награбованим нашим баблом 😡
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13.06.2025 10:35 Відповісти
+6
зелена кодла придушує рух опору кацапам...
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13.06.2025 10:27 Відповісти
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Під час війни населення не повинно мати зброю?
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13.06.2025 10:22 Відповісти
Ну не ящиками набої тримати,а на фронті дефіцит!!!
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13.06.2025 10:23 Відповісти
Ну и РПГ тоже так себе для гражданских.
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13.06.2025 10:29 Відповісти
не можу не тішитись кретинічною рішучістю мачо у дупіОПі дЄрьмака, нещодавно ганяли нарковиробників, але чомусь забули, що саме при лідору-віслюку всі ці закладки і з'явились... Основне, Трамп козел, а обрізаний син довічного стипендіата- це незламно-потужний боневтік, котрий українців веде до асфальтизації шляхів вторгнення із про.бали могилизації титульної нації.
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13.06.2025 10:59 Відповісти
На фронті дифіцит бо розтягнули по хатах громадяни,чи влада спеціально тупить посилаючи на переговори Єрмака якого там бачити не хочуть?Є таке словосполучення як ,,Громадянські Права,, але ці права держава ніколи не буде відстоювати,вона їх завжди буде обмежувати і порушувати на свою користь.Свої права може відстоювати тільки самі громадяни.А тепер для тебе найголовніше-Права завжди диктує той в кого є сила ці права диктувати,це суди(на зарплаті в держави)прокуратура(на зарплаті в держави)силові органи (на зарплаті в держави).Для громадян відстояти свої права є два способи-один законний,а другий(коли дуже припече)-незаконний на думку держави.Перший це протестст(держава розганяє за допомогою силових органів законний протест).Другий-збройне повстання(за міжнародним правом законне проти диктатури і беззаконня влади так як всі інші способи досягнути справедливості в диктатурі не можливі).Так як держава з протестувальниками справляється легко за допомогою кийків,газу,то наявність зброї в громадян створює проблеми для держави і вона не може диктувати своє право за допомогою сили,бо народ може теж свої права відстояти за допомогою сили.Тоді влада більш поступлива в вимогах своїх громадян і добре подумає перед тим як забирати громадянські свободи.Бо саме озброєність громадян говорить про те,що в державі існують вільні громадяни республіки.В оцінці МВС в Україні десь біля 2 000 000 нелегальної зброї і це дуже не подобається владі.Але якщо ця зброя загрожує громадянам тоді таке риторичне запитання до МВС-тоді чому не має 2 000 000 вбивст з цієї зброї і 2 000 000 грабежів за допомогою цієї зброї ? Вона просто схована під стріхою і чекає свого моменту.І у нас вже є перші приценденти її застосування для захисту своєї честі і здоровя-це справа Ганула.І влада цю справу засекретила,бо там військовий за допомогою зброї відновив справедливість вбивши людину яка кинула його і побратимів на волонтерські гроші.А так як наша держава є цілком несправедливою до своїх громадян-то вирішення справедливості таким чином забирає монополію в держави на вирішення справедливості так як їй вигідно а не по закону.
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13.06.2025 11:15 Відповісти
Бо МО прої.....40 млрд грн на проплачених закупівлях,які не були здійснені...гроші пішли в піііі....
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13.06.2025 11:39 Відповісти
ні в якому разі.навіть стріляти заборонили,збивати безпілотники.
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13.06.2025 10:28 Відповісти
Особливо гранати повино мати.
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13.06.2025 10:37 Відповісти
Не дай боже поліцаїв постріляють
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13.06.2025 10:39 Відповісти
Игорь, а Вы не думали, что, если будут стрелять полицаев (судя по фото, из гранатометов), рядом в этот момент можете проходить Вы, или Ваши близкие?
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13.06.2025 10:42 Відповісти
зелена кодла придушує рух опору кацапам...
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13.06.2025 10:27 Відповісти
А то, что воровать элементарно нехорошо и угол. наказуемо это ладно, пусть будет?
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13.06.2025 10:36 Відповісти
А воровать у Армии и Народа значит можно..?!!!
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13.06.2025 11:41 Відповісти
В каком месте эти барыги оказывают сопротивление? Для какой бригады закупают боеприпасы?
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13.06.2025 10:39 Відповісти
Чекаємо розповіді затриманих як вони чинять опір кацапам за 500-1000км від лінії фронту.
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13.06.2025 10:50 Відповісти
вони хоча б готуются на відміну від шашличника та його посіпак
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13.06.2025 10:56 Відповісти
Готуються забезпечити злодіїв та дрг зброєю? Хай її краще отримать добровольці вогневих груп по полюванню та знищенню шахедів.
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13.06.2025 11:01 Відповісти
Зеленська шобла страшенно боїться того , щоби украінці
мали свою зброю для захисту від кацапья !!
А також боїться зелена влада того, що украінці вивернуть їх кишені
з награбованим нашим баблом 😡
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13.06.2025 10:35 Відповісти
У вас немає зброї, вам нічого боятися
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13.06.2025 10:40 Відповісти
А потім ту БУчу вирізали кацапи, бо у людей апріорі не було чим себе захистити, а були б у них арсенали як у виборців з штату Техах та клятих Трампівських реднеків, то вирізали б кацапів, але ж збрую цивільним нізззззззя
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13.06.2025 10:42 Відповісти
Поліцаїв - підарасів на Суми, хай там пошукають у кацапів.....
😡😡😡
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13.06.2025 10:48 Відповісти
Я розумію що люди бояться залишитись без зброї і повтору Бучі не хочуть.Але тяжке піхотне це зайве.І вибухівка теж...
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13.06.2025 10:52 Відповісти
В господарстві все згодиться
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13.06.2025 11:21 Відповісти
До прийняття Закону про зброю - руков подати! Слава Дозвильній Систеиі!
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13.06.2025 11:21 Відповісти
 
 