Рашисты обстреляли из артиллерии Константиновку: три человека получили ранения
Вечером 25 июня российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии жилые кварталы Константиновки Донецкой области. Пострадали три человека.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.
"Удар пришелся на жилые кварталы, в результате чего пострадали мирные жители и частная инфраструктура в результате. В результате обстрела ранения получили трое гражданских лиц", - рассказал чиновник.
Также в результате артиллерийского обстрела повреждено более 10 частных домовладений. Разрушениям подверглись фасады зданий на трех улицах.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий25.06.2025 23:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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