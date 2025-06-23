У Києві ракета влучила у п’ятиповерхівку, будівля пробита до підвалу, - Клименко. ВIДЕО

Російська ракета, яка поцілила по житловому будинку в Києві у Шевченківському районі під час атаки вранці 23 червня, пробила до підвалу. Так само сталося й під час удару по столичній багатоповерхівці 17 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Відео "Еспресо"

За попередньою інформацією, росіяни поцілили балістичною ракетою, тип якої буде визначено пізніше.

"Зараз можна спостерігати проведення пошукових робіт, на жаль, тому що ми маємо звернення від наших громадян, про зниклих безвісти, як мінімум двох осіб. На цьому місці, саме в цьому будинку, загинуло на цей час шість осіб. (…) Розібрали п'ятий, четвертий, третій поверх. Тепер розбираємо другий поверх, де ми думаємо, що, можливо, там є ще тіла загиблих", - сказав Клименко.

Рятувальники вже розібрали 120 тонн будівельного сміття. 100 людей і 50 одиниць техніки працює над ліквідацією наслідків у цій будівлі. Врятовано 17 людей. Наразі триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди – орієнтовно троє.

Фактично будівлі перебуває в аварійному стані, адже ракета хоч і не обвалила, але пошкодила конструкцію й сусіднього під'їзду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розбір завалів будинку в Шевченківському районі Києва: кількість людей під уламками невідома, - ДСНС

Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.