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Новини обстріли Херсонщини
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Росіяни вдарили по Таврійському на Херсонщині, загинула одна людина

Вибух

Одна людина загинула внаслідок російського авіаційного удару по Таврійському Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", - написав він.

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обстріл (29527) жертви (1839) Херсонська область (5942) Бериславський район (96) Таврійське (1) війна в Україні (5000)


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