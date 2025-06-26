Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: троє загиблих та 13 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів, РСЗВ, атакували безпілотниками різних систем, завдали авіаційного удару понад 23 населені пункти Херсонщини, є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та у поліції області.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, господарчу споруду, складські приміщення, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 13 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

У Червоному Маяку внаслідок атаки FPV-дрона загинув 55-річний місцевий житель.

В результаті артилерійського обстрілу Софіївки несумісні із життям травми отримав 38-річний працівник сільгосппідприємства.

По Таврійському війська РФ завдали авіаудару. Внаслідок влучання двох керованих бомб загинув 37-річний місцевий житель. Його 34-річний односельчанин зазнав серйозних поранень та у стані середньої тяжкості доставлений до лікарні. Також там пошкоджено два приватні будинки.

В Антонівці в результаті артилерійського обстрілу постраждав 38-річний чоловік. Він отримав уламкові поранення стегна та грудної клітки. Також там через скид вибухівки з дрона травмовано 37-річного цивільного. Мирний антонівець зазнав осколкових поранень грудної клітини, обох рук та закритого перелому ноги. Обох постраждалих поліцейські доправили до лікарні.

У Дар’ївці внаслідок артилерійського обстрілу постраждали троє жінок, які перебували в момент удару біля магазину. 41-річна місцева жителька отримала осколкове поранення стегна, 52-річна – осколкове поранення плеча, а 61-річна – уламкове поранення передпліччя. Усіх їх госпіталізували.

Під ударами військ РФ цілодобово перебував і Херсон. Внаслідок атаки безпілотника в Дніпровському районі отримав контузію та осколкове поранення стопи 74-річний містянин. Також у цьому районі через скид із дрона травмувався 56-річний чоловік. Поліцейські доправили його до лікарні з уламковими пораненнями живота та гомілки.

Обстріли Херсон зранку

Зранку 26 червня росіяни вдарили з артилерії по Корабельному району Херсону. Ворожим вогнем потрощено приватні будинки – пошкоджено стіни, покрівлі, а також вибито шибки.

У власній оселі постраждала літня жінка. Бригада "екстренки" надала їй меддопомогу на місці.

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