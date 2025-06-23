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Новости Массированный ракетный обстрел
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Разбор завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева: количество людей под обломками неизвестно, - ГСЧС

последствия удара по Киеву

В Шевченковском районе Киева спасатели продолжают разбор завалов многоэтажного дома, разрушенного в результате российского обстрела.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас нам неизвестно, сколько всего было людей под завалами, то будем разбирать до тех пор, пока полностью не убедимся, что под завалами никого нет", - заявила Водолага.

По ее словам, сейчас спасательные работы ведутся на уровне третьего этажа, чтобы постепенно добраться до второго и первого - наиболее разрушенных.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал Киев, 6 погибших, повреждены дома и станция метро. По данным КГВА, под завалами в Шевченковском районе может быть 3 человека. Находилась под ударом также Киевщина. Там погибла женщина, есть раненые.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по дому в Краматорске: количество жертв возросло до 5. ФОТО

Автор: 

Киев (25792) обстрел (28205)


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Топ комментарии
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А тепер уявіть 1000 шахедів, а потім 2000 шахедів і так 10 років. Те що в РФ економіці кранти це факт - але революції там не буде, вони будуть землю їсти "зато паказалі амеріке і хахлам"
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23.06.2025 12:40 Ответить
+1
Традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійським нацистам.
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23.06.2025 12:59 Ответить
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А тепер уявіть 1000 шахедів, а потім 2000 шахедів і так 10 років. Те що в РФ економіці кранти це факт - але революції там не буде, вони будуть землю їсти "зато паказалі амеріке і хахлам"
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23.06.2025 12:40 Ответить
Тобто ви пропонуєте Україні здатися і допустити, щоб на всій її території було так само, як на окупованих землях?
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23.06.2025 12:53 Ответить
Украина не сдастся. Даже, когда все сгорит, и всех убьют.
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23.06.2025 12:55 Ответить
А якщо здатися, все буде зруйновано, а патріотів, військових та їхні сім'ї одразу знищать. Залишаться лише покірні ждуни, які будуть служити російському режиму і мовчки терпіти репресії
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23.06.2025 13:04 Ответить
Украина не сдастся!
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23.06.2025 13:10 Ответить
Кацапський мордор повинен бути знищено і в військовому, і в економічному аспекті, тоді років на 50-ть можна бути забути про руцькій мір, поки не підростуть їх сьогоднішні мілітарі діточки, а далі все по спіралі історії! 🤬
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23.06.2025 12:50 Ответить
Надо правящую верхушку угандошить, а не с ветряными мельницами воевать.
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23.06.2025 12:58 Ответить
Ти підбурюєш до вбивства президента України, але при цьому тебе влаштовує російський диктатор?
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23.06.2025 13:09 Ответить
я говорю Путина угандошить! Зеленский всего лишь шестерка Путина.
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23.06.2025 13:11 Ответить
Цікава логіка. Якщо, як ти стверджуєш, Зеленський залежить від Путіна, то чому ж диктатор допустив понад мільйон втрат серед російських військових і вже четвертий рік застряг у Донецькій області?
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23.06.2025 13:26 Ответить
Зеленский не может идти против Армии и Народа, потому что его снесут. А так он работает, на Кремль - распространяет агентуру по всей власти - несет пользу Кремлю. Портнова пример - распространили агентуру и коррупционеров по судам и они принимали решения против Украины. В Раде сидят кремлевские агенты и принимают законы против Украины. Они принимают например из последнего, что нельзя СМИ рассказывать о том, что они наворовали. Ну короче, с тобой разговаривать, как со слепым чтоли? вся страна и все видят всю ситуацию, а ты слепой котенок?
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23.06.2025 13:33 Ответить
Уточнення - 11 рік
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23.06.2025 13:28 Ответить
Memento mori
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23.06.2025 12:54 Ответить
Традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійським нацистам.
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23.06.2025 12:59 Ответить
 
 