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Новини Масований ракетний обстріл
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Розбір завалів будинку в Шевченківському районі Києва: кількість людей під уламками невідома, - ДСНС

наслідки удару по Києву

У Шевченківському районі Києва рятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхового будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу

Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі нам невідомо, скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати доти, поки повністю не впевнимося, що під завалами нікого немає", - заявила Водолага.

За її словами, зараз рятувальні роботи ведуться на рівні третього поверху, аби поступово дістатися до другого та першого - найбільш зруйнованих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував Київ, 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро. За даними КМВА, під завалами в Шевченківському районі може бути 3 людини. Перебувала під ударом також Київщина. Там загинула жінка, є поранені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість жертв зросла до 5. ФОТО

Автор: 

Київ (19791) обстріл (29527)


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Топ коментарі
+1
А тепер уявіть 1000 шахедів, а потім 2000 шахедів і так 10 років. Те що в РФ економіці кранти це факт - але революції там не буде, вони будуть землю їсти "зато паказалі амеріке і хахлам"
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23.06.2025 12:40 Відповісти
+1
Традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійським нацистам.
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23.06.2025 12:59 Відповісти
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А тепер уявіть 1000 шахедів, а потім 2000 шахедів і так 10 років. Те що в РФ економіці кранти це факт - але революції там не буде, вони будуть землю їсти "зато паказалі амеріке і хахлам"
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23.06.2025 12:40 Відповісти
Тобто ви пропонуєте Україні здатися і допустити, щоб на всій її території було так само, як на окупованих землях?
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23.06.2025 12:53 Відповісти
Украина не сдастся. Даже, когда все сгорит, и всех убьют.
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23.06.2025 12:55 Відповісти
А якщо здатися, все буде зруйновано, а патріотів, військових та їхні сім'ї одразу знищать. Залишаться лише покірні ждуни, які будуть служити російському режиму і мовчки терпіти репресії
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23.06.2025 13:04 Відповісти
Украина не сдастся!
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23.06.2025 13:10 Відповісти
Кацапський мордор повинен бути знищено і в військовому, і в економічному аспекті, тоді років на 50-ть можна бути забути про руцькій мір, поки не підростуть їх сьогоднішні мілітарі діточки, а далі все по спіралі історії! 🤬
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23.06.2025 12:50 Відповісти
Надо правящую верхушку угандошить, а не с ветряными мельницами воевать.
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23.06.2025 12:58 Відповісти
Ти підбурюєш до вбивства президента України, але при цьому тебе влаштовує російський диктатор?
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23.06.2025 13:09 Відповісти
я говорю Путина угандошить! Зеленский всего лишь шестерка Путина.
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23.06.2025 13:11 Відповісти
Цікава логіка. Якщо, як ти стверджуєш, Зеленський залежить від Путіна, то чому ж диктатор допустив понад мільйон втрат серед російських військових і вже четвертий рік застряг у Донецькій області?
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23.06.2025 13:26 Відповісти
Зеленский не может идти против Армии и Народа, потому что его снесут. А так он работает, на Кремль - распространяет агентуру по всей власти - несет пользу Кремлю. Портнова пример - распространили агентуру и коррупционеров по судам и они принимали решения против Украины. В Раде сидят кремлевские агенты и принимают законы против Украины. Они принимают например из последнего, что нельзя СМИ рассказывать о том, что они наворовали. Ну короче, с тобой разговаривать, как со слепым чтоли? вся страна и все видят всю ситуацию, а ты слепой котенок?
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23.06.2025 13:33 Відповісти
Уточнення - 11 рік
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23.06.2025 13:28 Відповісти
Memento mori
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23.06.2025 12:54 Відповісти
Традиційно ударів у відповідь не буде. Продовжуємо зберігати комфорт россійським нацистам.
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23.06.2025 12:59 Відповісти
 
 