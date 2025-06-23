Удар РФ по Києву: загинули три жінки і четверо чоловіків. Наймолодша жертва - 22-річна дівчина. ФОТО

Станом на 13 годину внаслідок російського удару у Києві загинуло семеро людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, серед загиблих три жінки та четверо чоловіків. Наймолодша жертва – 22-річна дівчина.

"Рятувальна операція триває, під завалами будинку у Шевченківському районі Києва можуть бути люди", - уточнили в прокуратурі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві ракета влучила у п’ятиповерхівку, будівля пробита до підвалу, - Клименко. ВIДЕО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.