Викрито найбільше підпільне виробництво стероїдів в Україні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"У звичайній квартирі без жодних санітарних норм, у спідній білизні підпільні "фармацевти" виготовляли фальшиві стероїди. Препарат маркували як малайзійський, однак така фірма в Малайзії ніколи не існувала, а до складу додавали хімічні речовини невідомого походження", - зазначив він.
За словами Нєбитова, було викрито не просто підпільний цех, а зруйновано розгалужену мережу збуту.
Наразі п'ятьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру. Вони постануть перед судом.
За даними Нацполіції, йдеться про наймасштабніше підпільне виробництво анаболічних стероїдів в Україні.
"У ході одночасних санкціонованих обшуків на Харківщині, Київщині, Одещині та Львівщині поліцейські вилучили понад 20 000 упаковок анаболіків, 3 000 ампул з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання для виготовлення, фасування й маркування продукції, а також понад 37 мільйонів гривень у різній валюті", - повідомили правоохоронці.
У Нацполіції зазначили, що це - перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів: поліцейські змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами.
Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
