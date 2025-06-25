Рашисты нанесли удары БПЛА по Покровску, Константиновке и Торскому: погиб мужчина, четверо раненых. ФОТО

Российские захватчики утром атаковали Покровск, Константиновку и Торское в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по Покровску россияне ударили FPV-дроном.

"Под прицелом врага оказался автомобиль "ВАЗ-2101", в котором находились гражданские. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, а его жена в возрасте 67 лет получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Через 20 минут оккупанты атаковали беспилотником Константиновку.

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"На одной из улиц получила телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы и ранений руки 51-летняя женщина. Впоследствии российская армия повторно ударила по городу. В результате попадания FPV-дрона по месту жительства травмирован 58-летний житель", - отметили в прокуратуре.

Также оккупанты ударили БпЛА "Герань-2" по Торскому Дружковской громады.

Под ударом оказался частный сектор, где была травмирована 68-летняя женщина. У нее диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки, предплечья, бедра и контузия.

В результате российских ударов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражные помещения, автотранспорт.

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