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Новости обстрелы Херсонщины
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Россияне ударили по Таврийскому в Херсонской области, погиб один человек

Вибух

Один человек погиб в результате российского авиационного удара по Таврийскому Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1987 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал он.

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обстрел (28205) жертвы (2119) Херсонская область (4951) Бериславский район (96) Таврийское (1) война в Украине (4972)


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