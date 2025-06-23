Розбір завалів будинку в Шевченківському районі Києва: кількість людей під уламками невідома, - ДСНС

У Шевченківському районі Києва рятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхового будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі нам невідомо, скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати доти, поки повністю не впевнимося, що під завалами нікого немає", - заявила Водолага.

За її словами, зараз рятувальні роботи ведуться на рівні третього поверху, аби поступово дістатися до другого та першого - найбільш зруйнованих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог масовано атакував Київ, 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро. За даними КМВА, під завалами в Шевченківському районі може бути 3 людини. Перебувала під ударом також Київщина. Там загинула жінка, є поранені.

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