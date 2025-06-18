УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 733 15

Викрито найбільше підпільне виробництво стероїдів в Україні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"У звичайній квартирі без жодних санітарних норм, у спідній білизні підпільні "фармацевти" виготовляли фальшиві стероїди. Препарат маркували як малайзійський, однак така фірма в Малайзії ніколи не існувала, а до складу додавали хімічні речовини невідомого походження", - зазначив він.

За словами Нєбитова, було викрито не просто підпільний цех, а зруйновано розгалужену мережу збуту.

Наразі п'ятьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру. Вони постануть перед судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі знайшли підпільну швейну фабрику. ФОТОрепортаж

За даними Нацполіції, йдеться про наймасштабніше підпільне виробництво анаболічних стероїдів в Україні.

"У ході одночасних санкціонованих обшуків на Харківщині, Київщині, Одещині та Львівщині поліцейські вилучили понад 20 000 упаковок анаболіків, 3 000 ампул з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання для виготовлення, фасування й маркування продукції, а також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті", - повідомили правоохоронці.

У Нацполіції зазначили, що це - перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів: поліцейські змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами.

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: БЕБ викрило підпільну мережу з виготовлення підробних сигарет, вилучили продукції на 38 мільйонів. ФОТОрепортаж

Викрито наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів
Викрито наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів
Викрито наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів
Викрито наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів

Автор: 

контрафакт (236) Нацполіція (15506) Нєбитов Андрій (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну с нынешними ценами в аптеках, скоро аспирин и зелёнку начнут делать по подвалам...
показати весь коментар
18.06.2025 13:30 Відповісти
+2
Малий бізнес по простому😀
Вилучено 37 млн. гривень у різній валюті.
Значить є ринок збуту (покупці) для цього 💩 в Україні, а в людей є 💰 на це.
Не за "1000 гривень від Зеленського" вони це 💩 купували.
показати весь коментар
18.06.2025 13:56 Відповісти
+2
"- Сьогодні наша поліція провела успішний рейд в підземних переходах по ліквідації мережі продажу фальшивих дипломів. Затримано реалізаторів. Товар вилучено.!"
Про це нашому кореспонденту розповів кандидат фізико-математичних наук молодший лейтенант поліції Петренко.
показати весь коментар
18.06.2025 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну с нынешними ценами в аптеках, скоро аспирин и зелёнку начнут делать по подвалам...
показати весь коментар
18.06.2025 13:30 Відповісти
Звісно, анаболічні стероїди - саме те, що зараз конче потрібне Україні. Без них "спєрмофонду " - ніяк.
На другому місті - тротуарна плитка.
показати весь коментар
18.06.2025 13:32 Відповісти
місті місці
показати весь коментар
18.06.2025 14:14 Відповісти
Це, як і «викривають» регулярно, отих копачів бурштину, наркоділків з челяддю кришувальників в урядовому кварталі та нардепів ВРУ з челядниками помічників….!
«Портновські в хламидах і на посадах», на таких «страждальцях від режиму», добрячі гроші мають! Це, щось, на кшалт діамантових прокурорів!!!! Усьо ж па ЗАКОНУ та Іменем України ??
показати весь коментар
18.06.2025 13:39 Відповісти
Малий бізнес по простому😀
Вилучено 37 млн. гривень у різній валюті.
Значить є ринок збуту (покупці) для цього 💩 в Україні, а в людей є 💰 на це.
Не за "1000 гривень від Зеленського" вони це 💩 купували.
показати весь коментар
18.06.2025 13:56 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 14:00 Відповісти
В чому проблема легалізувати та продавати ці стероїди? Так, це шкідливо, але алкоголь та тютюн теж шкідливі, при цьому не мають позитивного ефекту.
показати весь коментар
18.06.2025 14:03 Відповісти
теоретично під наглядом лікаря, чому б і ні, але наслідки для здоров'я, хоча багато де вони не заборонені. хз, якщо тільки здоров'я того, хто вживає, то виключно його проблеми, але чув колись, що може мати вплив на дітей від тих батьків, генетичні відхилення, не знаю на скільки правда.
показати весь коментар
18.06.2025 22:32 Відповісти
тема чорного котика в квартире не раскрыта в видео))))
показати весь коментар
18.06.2025 15:18 Відповісти
"- Сьогодні наша поліція провела успішний рейд в підземних переходах по ліквідації мережі продажу фальшивих дипломів. Затримано реалізаторів. Товар вилучено.!"
Про це нашому кореспонденту розповів кандидат фізико-математичних наук молодший лейтенант поліції Петренко.
показати весь коментар
18.06.2025 19:17 Відповісти
..а что они плохого делают человеку, это наркотик? А яблоки, ягоды можно продавать? А в чём разница? )
показати весь коментар
18.06.2025 19:51 Відповісти
та, тут як я зрозумів під виглядом стероїдів взагалі невідомо що продавали. але я думаю, що стероїди, купували оптом і фасували, але в Україні їх обіг обмежений.
показати весь коментар
18.06.2025 22:34 Відповісти
 
 