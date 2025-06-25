Рашисти вдарили БпЛА по Покровську, Костянтинівці та Торському: загинув чоловік, четверо поранених. ФОТО
Російські загарбники вранці атакували Покровськ, Костянтинівку та Торське на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Так, по Покровську росіяни вдарили FPV-дроном.
"Під прицілом ворога опинився автомобіль "ВАЗ-2101", в якому перебували цивільні. В результаті атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина віком 67 років отримала мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
За 20 хвилин окупанти атакували безпілотником Костянтинівку.
"На одній з вулиць дістала тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухової травми і поранень руки 51-річна жінка. Згодом російська армія повторно вдарила по місту. Внаслідок влучання FPV-дрону за місцем мешкання травмовано 58-річного жителя", - зазначили в прокуратурі.
Також окупанти вдарили БпЛА "Герань-2" по Торському Дружківської громади.
Під ударом опинився приватний сектор, де було травмовано 68-річну жінку. У неї діагностовано осколкові поранення голови, грудної клітини, передпліччя, стегна та контузію.
Внаслідок російських ударів пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражні приміщення, автотранспорт.
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