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Новини Удари по Костянтинівці
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Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи, - ОВА

Ситуація в Костянтинівці. Місто на межі гуманітарної катастрофи

Російські окупаційні війська ведуть Костянтинівку на Донеччині до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок російських обстрілів майже половина міста - без світла. 1,9 тис. будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу наразі неможливо. Водопостачання - один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20–25% від потреби, зазначив він.

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"Через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено.

У місті встановлено 7 резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, 6 з яких із очищенням. Працює 5 пунктів незламності, ще 2 — у режимі очікування", - йдеться в повідомленні.

У місті продовжують роботу медики, комунальники, поліція та влада.

Проте росіяни системно руйнують критичну інфраструктуру.

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Автор: 

Донецька область (8932) гуманітарна катастрофа (93) Краматорський район (422) Костянтинівка (352)


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Гуманітарної катастрофи, кажете.
Як там в Покровську з гуманітарною обстановкою зараз?
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25.06.2025 14:03 Відповісти
Як у прифронтовому місті.
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25.06.2025 14:31 Відповісти
Воно не прифронтове, воно фронтове. П'ять кілометрів на південь - і вже нуль.
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25.06.2025 14:33 Відповісти
У Констахи ситуація аналогічна. Плюс мінус кілометр два погоди не робить.
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25.06.2025 19:51 Відповісти
Тільки до Покровська вони підійшли значно раніше, ніж до Констахи.
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26.06.2025 11:46 Відповісти
За це спитайте у мера Покровська, який ще зовсім недавно там будував квітники, тротуари, дороги тощо, а зараз мешкае у Іспанії, виїхавши туди ну зовсім безперешкодно.
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25.06.2025 14:34 Відповісти
Війна.
Цікаво, скільки мешканців Константахи в 2019 році добровільно скоіло акт самогубства проголосував за Ze та Слуг ***** і шо вони зараз думають сами про себе с цього приводу.
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25.06.2025 14:31 Відповісти
 
 