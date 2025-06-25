Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи, - ОВА
Російські окупаційні війська ведуть Костянтинівку на Донеччині до гуманітарної катастрофи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок російських обстрілів майже половина міста - без світла. 1,9 тис. будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу наразі неможливо. Водопостачання - один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20–25% від потреби, зазначив він.
"Через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.
У місті встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, 6 з яких із очищенням. Працює 5 пунктів незламності, ще 2 — у режимі очікування", - йдеться в повідомленні.
У місті продовжують роботу медики, комунальники, поліція та влада.
Проте росіяни системно руйнують критичну інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як там в Покровську з гуманітарною обстановкою зараз?
Цікаво, скільки мешканців Константахи в 2019 році добровільно скоіло акт самогубства проголосував за Ze та Слуг ***** і шо вони зараз думають сами про себе с цього приводу.