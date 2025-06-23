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Новости Видео Атака ракет и БпЛА на Киев
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В Киеве ракета попала в пятиэтажку, здание пробито до подвала, - Клименко. ВИДЕО

Ракета, которая ударила по дому в Киеве, пробила аж до подвала

Российская ракета, которая попала по жилому дому в Киеве в Шевченковском районе во время атаки утром 23 июня, пробила в подвал. Так же произошло и во время удара по столичной многоэтажке 17 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По предварительной информации, россияне попали баллистической ракетой, тип которой будет определен позже.

"Сейчас можно наблюдать проведение поисковых работ, к сожалению, потому что мы имеем обращения от наших граждан, о пропавших без вести, как минимум двух человек. На этом месте, именно в этом доме, погибло на данный момент шесть человек. (...) Разобрали пятый, четвертый, третий этаж. Теперь разбираем второй этаж, где мы думаем, что, возможно, там есть еще тела погибших", - сказал Клименко.

Спасатели уже разобрали 120 тонн строительного мусора. 100 человек и 50 единиц техники работает над ликвидацией последствий в этом здании. Спасены 17 человек. Сейчас продолжается разбор завалов, под которыми еще могут быть люди - ориентировочно трое.

Фактически здания находится в аварийном состоянии, ведь ракета хоть и не обвалила, но повредила конструкцию и соседнего подъезда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разбор завалов дома в Шевченковском районе Киева: количество людей под обломками неизвестно, - ГСЧС

Напомним, по состоянию на 13.00 23 июня в результате российского удара подтверждена гибель 7 человек. Также возросло количество пострадавших - до 28 человек

В ночь на 23 июня российские войска массированно обстреляли ракетами и дронами Киев и область. Оккупанты ударили по Украине 16 ракетами и 352 дронами.

Автор: 

Киев (25792) Воздушные атаки на Киев (805)


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Топ комментарии
+16
Жоки в Москві, сантк-чЛенІнбурге, Пензе, Ростові на дону, Ставрополі, Грозном тощо не будуть ракети пробивати будинки свинособак, доті ці свинособаки будуть БЕЗКАРНО, лупити по нашим містам. Привіт Zе та Слугам ***** за знищення з 2019 року наших ракетних програм.
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23.06.2025 13:09 Ответить
+11
Це не порожній комент а констатація факту.
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23.06.2025 13:17 Ответить
+10
Незгодна. кацапня повинна на власній шкурі відчути всі жахи війни.

Чому всі так обурюються, що в нас молодь гуляє, чому не обурюються що на росії та молодь ще жива??? Вони повинні дохнути. Обстріл України - відразу теж саме по росії. Похріну які об'єкти! Хоч дитсадки розвалюйте! У кожного кацапа, як у собак Павлова повинно засісти в голові - загришся - помруть твої вибл@дки. Все. По іншому не зрозуміють.

Пдри розуміють тільки силу.
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23.06.2025 13:26 Ответить
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Жоки в Москві, сантк-чЛенІнбурге, Пензе, Ростові на дону, Ставрополі, Грозном тощо не будуть ракети пробивати будинки свинособак, доті ці свинособаки будуть БЕЗКАРНО, лупити по нашим містам. Привіт Zе та Слугам ***** за знищення з 2019 року наших ракетних програм.
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23.06.2025 13:09 Ответить
*******, у кожній новині обов'язковий такий порожній коментар

Будуть бити. І без різниці куди летітимуть ракети чи безпілотники. Куйло на початку президентства за своїм наказом будинки підривав у своєму кишлаку, думаєте йому не байдуже на своїх холопів?
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23.06.2025 13:13 Ответить
Це не порожній комент а констатація факту.
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23.06.2025 13:17 Ответить
Незгодна. кацапня повинна на власній шкурі відчути всі жахи війни.

Чому всі так обурюються, що в нас молодь гуляє, чому не обурюються що на росії та молодь ще жива??? Вони повинні дохнути. Обстріл України - відразу теж саме по росії. Похріну які об'єкти! Хоч дитсадки розвалюйте! У кожного кацапа, як у собак Павлова повинно засісти в голові - загришся - помруть твої вибл@дки. Все. По іншому не зрозуміють.

Пдри розуміють тільки силу.
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23.06.2025 13:26 Ответить
Всі українці прагнуть знищити русню. Залишилося лише вирішити, хто саме з українців візьметься за цю справу, і на які жертви підуть решта українців
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23.06.2025 13:39 Ответить
Відвали від мене бот жОПи, новорег!! Повторно прошу мені твої методички нецікаві. Твої шефи нехай нехай вкрадене повернуть.
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23.06.2025 13:43 Ответить
Ти ще тупіше ніж здаєшся на перший погляд. Замість логіки, фактів і аргументів лише примітивні безпідставні звинувачення та образи. Тобі що, сім років?
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23.06.2025 13:56 Ответить
сім років без сексу
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23.06.2025 14:59 Ответить
хоча б заради того, щоб цих скажених тварин було менше, треба бити по ращистських містах
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23.06.2025 13:27 Ответить
100% погоджуюся, йому на своїх холопів плювати... бити потрібно по НПЗ і газорозподільчих станціях - смерть кощея в нафто-газовій голці
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23.06.2025 14:44 Ответить
Добре, що болванка, а не з бойовою частиною
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23.06.2025 13:10 Ответить
Про так звані "уламки" вже і мови немає останнім часом. Тупо прильоти.
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23.06.2025 13:11 Ответить
Агенты не охотятся даже на Путина. Украину сожгут так всю с Киевом. Надо нахер всю власть менять. Разве не понятно, что это помойка Кремля вся власть полностью - мафия Кремля. Даже перечислять не нужно - все абсолютно - на каждого есть компроматы. И всей власти и органов и служб и судов. Кремль контролирует всю власть в Украине, но не контролирует народ Украины. А народ Украины не может чтоли свою мафию сформировать Украинскую и защищать страну всеми средствами - в том числе послать агентов убить Путина и всю власть России. Украина должна делать грязные бомбы и уже из России так бить не будут спокойно и не переживая, что по ним прелетит радиационное загрязнение.
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23.06.2025 13:23 Ответить
🤣🤡
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23.06.2025 13:30 Ответить
в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Джерело: https://censor.net/ua/v3559410
Важливішої роботи пан міністер не має? Сотня різних речників в штаті
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23.06.2025 13:24 Ответить
Можливо, тому що цей день став одним із шести найкривавіших днів війни для Києва, як вважаєш?
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23.06.2025 14:06 Ответить
все відносно
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23.06.2025 14:09 Ответить
Ці клименки йшли би на фронт і там піарилися! А не на крові і руїнах у тилу. Десятки тисяч здоровецьких биків і кнурів, "броньованих" від мобілізації (читай - від захисту Батьківщини).
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23.06.2025 13:31 Ответить
Ок. Хто буде захищати населенні пункти від злодіїв і хто буде розгрібати завали?
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23.06.2025 13:51 Ответить
Хто буде складати протоколи, оформлювати місця злочинів?
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23.06.2025 13:52 Ответить
 
 