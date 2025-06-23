В Киеве ракета попала в пятиэтажку, здание пробито до подвала, - Клименко. ВИДЕО

Российская ракета, которая попала по жилому дому в Киеве в Шевченковском районе во время атаки утром 23 июня, пробила в подвал. Так же произошло и во время удара по столичной многоэтажке 17 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По предварительной информации, россияне попали баллистической ракетой, тип которой будет определен позже.

"Сейчас можно наблюдать проведение поисковых работ, к сожалению, потому что мы имеем обращения от наших граждан, о пропавших без вести, как минимум двух человек. На этом месте, именно в этом доме, погибло на данный момент шесть человек. (...) Разобрали пятый, четвертый, третий этаж. Теперь разбираем второй этаж, где мы думаем, что, возможно, там есть еще тела погибших", - сказал Клименко.

Спасатели уже разобрали 120 тонн строительного мусора. 100 человек и 50 единиц техники работает над ликвидацией последствий в этом здании. Спасены 17 человек. Сейчас продолжается разбор завалов, под которыми еще могут быть люди - ориентировочно трое.

Фактически здания находится в аварийном состоянии, ведь ракета хоть и не обвалила, но повредила конструкцию и соседнего подъезда.

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Напомним, по состоянию на 13.00 23 июня в результате российского удара подтверждена гибель 7 человек. Также возросло количество пострадавших - до 28 человек

В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область. Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.