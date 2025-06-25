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Новости Обстрелы Донетчины
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Рашисты обстреляли из артиллерии Константиновку: три человека получили ранения

Обстрелы Константиновки

Вечером 25 июня российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии жилые кварталы Константиновки Донецкой области. Пострадали три человека.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар пришелся на жилые кварталы, в результате чего пострадали мирные жители и частная инфраструктура в результате. В результате обстрела ранения получили трое гражданских лиц", - рассказал чиновник.

Также в результате артиллерийского обстрела повреждено более 10 частных домовладений. Разрушениям подверглись фасады зданий на трех улицах.

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Автор: 

обстрел (28205) Донецкая область (10119) Краматорский район (417) Константиновка (1819)


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Московіти, для спецтрибуналу, факти накопичують!!??
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25.06.2025 23:37 Ответить
 
 