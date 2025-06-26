Россияне ударили по Таврийскому в Херсонской области, погиб один человек

Один человек погиб в результате российского авиационного удара по Таврийскому Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1987 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал он.

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