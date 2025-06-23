Разбор завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева: количество людей под обломками неизвестно, - ГСЧС

В Шевченковском районе Киева спасатели продолжают разбор завалов многоэтажного дома, разрушенного в результате российского обстрела.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас нам неизвестно, сколько всего было людей под завалами, то будем разбирать до тех пор, пока полностью не убедимся, что под завалами никого нет", - заявила Водолага.

По ее словам, сейчас спасательные работы ведутся на уровне третьего этажа, чтобы постепенно добраться до второго и первого - наиболее разрушенных.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал Киев, 6 погибших, повреждены дома и станция метро. По данным КГВА, под завалами в Шевченковском районе может быть 3 человека. Находилась под ударом также Киевщина. Там погибла женщина, есть раненые.

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