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Новини Відео Атака ракет і БпЛА на Київ
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У Києві ракета влучила у п’ятиповерхівку, будівля пробита до підвалу, - Клименко. ВIДЕО

Російська ракета, яка поцілила по житловому будинку в Києві у Шевченківському районі під час атаки вранці 23 червня, пробила до підвалу. Так само сталося й під час удару по столичній багатоповерхівці 17 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Відео "Еспресо"

За попередньою інформацією, росіяни поцілили балістичною ракетою, тип якої буде визначено пізніше. 

"Зараз можна спостерігати проведення пошукових робіт, на жаль, тому що ми маємо звернення від наших громадян, про зниклих безвісти, як мінімум двох осіб. На цьому місці, саме в цьому будинку, загинуло на цей час шість осіб. (…) Розібрали п'ятий, четвертий, третій поверх. Тепер розбираємо другий поверх, де ми думаємо, що, можливо, там є ще тіла загиблих", - сказав Клименко.

Рятувальники вже розібрали 120 тонн будівельного сміття. 100 людей і 50 одиниць техніки працює над ліквідацією наслідків у цій будівлі. Врятовано 17 людей. Наразі триває розбір завалів, під якими ще можуть бути люди – орієнтовно троє.

Фактично будівлі перебуває в аварійному стані, адже ракета хоч і не обвалила, але пошкодила конструкцію й сусіднього під'їзду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розбір завалів будинку в Шевченківському районі Києва: кількість людей під уламками невідома, - ДСНС

Нагадаємо, станом на 13.00 23 червня внаслідок російського удару підтверджена загибель 7 людей. Також зросла кількість постраждалих - до 28 людей

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

Автор: 

Київ (19791) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+16
Жоки в Москві, сантк-чЛенІнбурге, Пензе, Ростові на дону, Ставрополі, Грозном тощо не будуть ракети пробивати будинки свинособак, доті ці свинособаки будуть БЕЗКАРНО, лупити по нашим містам. Привіт Zе та Слугам ***** за знищення з 2019 року наших ракетних програм.
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23.06.2025 13:09 Відповісти
+11
Це не порожній комент а констатація факту.
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23.06.2025 13:17 Відповісти
+10
Незгодна. кацапня повинна на власній шкурі відчути всі жахи війни.

Чому всі так обурюються, що в нас молодь гуляє, чому не обурюються що на росії та молодь ще жива??? Вони повинні дохнути. Обстріл України - відразу теж саме по росії. Похріну які об'єкти! Хоч дитсадки розвалюйте! У кожного кацапа, як у собак Павлова повинно засісти в голові - загришся - помруть твої вибл@дки. Все. По іншому не зрозуміють.

Пдри розуміють тільки силу.
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23.06.2025 13:26 Відповісти
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Жоки в Москві, сантк-чЛенІнбурге, Пензе, Ростові на дону, Ставрополі, Грозном тощо не будуть ракети пробивати будинки свинособак, доті ці свинособаки будуть БЕЗКАРНО, лупити по нашим містам. Привіт Zе та Слугам ***** за знищення з 2019 року наших ракетних програм.
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23.06.2025 13:09 Відповісти
*******, у кожній новині обов'язковий такий порожній коментар

Будуть бити. І без різниці куди летітимуть ракети чи безпілотники. Куйло на початку президентства за своїм наказом будинки підривав у своєму кишлаку, думаєте йому не байдуже на своїх холопів?
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23.06.2025 13:13 Відповісти
Це не порожній комент а констатація факту.
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23.06.2025 13:17 Відповісти
Незгодна. кацапня повинна на власній шкурі відчути всі жахи війни.

Чому всі так обурюються, що в нас молодь гуляє, чому не обурюються що на росії та молодь ще жива??? Вони повинні дохнути. Обстріл України - відразу теж саме по росії. Похріну які об'єкти! Хоч дитсадки розвалюйте! У кожного кацапа, як у собак Павлова повинно засісти в голові - загришся - помруть твої вибл@дки. Все. По іншому не зрозуміють.

Пдри розуміють тільки силу.
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23.06.2025 13:26 Відповісти
Всі українці прагнуть знищити русню. Залишилося лише вирішити, хто саме з українців візьметься за цю справу, і на які жертви підуть решта українців
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23.06.2025 13:39 Відповісти
Відвали від мене бот жОПи, новорег!! Повторно прошу мені твої методички нецікаві. Твої шефи нехай нехай вкрадене повернуть.
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23.06.2025 13:43 Відповісти
Ти ще тупіше ніж здаєшся на перший погляд. Замість логіки, фактів і аргументів лише примітивні безпідставні звинувачення та образи. Тобі що, сім років?
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23.06.2025 13:56 Відповісти
сім років без сексу
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23.06.2025 14:59 Відповісти
хоча б заради того, щоб цих скажених тварин було менше, треба бити по ращистських містах
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23.06.2025 13:27 Відповісти
100% погоджуюся, йому на своїх холопів плювати... бити потрібно по НПЗ і газорозподільчих станціях - смерть кощея в нафто-газовій голці
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23.06.2025 14:44 Відповісти
Добре, що болванка, а не з бойовою частиною
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23.06.2025 13:10 Відповісти
Про так звані "уламки" вже і мови немає останнім часом. Тупо прильоти.
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23.06.2025 13:11 Відповісти
Агенты не охотятся даже на Путина. Украину сожгут так всю с Киевом. Надо нахер всю власть менять. Разве не понятно, что это помойка Кремля вся власть полностью - мафия Кремля. Даже перечислять не нужно - все абсолютно - на каждого есть компроматы. И всей власти и органов и служб и судов. Кремль контролирует всю власть в Украине, но не контролирует народ Украины. А народ Украины не может чтоли свою мафию сформировать Украинскую и защищать страну всеми средствами - в том числе послать агентов убить Путина и всю власть России. Украина должна делать грязные бомбы и уже из России так бить не будут спокойно и не переживая, что по ним прелетит радиационное загрязнение.
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23.06.2025 13:23 Відповісти
🤣🤡
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23.06.2025 13:30 Відповісти
в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Джерело: https://censor.net/ua/v3559410
Важливішої роботи пан міністер не має? Сотня різних речників в штаті
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23.06.2025 13:24 Відповісти
Можливо, тому що цей день став одним із шести найкривавіших днів війни для Києва, як вважаєш?
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23.06.2025 14:06 Відповісти
все відносно
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23.06.2025 14:09 Відповісти
Ці клименки йшли би на фронт і там піарилися! А не на крові і руїнах у тилу. Десятки тисяч здоровецьких биків і кнурів, "броньованих" від мобілізації (читай - від захисту Батьківщини).
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23.06.2025 13:31 Відповісти
Ок. Хто буде захищати населенні пункти від злодіїв і хто буде розгрібати завали?
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23.06.2025 13:51 Відповісти
Хто буде складати протоколи, оформлювати місця злочинів?
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23.06.2025 13:52 Відповісти
 
 